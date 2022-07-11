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Усталость военных от участия в боях, возможно, является самой большой проблемой РФ с личным составом, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

По оценкам британской разведки, усталость военных из-за отсутствия регулярных перерывов от участия в боях – одна из наиболее серьезных проблем российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Недостаток регулярных плановых перерывов от участия в интенсивных боевых действиях, вероятно, является одной из тех проблем с личным составом, которые больше всего вредят российской армии и которые в Минобороны РФ пытаются исправить", - отмечает британская разведка.

Кроме того, напоминается о появлении в российских СМИ в июне информации об обращении жен российских военных из-под Байкала, в котором они призывают вернуть мужей домой и говорят, что те морально и физически истощены после непрерывного активного участия в боях с 24 февраля.

Относительно ситуации на фронте отмечают, что какого-то заметного продвижения российских войск на Донбассе за последние сутки не произошло, несмотря на продолжающиеся интенсивные артобстрелы.

"Украинские военные продолжают локальное давление на оборонные линии российских сил в северо-восточной части Херсонской области, наверное, также без получения территорий", - добавляют в обзоре.

Читайте: Обучение военнослужащих ВСУ в Британии: Уоллес посетил украинских воинов
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Топ комментарии
+7
Наші теж втомились, але відступати нікуди.
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11.07.2022 09:09
+7
Московити усталі атвайни? Нічого було починати.
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11.07.2022 09:12
+2
ротація хлопців, військових, на лінії вогню, в нулі, як вирішення
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11.07.2022 09:15
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Наші теж втомились, але відступати нікуди.
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11.07.2022 09:09 Ответить
ротація хлопців, військових, на лінії вогню, в нулі, як вирішення
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11.07.2022 09:15 Ответить
Не знаю,у селі мами та і в сусідньому були хлопці на відпочинку.
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11.07.2022 09:45 Ответить
братуха теж був після контузіії вдома днів аж з 3 - всіх поцемав і на схід.
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11.07.2022 09:51 Ответить
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11.07.2022 09:10 Ответить
Московити усталі атвайни? Нічого було починати.
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11.07.2022 09:12 Ответить
А хто питав це стадо уй@бків? *****? Йому срати на них.
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11.07.2022 09:16 Ответить
Це не втома це ру.пи@да.
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11.07.2022 09:18 Ответить
Ротация? Они уедут и не вернутся, а заменить некем. Вот вся главная проблема ротации у орков
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11.07.2022 09:20 Ответить
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11.07.2022 09:28 Ответить
вони там в тюрмах уже рекрутують гарматне м'ясо, так навіть уголовніки не зголошуються. краще бути живим, хоч і на швабрі, ніж гарантовано мертвим на луганщині.
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11.07.2022 09:39 Ответить
Когда враг устал, его легче разбить!!! Украина должна наступать на уставших орков и отправлять их на упокой в ад!!!
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11.07.2022 10:49 Ответить
ВСУ допоможе лягти в землю відпочити навічно.
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11.07.2022 11:55 Ответить
 
 