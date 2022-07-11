Предварительно известно о 3 погибших и 28 раненых в результате обстрела Харькова российскими оккупантами (обновлено)

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно известно о 3 погибших и 16 раненых.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших.

Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы", – говорится в сообщении.

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, к этой минуте в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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