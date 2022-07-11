В результате полномасштабной агрессии России в Украине повреждено 2116 учебных заведений, из них 216 полностью уничтожены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 11 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России повреждено 2116 учебных заведений, из них 216 полностью уничтожены.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 11 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России:
- 2116 учебных заведений повреждено, из них 216 полностью уничтожено;
- пострадали 995 детей: 347 убиты, 648 ранены", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за границей находятся 22 тыс. учителей и почти 640 тыс. школьников.
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Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий11.07.2022 10:11 Ответить Мне нравится 0
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