РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16681 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
9 295 66
НАБУ (4026) конкурс (1129) Шабунин (474) САП (1948) Офис Президента (1693) Татаров Олег (348) Спартц Виктория (39)

Шабунин о заявлениях Спартц: Можем получить проблемы со снабжением оружия. Следует разблокировать конкурсы в САП и НАБУ и уволить Татарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

спартц,єрмак

Украина должна разблокировать конкурсы на назначение главы САП и НАБУ, а также уволить заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Куда бы ситуация с заявлениями Спартц не развивалась дальше - мы можем получить проблемы со снабжением оружия. Из всех обвинений конгрессвумен наиболее твердыми являются: заблокированные конкурсы в САП и НАБУ, а также Татаров", - отмечает он.

Шабунин убежден, если по остальным аргументам власть может отбиваться, то по вышеперечисленным - никаких шансов (ведь каждая столица в деталях знает эти истории).

"Эти, отмечу, реальные залеты власти по САП/НАБУ и Татарову уже не впервые подрывают доверие к украинским властям. Эти реальные аргументы уже не впервые бьют по поддержке нас Западными союзиками (по крайней мере, части их элит). Отдельные игроки специально используют эти, повторюсь, реальные залеты нашей власти с целью подорвать поддержку Украины", – продолжает он.

Глава ЦБК уверен, что лучший способ такие атаки остановить – это снять реальные претензии, а не "скакать на конгрессвумен (безотносительно чистоты мотивов последней)".

Читайте также: Конкурс на руководителя НАБУ будет объявлен в ближайшее время, – Зеленский

"Назначить победителя конкурса на руководителя САП. Прекратить блокировать конкурс на главу НАБУ. Уволить подозреваемого в коррупционном преступлении Татарова, работавшего на посипак Кремля. И все - самые жесткие претензии сняты. Поля для атаки в поддержку Украины нет. Но поставке оружия ничего не угрожает. Но, похоже, что наихудшей части ОП важнее сделать САП/НАБУ безработными и сохранить Татарова в должности. Просто в голове не укладывается", - резюмирует Шабунин.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+62
показать весь комментарий
11.07.2022 11:18
+38
а також віддати під американський суд дерьмака....
показать весь комментарий
11.07.2022 11:16
+30
Зеленському потрібно буде нарешті зробити свій вибір бо може бути пізно...
показать весь комментарий
11.07.2022 11:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а також віддати під американський суд дерьмака....
показать весь комментарий
11.07.2022 11:16 Ответить
да всех зеленых предателей.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:32 Ответить
Це все зрозуміло, але хто може внятно об'яснити, чого Зеленський тримає Єрмака? То що Зеленськи зрадник, повна маячня.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:52 Ответить
долбойопи - можливо, навіть гірші за зрадників.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:03 Ответить
Все рівно наоборот.Україною керує прорашистський агент Єрмак,котрий тримає "зеленого говоруна" на гачку, відаючи про нього багато чого такого,що смердить рашистськими грошима( продажним лайном),Якщо перерахувати заступників і помічників єрмакових і зеленського ,то очевидно, що "зе" - ніхто ,в порівняні з агентурою єрмакових-прорашистських опричників.Люди , як птахи,горобці з горобцями,орли з орлами патріоти з патріотами на фронті, а зрадники із зрадниками
показать весь комментарий
11.07.2022 12:17 Ответить
Вже понеділок, а дєрьмак ще не застрелився і не дав дьору. Що він собі думає?
показать весь комментарий
11.07.2022 11:44 Ответить
Якби Єрмак був українським патріотом, а не російським кротом, то відразу подав би у відставку, адже держава важливіша.😡

Але ніт.

Єрмак триматиметься за посаду до останнього,
поки США не нададуть незаперечних доказів його причестності до ФСБ.

Історія Деркача повторюється, на жаль 😠
показать весь комментарий
11.07.2022 11:55 Ответить
Скажу більше.
Навіть коли США видадуть беззаперечні докази Зеленьський його не відпустить !

