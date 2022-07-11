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Роспропагандисты боятся, что HIMARS могут достать их в тылу, и критикуют власть РФ, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

himars,рсзв

Российские пропагандисты пишут о поражениях ракетами HIMARS штабов российской армии на оккупированных территориях.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Удары HIMARS впервые заставили ведущих российских пропагандистов критиковать свои власти. Один из главных российских агитаторов Минобороны РФ, Александр Сладков, который всегда сидит в штабах, и изредка выезжает для съемки сюжетов вдалеке от передовой, вдруг испугался, что его накроют украинские HIMARS вместе с очередным "центром принятия решений". И написал просто панический пост, с выделенной жирным фразой: "Когда это бл…ство закончится?", - пишет журналист.

В то же время, пропагандист Роман Сапоньков писал о поражении ракетами HIMARS штаба российской армии в Чернобаевке и склада боеприпасов.

"Приятно видеть описания Романа, что ракеты бьют точно, значит цель уничтожена. Главные рупоры Российской пропаганды, которые пытались показать превосходство Российской армии над украинской, испугались, что теперь украинские ракеты смогут достать их в тылу - там где они и работают. Украинские журналисты работают на передовой, в процессе работы нас не пугают российские Точки, Калибры, авиация, артиллерия, мы делаем своё дело, потому что видим, как Украина сплотилась ради нашей победы. 

И это ВСУ только начали наносить удары HIMARS по тылам Российской армии, отработано около 30 штабов и складов, а едет еще больше ракетных установок и еще больше управляемых ракет, удары будут усиливаться. И отразить эти удары России нечем", - подытожил Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые четыре установки HIMARS уничтожают больше врагов, чем классические 152-мм пушки, - Резников

Роспропагандисты боятся, что HIMARS могут достать их в тылу, и критикуют власть РФ, - Бутусов 01
Роспропагандисты боятся, что HIMARS могут достать их в тылу, и критикуют власть РФ, - Бутусов 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Хаймарс - переклад російською: діарея в лапті.
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11.07.2022 11:08
+29
******** закончится,когда сладков и ему подобные сдохнут в мучениях.
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11.07.2022 11:13
+28
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11.07.2022 11:10
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Хаймарс - переклад російською: діарея в лапті.
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11.07.2022 11:08 Ответить
- Як буде в перекладі HIMARS на українську?
- Їм пїзда!
- А як в перекладі на свинособачу?
- Нам *****!
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11.07.2022 11:24 Ответить
І це лише початок )
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11.07.2022 11:10 Ответить
Як виглядають 13 HIMARS в Україні

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11.07.2022 11:27 Ответить
а ось на 300 км

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11.07.2022 11:29 Ответить
Достаточно одной пяти таблэток
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11.07.2022 12:01 Ответить
osj - tak garazda lutshe
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11.07.2022 12:04 Ответить
Досить буде 5 животворящіх пєрвозданних HIMARSoв
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11.07.2022 12:20 Ответить
З нетерпінням чекаємо на продовження жестів доброї волі!
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11.07.2022 11:32 Ответить
Ми ще навіть і не починали
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11.07.2022 12:54 Ответить
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11.07.2022 11:10 Ответить
Люди які служили в часи совка, розказували. що їм втирали на політичних заняттях, що їх совкові вундервафлі найкращі в світі, а американська точна зброя лайно - навіщо та точність потрібна, треба ж випалювати все на землі, нафіг точніть, лошари піндоси капітулісти срані
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11.07.2022 11:12 Ответить
Ну - ті, хто читав, крім "Коммуниста вооружённых сил", ще й "Зарубежное военное обозрение" - так не думав Ми "КВС" використовували при заряджанні мисливських патронів - один аркуш "КВС" заміняв стандартний пиж в патроні 12 калібру
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12.07.2022 06:18 Ответить
А вы не бойтесь, мы вас не больно заХимарим - бах, и вы уже в аду!
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11.07.2022 11:13 Ответить
******** закончится,когда сладков и ему подобные сдохнут в мучениях.
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11.07.2022 11:13 Ответить
+100500!!!
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11.07.2022 11:56 Ответить
ХІМЕРИ вже приходять лапатнікам у жахлвих снах..
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11.07.2022 11:13 Ответить
Лапті реально сцуться від наших Хімер!

