РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16119 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 287 6
война (47275) обстрел (20434) Харьков (6549) Тимошенко_Кирилл (417)

Предварительно известно о 3 погибших и 28 раненых в результате обстрела Харькова российскими оккупантами (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно известно о 3 погибших и 16 раненых.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова нанес ракетные удары по городу. Предварительно известно о 16 раненых и 3 погибших.

Информация обновляется, на месте работают спасательные и экстренные службы", – говорится в сообщении.

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, к этой минуте в результате дневного обстрела Харькова пострадали 28 человек, среди них ребенок 16 лет. 3 человека погибли", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Читайте: Оккупанты нанесли ракетный удар по шестиэтажке в центре Харькова. (обновлено)
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.07.2022 11:27 Ответить
а в это время лидеры многих стан, даже из состава G20, изо всех сил пытаются сохранить добрые и дружественные отношения с россией..., и, если лицемерие, - главная черта международной политики большинства стран, тогда пусть дают нам оружие...
показать весь комментарий
11.07.2022 11:32 Ответить
может по белгороду пора ...б вашу мать! что уже терять харьковчанам, если каждый день бомбят. и по 3-10 убитых! или это размен -тишина в Киеве, на горе в регионах? в ОПе счастливая жизнь, уже бабки делят на восстановление.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:35 Ответить
По крисському мосту
показать весь комментарий
11.07.2022 11:43 Ответить
+++. Люто плюсую. С Харьковом нужны новые подходы, срочно. Иначе разровняют. Контрбатарейная борьба, ПВО, удары по пусковым и местам дислокации в Белгороде.
показать весь комментарий
11.07.2022 11:54 Ответить
Харків і обл. обстрілюють ракетами та артою вже давно, захищати від цього город та обл. ніхто не збирається. Захопити город кацапи не можуть, тож Харків знищуватимуть дистанційно. Подобається комусь чи не подобається, но на Харків та обл. Єлдако-Zелупам насрати.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:14 Ответить
 
 