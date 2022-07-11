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Утром рашисты ударили из реактивной артиллерии по Шалыгинской громаде, зафиксировано 20 прилетов, - Сумская ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупационные войска обстреляли территорию Сумской области по реактивной артиллерии.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 10 утра ситуация у нас следующая: ночь в Сумской области была тихой. В 7:30 утра россияне ударили из реактивной артиллерии по Шалыгинской громаде.
20 прилетов.

Жертв и разрушений предварительно нет", – говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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війна - звері напали
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11.07.2022 10:16 Ответить
 
 