Бутусов с першого дня на війні! Респект та низкий уклін від усіх цензорят.
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11.07.2022 11:15 Ответить
і це Україна, по серьозному, ще не починала
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11.07.2022 11:15 Ответить
Вот что HIMARS животворящий делает! (с)
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11.07.2022 11:16 Ответить
Пропагандоны- распространяйте в госдупе эти листовки. Займитесь делом наконец.
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11.07.2022 11:17 Ответить
а это ж HIMARSы только учатся ))))) или может еще и не начинали серьезно долбить?? )))
нравится, не нравится ... все только начинается !!!
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11.07.2022 11:17 Ответить
Они уже с завода обученные с дипломом выходят Им только координаты цели давай, а дальше они сами.
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11.07.2022 12:04 Ответить
Нравицца - не нравицца, а очко сжимаецца!
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11.07.2022 13:52 Ответить
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11.07.2022 22:41 Ответить
только что опять обстреливают Харьков иОдессу.когда будет ответка.
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11.07.2022 11:18 Ответить
шановний Юрію, ви там... ммм як би це сказати...
не дуже воюйте на передку.
ваша зброя - ваше слово.
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11.07.2022 11:21 Ответить
Мы еще даже не начинали
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11.07.2022 11:23 Ответить
Рішення буде прийнято Капітуляція рашки і Перемога України
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11.07.2022 11:25 Ответить
"Коли це бл…ство закінчиться?" Як ти Zондер-потвора іздохнеш так відразу і закінчиться... особисто для тебе.
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11.07.2022 11:27 Ответить
йди звідси, гарік дурачокс - мій спам вже твій
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11.07.2022 11:33 Ответить
це він кацапу написав
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11.07.2022 11:35 Ответить
нє, ну хахлов-то понятно, а нас за что???
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11.07.2022 11:31 Ответить
Пропагандистов надо достать в первой очереди. Показательный удар по доме Скабеевой, Соловёва или какой то другой симонянщины был бы очень освежающим для орков. Во первом это показало бы что суки, которые испоганили умы многих миллионов людей, не уйдёт из ответственности нигде и никогда. Ну и то что мы можем их достать вопреки тем что они там блеет.
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11.07.2022 11:37 Ответить
"Испоганить" можна лише те, що саме готове "испоганиться"
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12.07.2022 06:21 Ответить
Роспропагандисти бояться, що HIMARS можуть дістати їх у тилу


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11.07.2022 11:37 Ответить
3 топори бачять і кацапячі атомні реактори,
ерзають, нервуються - хлопці покуда здержують але це все не бесконечно і колись терпець урветься...
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11.07.2022 11:42 Ответить
Соссать ! кацапы , Со-сса-ть -"ответная мера" !
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11.07.2022 12:00 Ответить
Так тримати! Горжусь нашими ЗСУ,ТРО,ССО,СБУ,Морпіхами,та всіма хто боронить мою Україну від орди!
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11.07.2022 12:18 Ответить
olele

а ось на 300 км
что-то не правильно на карте
неужели мы хаймерсами можем накрыть весь Крым?
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11.07.2022 13:07 Ответить
Протяженность Украины всего с севера на юг 900 км. Вместе с Крымом. Понятно,что можем.
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11.07.2022 13:38 Ответить
Почалося! Жим-жим, пук-пук!
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11.07.2022 14:32 Ответить
Дык, тово на этово. HIMARSы стрелять тольком еще не начинали...
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11.07.2022 16:44 Ответить
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11.07.2022 22:40 Ответить
 
 