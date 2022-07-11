SCM Ахметова потребует от России компенсации во всех международных и национальных инстанциях
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Предприятия SCM потребуют от России компенсации за разрушенные из-за военной агрессии активы во всех возможных международных и национальных инстанциях.
Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel сообщил владелец SCM Ринат Ахметов, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы однозначно предъявим иски к России — во всех международных и национальных инстанциях — и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса", — сообщил бизнесмен.
Предприятия SCM также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.
"Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и наглое нарушение международного права", - добавил Ринат Ахметов.
Напомним, в конце июня Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.
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наразі нам це на користь
чим у раші більше проблем тим нам краще
і я думаю,що він лише перша така собі справжня українська отруйна ластівка випущена з українських біолабораторій.
він виграє - заарештуєть рашське судно на його користь або майно. або рахунок
мені особисто пофіг що, але на шкоду вороженькам
що їм шкода то нам зиск.
йому вже компенсували чи що...
"може ти щось не розмієш, бо думаєш як совок. то тобі кажеться, що тягнуть. "
Як то кажуть, по Фройду 😄
І йому нічого,ніяких питань до його минулої діяльності .
Його за грати посадити на пожиттєво давно треба ,сподіваюсь що так і буде або краще рішення,кулю йому в подарунок
нехай надає позови до паРаші, нехай паРаша платить грошi.
чому Вам це не до вподоби? паРаша повина платити i рудiй с@цi i вciм українцям.