Шабунин о заявлениях Спартц: Можем получить проблемы со снабжением оружия. Следует разблокировать конкурсы в САП и НАБУ и уволить Татарова

Украина должна разблокировать конкурсы на назначение главы САП и НАБУ, а также уволить заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Куда бы ситуация с заявлениями Спартц не развивалась дальше - мы можем получить проблемы со снабжением оружия. Из всех обвинений конгрессвумен наиболее твердыми являются: заблокированные конкурсы в САП и НАБУ, а также Татаров", - отмечает он.

Шабунин убежден, если по остальным аргументам власть может отбиваться, то по вышеперечисленным - никаких шансов (ведь каждая столица в деталях знает эти истории).

"Эти, отмечу, реальные залеты власти по САП/НАБУ и Татарову уже не впервые подрывают доверие к украинским властям. Эти реальные аргументы уже не впервые бьют по поддержке нас Западными союзиками (по крайней мере, части их элит). Отдельные игроки специально используют эти, повторюсь, реальные залеты нашей власти с целью подорвать поддержку Украины", – продолжает он.

Глава ЦБК уверен, что лучший способ такие атаки остановить – это снять реальные претензии, а не "скакать на конгрессвумен (безотносительно чистоты мотивов последней)".

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"Назначить победителя конкурса на руководителя САП. Прекратить блокировать конкурс на главу НАБУ. Уволить подозреваемого в коррупционном преступлении Татарова, работавшего на посипак Кремля. И все - самые жесткие претензии сняты. Поля для атаки в поддержку Украины нет. Но поставке оружия ничего не угрожает. Но, похоже, что наихудшей части ОП важнее сделать САП/НАБУ безработными и сохранить Татарова в должности. Просто в голове не укладывается", - резюмирует Шабунин.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.