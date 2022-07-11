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Российские оккупанты выпустили 4 ракеты по Одесщине: Одна из них попала в здание

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесщине, известно о попадании ракеты в здание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

"Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

По словам спикера главы ОВА Сергея Братчука, одна из ракет попала в объект инфраструктуры.

Также читайте: У побережья Одесской области снова нашли противокорабельную мину
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Топ комментарии
+15
Кацапи , дочекаєтесь , що будемо лупити по ваших оселях 😠‼️
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11.07.2022 11:50
+8
У кацапів тиждень починається з геноциду мирних жителів України. Який ще народ може порівняти з цією подлою, жорстокою та безжалісною ордою?
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11.07.2022 11:48
+6
питання чому зараз нє? - мішає хто?
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11.07.2022 11:54
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У кацапів тиждень починається з геноциду мирних жителів України. Який ще народ може порівняти з цією подлою, жорстокою та безжалісною ордою?
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11.07.2022 11:48 Ответить
Кацапи , дочекаєтесь , що будемо лупити по ваших оселях 😠‼️
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11.07.2022 11:50 Ответить
питання чому зараз нє? - мішає хто?
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11.07.2022 11:54 Ответить
Ніхто не мішає. Україна дала слово що не буде шмаляти тим що її дали по території мордора.
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11.07.2022 11:56 Ответить
так і знав Амеріка винувата, а своїм по кацапні вдарити?
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11.07.2022 12:20 Ответить
По тих літаках, що випустили ракети-не попадемо. Гатити по цивільних у оркостані ? А сенс ? Нам потрібно вибивати озброєних орків з наших територій, і цим наші військові і займаються-вдаряють по цій кацапні.
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11.07.2022 12:45 Ответить
Гатити по цивільних у оркостані..
вони ж по вас гатять і вам це не заважае?
мені за *** зна скока кілометрів це заважае, а вам ні?
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11.07.2022 13:42 Ответить
безмозглі зелені ідіоти ...
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11.07.2022 13:45 Ответить
а як да то хто?
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11.07.2022 13:37 Ответить
ну по белорашке стесняются шмальнуть...ну хоть бы в сторону Крыма иногда ... ответочкой...
по этой же схеме - поднялись в воздух (на нашей территории) и .... или таки не долетит?
(ну тогда хоть в море... по аквафрешной подлодке... по люку случайно ударит))))
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11.07.2022 11:58 Ответить
ответка по белгороду и курску пока не угомонятся.просто нужна политическая воля .
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11.07.2022 13:23 Ответить
Да хоть по Улан-Удэ шмаляй- они не успокоятся. (
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11.07.2022 13:49 Ответить
шаурмнем кацапію по зеленому так, по нашему по криворогатому!
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11.07.2022 13:56 Ответить
предлагаю член і піаніну бо в нас нема чім - вся надежа на Aмерiку обісрати - та допоможе та добра...
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11.07.2022 14:01 Ответить
 
 