Вони пов'язані кров'ю українського народа, рішення приймав Єрмак, вводив в дію Зеленьський.

Відсторонненя когось одного з них від влади є відстороненням іншого.
Це не можливо і не буде просто.😠
показать весь комментарий
11.07.2022 12:00 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2022 11:18 Ответить
чем думать? курицками? убил бы тварей кривляющихся
мизгуны мля
показать весь комментарий
11.07.2022 11:30 Ответить
Повинні, та не підуть, бо це пліснява. Там ні гідності, ні совісті, ні Батьківщини. Їм на све це, насра.ь.
Шлунок, хапальний рефлекс, лайки в соцмережах. Фсьо.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:35 Ответить
Іноді і треба б подумати, та нічим (с).
показать весь комментарий
11.07.2022 13:34 Ответить
Зеленському потрібно буде нарешті зробити свій вибір бо може бути пізно...
показать весь комментарий
11.07.2022 11:18 Ответить
Влучно👍
показать весь комментарий
11.07.2022 11:21 Ответить
Вибір він зробив ще у 2010(якщо не раніше),а от врятуватися ще не пізно(чи вже запізно?).
показать весь комментарий
11.07.2022 11:38 Ответить
Такі як Янелох гірше любого самого впертющого барана, часто це на користь самого барана але геть не на користь державі як у нашому випадку. Я до того що вибір ним уже зроблений і навіть озвучений - Дєрмака він не звільнить. Дуже хочеться знати причину такої поведінки верховного з огляду на всі кричущі обставини, та про справжню причину ми можемо ніколи і не дізнатись, та і чорт з ними..... , от тільки чому від цього має програти ціла країна і увесь народ аж до фізичного знищення кремлем, ні пояснення, ні виправдання цьому нема.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:33 Ответить
Статья про Спартц до того как она осмелилась критиковать Ермака на тсн https://tsn.ua/********/yiyi-smilivist-vrazhaye-persha-*********-u-kongresi-ssha-vidvidala-prifrontovi-rayoni-ta-lviv-2063443.html
показать весь комментарий
11.07.2022 11:20 Ответить
"Дуже важливо, що серед американців у Конгресі працює Вікторія Спартц. Вона українка і як ніхто знає та відчуває все, через що зараз проходить наша країна. Це дозволяє їй об'єднувати у підтримці України людей з різними політичними поглядами", - зазначив Садовий.

"Мав честь супроводжувати прифронтовими територіями людину, яка на відміну від українських піар-політиків і справді є причиною лендлізу і всеосяжної допомоги Україні від наших друзів - Сполучених Штатів Америки. Це Victoria Spartz. Перша українка в палаті представників Конгресу США. Справжня республіканка і насправді хороша, чарівна жінка. Її сміливість вражає. З таким союзниками перемога дуже близько", - написав Кухарчук.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:21 Ответить
Грандіозний прокол. Закрити ТСН к )(*ям!
показать весь комментарий
11.07.2022 11:24 Ответить
А єрмака забули?
показать весь комментарий
11.07.2022 11:22 Ответить
Шабунін пише Татарову та Ермаку щоб вони самі себе звільнили та віддали під слідство НАБУ та САП. Щоб їх судили ними ж контрольовані суди й дали їм по 15 років.
Дивний якийсь Шабунін.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:22 Ответить
всю опучную нужно гнать в три шеи !!!
показать весь комментарий
11.07.2022 11:22 Ответить
Хто запросив був Портнова в Україну? Отож-бо! Порошенко для нинішньої влади більший ворог, ніж Путін. Єрмак нашепче Зеленському, що Спартц - агент Порошенка.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:24 Ответить
У такої ситуації як наша, все повинно буде ідеально у відносинах с США. Але не з зеленими довбнями
показать весь комментарий
11.07.2022 11:24 Ответить
https://t.me/s/Chornovil_official
Їх не можна виправити, вони можуть тільки красти. Заради цього вони йшли до влади. Й надія на якийсь катарсис після початку масового вторгнення московитів та страшних втрат українців є блефом. Не треба плекати надій.

