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SCM Ахметова потребует от России компенсации во всех международных и национальных инстанциях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Предприятия SCM потребуют от России компенсации за разрушенные из-за военной агрессии активы во всех возможных международных и национальных инстанциях.

Об этом в интервью немецкому изданию Tagesspiegel сообщил владелец SCM Ринат Ахметов, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы однозначно предъявим иски к России — во всех международных и национальных инстанциях — и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса", — сообщил бизнесмен.

Предприятия SCM также пытаются пресечь воровство Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.

"Прямо сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и наглое нарушение международного права", - добавил Ринат Ахметов.

Напомним, в конце июня Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

Также читайте: Песков об иске Ахметова к ЕСПЧ против РФ: Мы вышли из Совета Европы

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
щось коломойкін мовчить.
йому вже компенсували чи що...
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11.07.2022 11:37
+8
А раньше только гудел...
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11.07.2022 11:36
+7
В якості компенсації ахметці будуть включати гудок і гудіти поки сам не скаже що досить. Ця падлюка була реальним хазяїном дамбасу , контролювало органи влади і силові структури, розпалювало сепаратизм, його бандюки допомагали захоплювали адмінбудівлі. Падлюка думала, що буде як в Криму і він стане мордорським олігархом, але х** о в черговий раз використало і викинуло зрадника.
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11.07.2022 11:54
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этот за свое глотку перегрызет. трупы брагина и остальных донецких бандитов не дадут соврать
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11.07.2022 11:34 Ответить
то хай собі гризе раші хоч гичі хоч вуха,
наразі нам це на користь

чим у раші більше проблем тим нам краще

і я думаю,що він лише перша така собі справжня українська отруйна ластівка випущена з українських біолабораторій.

він виграє - заарештуєть рашське судно на його користь або майно. або рахунок

мені особисто пофіг що, але на шкоду вороженькам

що їм шкода то нам зиск.
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11.07.2022 11:54 Ответить
Так подавайте в суды, а не только рассказывайте об этом. Юридический фронт тоже имеет важнейшее значение, когда всё юридически правильно оформить, затягать по судам и выиграть миллиарды долларов тоже Победа. За войну надо платить, в том числе и "хорошим расисянам" и их деткам в будущем, а не только лозунгами кидаться
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11.07.2022 11:35 Ответить
Так подав же до Європейського суду.В останньому абзаці написано
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11.07.2022 11:47 Ответить
що кому- десятки тисяч загиблих українців а цьому піда--у тільки його заводики в голові- падлюка- добре що зруйнували-
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11.07.2022 11:35 Ответить
Нехай тягає кацапів по судах,це дуже добре.Все,що шкодить раші,нам на користь.Московію треба обдерти,як липку,щоб ягель жерли і за трудодні пахали,поки не виплатять всі збитки Україні
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11.07.2022 11:50 Ответить
Дуже добре.Суди йдуть роками. Треба щоб було цунамі з позовів Треба щоб і фізичні особи позови подавали
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11.07.2022 14:21 Ответить
А раньше только гудел...
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11.07.2022 11:36 Ответить
зато не піздєл. все-таки гудєл
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11.07.2022 13:12 Ответить
щось коломойкін мовчить.
йому вже компенсували чи що...
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11.07.2022 11:37 Ответить
він може тільки у лігу сексуальних реформ жалітися. сам під судом
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11.07.2022 11:40 Ответить
В якості компенсації ахметці будуть включати гудок і гудіти поки сам не скаже що досить. Ця падлюка була реальним хазяїном дамбасу , контролювало органи влади і силові структури, розпалювало сепаратизм, його бандюки допомагали захоплювали адмінбудівлі. Падлюка думала, що буде як в Криму і він стане мордорським олігархом, але х** о в черговий раз використало і викинуло зрадника.
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11.07.2022 11:54 Ответить
Хай хоч Ахмєтка по кацапам вдарить рубльом, якщо в Зєлі яйців (чи яєць?) нема.
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11.07.2022 11:57 Ответить
І в той же час Ахмєтовські ЗМІ тягнуть сюди хороших руzzкіх і руzzкій мір. Як це розуміти? Сюрреалізм, шиза, чи "бізнес і нічого особистого"?
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11.07.2022 11:58 Ответить
може ти щось не розмієш, бо думаєш як совок. то тобі кажеться, що тягнуть.
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11.07.2022 13:13 Ответить
Ваш коментар прекрасний 😀
"може ти щось не розмієш, бо думаєш як совок. то тобі кажеться, що тягнуть. "
Як то кажуть, по Фройду 😄
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11.07.2022 16:08 Ответить
я за попкорном.
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11.07.2022 13:14 Ответить
Що дивного, я теж збираюсь до тих судів подаватися за втрачене майно. І не тільки я.
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11.07.2022 13:59 Ответить
А я то думаю чому кацапи так спішать награбоване зерно продати. Так он в чому справа, з рінатом розрахуватись потрібно, поки в суд не подав.
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11.07.2022 14:04 Ответить
Дивно як пацюк який по вуха в крові щось ще буде намагатися відстоювати в судах. Браток та бандит віджав заводи безкоштовно або за якусь смішну ціну повбивав купу людей на своєму поганому життєвому шляху.
І йому нічого,ніяких питань до його минулої діяльності .
Його за грати посадити на пожиттєво давно треба ,сподіваюсь що так і буде або краще рішення,кулю йому в подарунок
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11.07.2022 14:14 Ответить
Так і є. І як тільки реально почнуть мочити олігархів в Україні, тоді почнуться реальні зміни в державі
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11.07.2022 15:54 Ответить
Вам болiсно за паРашу?

нехай надає позови до паРаші, нехай паРаша платить грошi.

чому Вам це не до вподоби? паРаша повина платити i рудiй с@цi i вciм українцям.
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11.07.2022 16:47 Ответить
 
 