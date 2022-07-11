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Российские оккупанты выпустили 4 ракеты по Одесщине: Одна из них попала в здание
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесщине, известно о попадании ракеты в здание.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
"Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.
По словам спикера главы ОВА Сергея Братчука, одна из ракет попала в объект инфраструктуры.
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+15 Amber
показать весь комментарий11.07.2022 11:50
+8 Mikhail Saveliev
показать весь комментарий11.07.2022 11:48
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показать весь комментарий11.07.2022 11:54
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вони ж по вас гатять і вам це не заважае?
мені за *** зна скока кілометрів це заважае, а вам ні?
по этой же схеме - поднялись в воздух (на нашей территории) и .... или таки не долетит?
(ну тогда хоть в море... по аквафрешной подлодке... по люку случайно ударит))))