Учора Zеленський особисто провів нараду з лідерами галузі дорожнього будівництва. Асфальт, дороги для нього й надалі головний і практично єдиний пріоритет. Безпосередньо перед вторгненням, коли вже всім було зрозуміло, що велика війна неминуче, він зробив свою стратегічну заяву: "Ми могли б збільшити вдвічі армію, але тоді б нам не вдалося будувати дороги". І зараз він та його оточення плювати хотіли на всі жертви. Вони розкручують головну цифру - пошкоджені та знищені дороги й об'єкти транспортної інфраструктури та астрономічні витрати на їх відновлення. Чим більші збитки від війни, тим більше можна красти на дорожньому будівництві.

А тепер про головні проблеми. Вони гірші навіть за корупційну складову. Одна - це довіра. Україна прямує внаслідок війни та бездарного урядування до страшної катастрофи. Ми не докотимося аж до рівня Афганістану, але зупинимося не аж так далеко. Уряд не вміє заробляти, а через фінансову політику гетьманцівщини ще й руйнує можливості бізнесу. Надія лише на позики та подачки від західних країн. А там виникає все більше недовіри. Уже на рівні ЄС прозвучала перша відмова в макрофінансовій допомозі. Після війни, якщо хамство влади й корупція не зникнуть, ми можемо отримати відмову й від США. Ніякого "Плану Маршалла" може й не бути, а тоді перспективи кожного українця будуть вкрай трагічними.

А друге - наша жахлива перспектива наступних півроку. Знищено дуже багато житла й цивільної інфраструктури. Колосальній кількості людей просто нема куди повертатися. І мова не лише про схід, де досі йдуть страшні бої, але й про інші міста, найперше - Чернігів, Харків та Миколаїв. Саме це має стати першим пріоритетом. Уже недалеко до зими. Що Zеленський планує робити з тими незліченними людьми без житла. Зараз у сфері відбудови повний тупик. Цілковитий! Затягують складання актів, а коли вони таки готові, розводять руками: грошей нема, механізмів компенсацій нема... І не буде. А те, що буде, Zеленський уже планує пустити на свої корупційні оборудки. Вимушені переселенці зараз частково за кордоном, частково в різних приміщеннях, наданих органами місцевого самоврядування багатьох міст. У них також вичерпуються ресурси. Узимку це буде страшна трагедія для великої маси людей. А там, де мери пробують шукати кошти й підтримку самостійно, приходить який-небудь Кіріл Тімашєнка й пояснює, що треба брати зелену опу в долю. Цей скандал уже вихлюпнувся назовні щодо Чернігова і його мера Атрощенка.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:29 Ответить
Вікторія Спартц перерахувала кілька серйозних звинувачень на адресу Єрмака і запропонувала голові ОП публічно спростувати їх:

- витік інформації до Білорусі та Росії про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;

- погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

- запевнення українського керівництва, що у лютому напади з боку Росії не станеться всупереч західній розвідці, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни;

- саботаж Херсона та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";

- затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов;

- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.

Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців та українців і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.

