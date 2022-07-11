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В результате полномасштабной агрессии России в Украине повреждено 2116 учебных заведений, из них 216 полностью уничтожены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа,авдіївка

По состоянию на 11 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России повреждено 2116 учебных заведений, из них 216 полностью уничтожены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 11 июля в Украине в результате полномасштабной агрессии России:

- 2116 учебных заведений повреждено, из них 216 полностью уничтожено;
- пострадали 995 детей: 347 убиты, 648 ранены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за границей находятся 22 тыс. учителей и почти 640 тыс. школьников.

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Ось він "русский мир" в своїй красі ,що це як не варвари 21 століття ?
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11.07.2022 10:11 Ответить
 
 