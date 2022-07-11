Шабунин о заявлениях Спартц: Можем получить проблемы со снабжением оружия. Следует разблокировать конкурсы в САП и НАБУ и уволить Татарова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина должна разблокировать конкурсы на назначение главы САП и НАБУ, а также уволить заместителя руководителя ОП Олега Татарова.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Куда бы ситуация с заявлениями Спартц не развивалась дальше - мы можем получить проблемы со снабжением оружия. Из всех обвинений конгрессвумен наиболее твердыми являются: заблокированные конкурсы в САП и НАБУ, а также Татаров", - отмечает он.
Шабунин убежден, если по остальным аргументам власть может отбиваться, то по вышеперечисленным - никаких шансов (ведь каждая столица в деталях знает эти истории).
"Эти, отмечу, реальные залеты власти по САП/НАБУ и Татарову уже не впервые подрывают доверие к украинским властям. Эти реальные аргументы уже не впервые бьют по поддержке нас Западными союзиками (по крайней мере, части их элит). Отдельные игроки специально используют эти, повторюсь, реальные залеты нашей власти с целью подорвать поддержку Украины", – продолжает он.
Глава ЦБК уверен, что лучший способ такие атаки остановить – это снять реальные претензии, а не "скакать на конгрессвумен (безотносительно чистоты мотивов последней)".
"Назначить победителя конкурса на руководителя САП. Прекратить блокировать конкурс на главу НАБУ. Уволить подозреваемого в коррупционном преступлении Татарова, работавшего на посипак Кремля. И все - самые жесткие претензии сняты. Поля для атаки в поддержку Украины нет. Но поставке оружия ничего не угрожает. Но, похоже, что наихудшей части ОП важнее сделать САП/НАБУ безработными и сохранить Татарова в должности. Просто в голове не укладывается", - резюмирует Шабунин.
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призывал МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.
Пожалуйста, подождите...
Але ніт.
Єрмак триматиметься за посаду до останнього,
поки США не нададуть незаперечних доказів його причестності до ФСБ.
Історія Деркача повторюється, на жаль 😠
Навіть коли США видадуть беззаперечні докази Зеленьський його не відпустить !
Вони пов'язані кров'ю українського народа, рішення приймав Єрмак, вводив в дію Зеленьський.
Відсторонненя когось одного з них від влади є відстороненням іншого.
Це не можливо і не буде просто.😠
мизгуны мля
Шлунок, хапальний рефлекс, лайки в соцмережах. Фсьо.
"Мав честь супроводжувати прифронтовими територіями людину, яка на відміну від українських піар-політиків і справді є причиною лендлізу і всеосяжної допомоги Україні від наших друзів - Сполучених Штатів Америки. Це Victoria Spartz. Перша українка в палаті представників Конгресу США. Справжня республіканка і насправді хороша, чарівна жінка. Її сміливість вражає. З таким союзниками перемога дуже близько", - написав Кухарчук.
Дивний якийсь Шабунін.
Їх не можна виправити, вони можуть тільки красти. Заради цього вони йшли до влади. Й надія на якийсь катарсис після початку масового вторгнення московитів та страшних втрат українців є блефом. Не треба плекати надій.
Учора Zеленський особисто провів нараду з лідерами галузі дорожнього будівництва. Асфальт, дороги для нього й надалі головний і практично єдиний пріоритет. Безпосередньо перед вторгненням, коли вже всім було зрозуміло, що велика війна неминуче, він зробив свою стратегічну заяву: "Ми могли б збільшити вдвічі армію, але тоді б нам не вдалося будувати дороги". І зараз він та його оточення плювати хотіли на всі жертви. Вони розкручують головну цифру - пошкоджені та знищені дороги й об'єкти транспортної інфраструктури та астрономічні витрати на їх відновлення. Чим більші збитки від війни, тим більше можна красти на дорожньому будівництві.