"Я закликаю міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки, як це було досі. Українцям та американцям буде краще, якщо наші уряди працюватимуть із належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:30 Ответить
Zелінська - д"Єрмак піде тільки зі мною!
д"Єрмак - татарав піде тільки зі мною!
показать весь комментарий
11.07.2022 11:30 Ответить
То всі разом - до в'язниці!
показать весь комментарий
11.07.2022 11:41 Ответить
Коловорот лайна в природі
показать весь комментарий
11.07.2022 14:11 Ответить
Ви почитайте коментарів під акаунтом Бориса Д в ангійському тввторі....там пишуть що не задоволені тим як діють політики їх тому що знають що Зеленський замішаний в відмиванню грошей і несплату податків
показать весь комментарий
11.07.2022 11:31 Ответить
Швеца за вчера мона послушать например про это.
я хз, но за такие кренделя вот Шольц и прочие - тупо Зелю бы поставили перед выбором - или ты этих тварей под суд, или .... тебя не спасут. ну разве шо на ростове с Овощем на нарах
показать весь комментарий
11.07.2022 11:32 Ответить
Єрмака - спонсор кварталу 95? Татаров,Єрмак і Дерев'янко - агенти ФСБ у верхівці нашої влади. Країни-агресорв,з якою ми у війні. Що в біса відбувається в нашій країні?! Цих злочинців потрібно ще вчора до Медведчука. Чому вони досі на посаді?
показать весь комментарий
11.07.2022 11:32 Ответить
А чому їх взагалі обрали? Як так сталося? Такі питаня не виникають?
І поки не виникнуть - такі як Порошенко будуть витягати країну з дупи,а такі як Зеленський чи Янукович грабувати і заганяти в дупу!
показать весь комментарий
11.07.2022 11:47 Ответить
Ответ простой - русские деньги. Также как напрямую через помойки Медведчука и условных Гордонов, так и через олигархические каналы, которые хотели возобновить торговлю с Россией. Пинчук, Ахметов, Коломойский и их медиа-группы.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:52 Ответить
Я напоминаю что в 2016 году для Пинчука статью писал тот же человек, который в 2022 писал про то что Украина должна прекратить существование. И такого много можно найти на самом деле. Это как бы показывает разворот наших олигархов, которые хотели вернуть всё взад. До 14 года. Вот и весь расклад.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:11 Ответить
Ці скоти ФСБ-ні були й при Порошенко і навіть раніше. Їх не обирають,а призначають. І от питання чому?
показать весь комментарий
11.07.2022 13:19 Ответить
Треба допит з пристрастю в сізо СБУ з сироваткою правди, а не звільнити щоб віт втік на курорт!
Якщо наше сбу не може або не хоче (куми/брати/діти переодружені - тобто зав'язло) - віддайте Татарова американцям - це для блага Українського народу.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:35 Ответить
А чому американці повіні дбати про "блага Українского народу"?!!
Народ,у кількості 73%, зробив вибір! Зезидент - найкраший ворюга- пісюніст!
Американці! Змінить оточеня зе,але залиште нашу бубочку!
Як що це помилка - треба її виправляти,а не вимагати в когось виправити це!
показать весь комментарий
11.07.2022 11:55 Ответить
Хотеть не вредно.,осогбенно козявкам в носу.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:44 Ответить
Даже если они святее Папы Римского, рисковать ради них поставками не стоит. Отстранить всех кого надо а после войны разбираться.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:51 Ответить
і зберегти Татарова на посаді. Просто в голові не вкладається", - резюмує Шабунін. Джерело: https://censor.net/ua/n3353340

А у мене в голові не вкладається досі результати виборів 2019р.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:51 Ответить
шабунін,іди *****! Спартц говорила про зрадника дєрмака!А ти тут робиш нові вброси....
показать весь комментарий
11.07.2022 11:59 Ответить
сама йди, тупа тварина, якщо читати не вмієш
показать весь комментарий
11.07.2022 12:09 Ответить
Я давно казав, що ця бровада з кандидатством - тільки замилювання очей українцям. Насправді єрмак, арахумія, татаров і сам зеленський давно працюють над знищенням України. Про це свідчить їхня підривна діяльність і бездіяльність інших. Боневтік ***** не робить, зображаючи законний процес через суди....