А тепер про головні проблеми. Вони гірші навіть за корупційну складову. Одна - це довіра. Україна прямує внаслідок війни та бездарного урядування до страшної катастрофи. Ми не докотимося аж до рівня Афганістану, але зупинимося не аж так далеко. Уряд не вміє заробляти, а через фінансову політику гетьманцівщини ще й руйнує можливості бізнесу. Надія лише на позики та подачки від західних країн. А там виникає все більше недовіри. Уже на рівні ЄС прозвучала перша відмова в макрофінансовій допомозі. Після війни, якщо хамство влади й корупція не зникнуть, ми можемо отримати відмову й від США. Ніякого "Плану Маршалла" може й не бути, а тоді перспективи кожного українця будуть вкрай трагічними.
А друге - наша жахлива перспектива наступних півроку. Знищено дуже багато житла й цивільної інфраструктури. Колосальній кількості людей просто нема куди повертатися. І мова не лише про схід, де досі йдуть страшні бої, але й про інші міста, найперше - Чернігів, Харків та Миколаїв. Саме це має стати першим пріоритетом. Уже недалеко до зими. Що Zеленський планує робити з тими незліченними людьми без житла. Зараз у сфері відбудови повний тупик. Цілковитий! Затягують складання актів, а коли вони таки готові, розводять руками: грошей нема, механізмів компенсацій нема... І не буде. А те, що буде, Zеленський уже планує пустити на свої корупційні оборудки. Вимушені переселенці зараз частково за кордоном, частково в різних приміщеннях, наданих органами місцевого самоврядування багатьох міст. У них також вичерпуються ресурси. Узимку це буде страшна трагедія для великої маси людей. А там, де мери пробують шукати кошти й підтримку самостійно, приходить який-небудь Кіріл Тімашєнка й пояснює, що треба брати зелену опу в долю. Цей скандал уже вихлюпнувся назовні щодо Чернігова і його мера Атрощенка.
- витік інформації до Білорусі та Росії про операцію України із захоплення "Групи Вагнера", що призвело до її провалу;
- погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;
- запевнення українського керівництва, що у лютому напади з боку Росії не станеться всупереч західній розвідці, щоб завадити Україні належним чином підготуватися до війни;
- саботаж Херсона та надання його росіянам для організації трагедії батальйону "Азов";
- затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих чи навіть незаконних умов;
- Цілеспрямоване затягування через свого заступника Олега Татарова призначення незалежного антикорупційного прокурора.
Спартц також заявила, що отримала підтримку від американців та українців і розуміє, чому її коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.
"Я закликаю міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці питання щодо пана Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки, як це було досі. Українцям та американцям буде краще, якщо наші уряди працюватимуть із належною обачністю, а не захисними банальностями", - йдеться у заяві.
д"Єрмак - татарав піде тільки зі мною!
я хз, но за такие кренделя вот Шольц и прочие - тупо Зелю бы поставили перед выбором - или ты этих тварей под суд, или .... тебя не спасут. ну разве шо на ростове с Овощем на нарах
І поки не виникнуть - такі як Порошенко будуть витягати країну з дупи,а такі як Зеленський чи Янукович грабувати і заганяти в дупу!
Якщо наше сбу не може або не хоче (куми/брати/діти переодружені - тобто зав'язло) - віддайте Татарова американцям - це для блага Українського народу.
Народ,у кількості 73%, зробив вибір! Зезидент - найкраший ворюга- пісюніст!
Американці! Змінить оточеня зе,але залиште нашу бубочку!
Як що це помилка - треба її виправляти,а не вимагати в когось виправити це!
А у мене в голові не вкладається досі результати виборів 2019р.
ПРОЩАВАЙ КАНДИДАТСТВО І ЗБРОЯ, ПРИВІТ РОСІЯ І ТАТАРОВ!
шукати ж нових по клубах-тусовках-корпоративах ніколи, увесь час займає кіновироб-ництво відосиків і виснажливі репериції перед дзеркалом у формуванні суворого іміджу "бацька нації" - дехто, з найбільш нестабільних глядачів ******** новин, вже вірить у це..(
Вот только не надо в коррупционные скандалы сейчас втягивать военных. Им и так есть чем заняться. А если сейчас начать увязывать поставку оружия и боеприпасов с назначением главы НАБУ и САП , то извините может ненароком наступить *****. И кому только от этого станет лучше? Мое мнение, боритесь с коррупцией , как хотите и можете , только не втягивайте в это дело военных. Сейчас главное сохранить страну. Ну а уж после окончания войны народ спросит с Вавана и его окружения по полной программе.