ПРОЩАВАЙ КАНДИДАТСТВО І ЗБРОЯ, ПРИВІТ РОСІЯ І ТАТАРОВ!
показать весь комментарий
11.07.2022 11:59 Ответить
Навряд. Просто в президента інтелектуальні проблеми і він не може зрозуміти ху із ху. Тим часом Залужний б'є орків. Одне всього рішення інтелектуально відсталого президента змінить хід історії. Ну не зможе він пояснити народу,чому ми не отримуємо зброю і гранти на відбудову. Ніхто йому цього не дозволить.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:23 Ответить
Шабуня, та то все херня! Головне не Порошенко! Як там твоя чергова апеляція по справі "роттердам+" ?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:02 Ответить
Подивимось що скаже янелох.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:03 Ответить
жодного 73/43%зебіла з форуму Цензора на цій гілці не спостерігаю...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:04 Ответить
є один, просто накидує на шабуніна, типа він не клоунський
показать весь комментарий
11.07.2022 12:10 Ответить
Ну, я ось з 73/43%, і що? Визнаю, караюсь і каюсь, і крию матом усю цю зелену плісняву, яку притяг з собою яжнєлох, але що з того тепер? І нехай мене знову забанять за антисемітизм, але обирати в Україні треба українців. Не по паспорту, а по національності. Бо говорити можна навчитись, а от вчиняти, як українець, ні.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:42 Ответить
..а у Зеленського, походу, більше нема фаворитів, з якими він міг би покластися..
шукати ж нових по клубах-тусовках-корпоративах ніколи, увесь час займає кіновироб-ництво відосиків і виснажливі репериції перед дзеркалом у формуванні суворого іміджу "бацька нації" - дехто, з найбільш нестабільних глядачів ******** новин, вже вірить у це..(
показать весь комментарий
11.07.2022 12:11 Ответить
Зелені ще раз показали що вони дебіли, не зрозуміли з ким почали сперечатись, Спартц не простий конгресмен а член підкомітет з питань злочинності, тероризму та внутрішньої безпеки США. І відповідно володіє всією інформацією.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:32 Ответить
Вова! Що важливіше, ярмак чи Україна?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:43 Ответить
майдан свого часу вимагав відставки Азарова якого вперто не звільняв дурко - всім відомо чим чим це закінчилось
показать весь комментарий
11.07.2022 12:50 Ответить
Негайно призначити прокурора САП, звільнити всю команду януковича з ОП-єрмака,татарова,демченка, смірнова, подоляка. Передати всі матеріали стосовно їх діяльності в НАБУ, створити у Верховній Раді комісію виключно з представників опозиції для перевірки окремих історій, які виникли, та могли виникти при втручані туди цих "діячів". Нам потрібна зброя і Україна, дружба зі США, а не бандити від Овоща, яких ніхто не знає і за них не голосував.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:58 Ответить
Зочеш заболтать дело - создай комисию (с) Вже скільки було комісій, і який результат?
показать весь комментарий
11.07.2022 13:46 Ответить
Наш карлик Зеленский не пойдёт на увольнение Де-рьмо-Ермака и шпиона Татарова!! Так , что плакали наш Ленд-Лиз и другие военные преференции!! А Чего стоят последние отрицательные публикации из берлина в адрес военной помощи Украине !! Всё, капут военной помощи из ФРГ.....?? *********** и доруководились некоторые паны!!!..
показать весь комментарий
11.07.2022 13:33 Ответить
Шабунин конечно хлопец ничего, но при чем тут поставки оружия? Есть или был повод у наших союзников сомневаться в профессиональных навыках его применения? Или может наши военные этим оружием торгуют, как на счёт этого ****** рашапрапагандоны?
Вот только не надо в коррупционные скандалы сейчас втягивать военных. Им и так есть чем заняться. А если сейчас начать увязывать поставку оружия и боеприпасов с назначением главы НАБУ и САП , то извините может ненароком наступить *****. И кому только от этого станет лучше? Мое мнение, боритесь с коррупцией , как хотите и можете , только не втягивайте в это дело военных. Сейчас главное сохранить страну. Ну а уж после окончания войны народ спросит с Вавана и его окружения по полной программе.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:52 Ответить
Шабунін здав назад. він. навіть. не згадує про єрмака. він пропонує зевладі відкупитися малою кров"ю - звільненням татарова та призначенням переможця конкурсу на керівника САП Джерело: https://censor.net/ua/n3353340. Не той тепер Миргород. Хорол-річка не та !
показать весь комментарий
11.07.2022 18:33 Ответить
 
 