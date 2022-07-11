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ВСУ уничтожили в Таврийске передвижной командный пункт врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
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В Херсонской области в Таврийске ВСУ уничтожили передвижной командный пункт врага.
Об этом в Фейсбуке сообщил депутат облсовета, советник главы Херсонского ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Херсон. По предварительной информации, звуки, которые ночью слышали в Каховке и поблизости - это четкое попадание наших Вооруженных Сил в Таврийске. Уничтожены передвижной командный пункт врага, военная техника, радары и антенны, наставившие там орки ПВО есть 200-е россияне. Начало недели многообещающее", - отметил он.
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показать весь комментарий11.07.2022 11:52
+12 Amber
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показать весь комментарий11.07.2022 11:57
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Пересунули до дупи.
Как и ожидалось, ночь принесла новые известия о том, что куда-то снова прилетели подарки от наших ракетчиков, но судя по всему, склады боеприпасов сколько-нибудь значительных габаритов постепенно подходят к своему завершению. Оно и понятно, что на ранее оккупированной части Донбасса были организованы гигантские арсеналы, которые и охранять легче и обеспечить им прикрытие ПВО - тоже проще. Поэтому там все было централизовано и уплотнено, а потому, когда туда прилетело, получилось красиво, громко и внушительно.
Как стало известно, арсенал в Шахтерске был хоть и не самым крупным, но запомнится тем, что кроме обычного персонала в момент взрыва внутри находился отряд «юнармейцев», которых привлекли к погрузочным работам на складах. Насколько можно понять, «юнармецы» это что-то наподобие гитлерюгенада, только имя фюрера у них другое и флаги - с другой свастикой. Но в общем получилось как в совковой присказке: «… звездочки в ряд, снаряд переехал отряд октябрят».
Об этом бы никто и не узнал, но местные паблики пояснили, что даже на артскладах действует путинский принцип: «Мы будем прятаться за спинами женщин и детей!», который неукоснительно исполняется его военными. С другой стороны, если они уже 16-летних отправляют на передок, то почему бы подростков не кинуть грузить боеприпасы? Можно не сомневаться в том, что их родители даже гордились своими отпрысками, которые вот так проводят свое свободное время на каникулах. Ну что же, как говорил известный восточный философ: «Каждый имеет свой выбор, но нужно помнить о том, что потом выбор будет иметь тебя».
В связи с тем, что крупные склады, а значит и массивные взрывы, будут звучать все реже, то скорее всего, целями будут становиться не такие шумные объекты. Например - несколько автомобилей, возможно - пара палаток и какое-то строение. Когда туда прилетает соответствующий боеприпас, который сметает все вольфрамовыми шариками, то это будет довольно ощутимый взрыв, но один из многих. Не будет многочасовых детонаций, вспышки в пару километров и столба дыма на 10-15 км. А раз так, то издали даже ничего видно не будет. И тем не менее, это был соответствующий командный пункт 49-й армии, вместе с командующим, штабными офицерами и телефонистками. Вот он был и вот его уже нет, хотя особенного фейерверка не произошло.
Но есть и нечто такое, на что их публика обращает еще большее внимание, чем на взлетевший арсенал в Красном Луче, например. Этой ночью были поражены военные цели в Луганске, который считался в глубоком тылу и потому, в отличии от Донецка, где ежедневно что-то взрывается в нескольких местах, там было тихо и спокойно. А все потому, что до линии фронта достаточно далеко, это тебе не Алчевск, например. Тем более, что тут есть еще один интересный момент.
Дело в том, что на сегодня, основные боевые действия ведутся как раз на том направлении, глубоким тылом которого и является Луганск. Это значит, что дальнобойную и дорогую технику никто не станет подтягивать к линии фронта ближе, чем километров на 30, а это значит, что расстояние до Луганска становится еще большим и тот же Хаймарс, со своими ракетами, дающими дальность стрельбы 80+ километров, достать цели в Луганске вроде бы и не может, если не предположить, что к нему уже подошли ракеты, способные поражать цели на большее расстояние. Но пока американцы акцентируют свои сообщения на сей счет в плане того, что ЗСУ получили ракеты базового уровня, с указанной дальностью.
Тем не менее, громко и ярко взорвавшийся арсенал в Луганске возвестил о том, что такое расстояние уже не проблема для наших ракетчиков и потому, местные паблики просто разрываются напополам, извечным (для них) вопросом: «Нас-то за что?» Они так и не усвоили, что жить рядом с военными объектами, во время войны, как минимум - опасно, а на самом деле - глупо. Им казалось, что разрушенный в щебень Северодонецк, их не касается совершенно, хотя в самом Луганске находится перевалка для войск агрессора и как теперь видим, были артиллерийские склады.
И тут стоит обратиться к фото, расположенному вверху. Как видно, наш боец стоит рядом с пусковой установкой MLRS, которую США нам не поставляли. Их нам обещали поставить Великобритания и Норвегия. Как видим, кто-то из них уже поставил, а возможно - поставили обе страны. Скажем так, Хаймарсы, которые поставили нам американцы MLRS М-270, изображенная на фото, в принципе - идентичны, просто колесный вариант системы является более легким и мобильны. Если колесный вариант может двигаться со скоростью 100 км/ч, то гусеничный - всего 60, но второй вариант позволяет двигаться по пересеченной местности и благодаря своей массе, он более приспособлен для стрельбы более тяжелыми боеприпасами.
В нашем случае это - очень важное замечание, ведь оба варианта системы выпускает один и тот же производитель и поскольку машины выпускались примерно в одно время и стоят на вооружении тоже - в одно время, то становится очевидным, что каждая из этих установок, имеет собственную специализацию. Нам неведомо то, как в Пентагоне распределяются функции, между этими машинами, но очевидно, что 25-тонная MLRS М-270 заточена на стрельбу более тяжелыми ракетами. А более тяжелыми они становятся не только благодаря более массивной боевой части, но в первую очередь, благодаря большему запасу топлива и более мощному двигателя.
А раз так, то в первую очередь речь идет о семействе тактических ракет ATACMS нескольких модификаций. В зависимости от модели ракеты, они могут иметь дальность 140, 165, 220 и до 300 км соответсвенно. Их боевые части могут быть как унитарными, так и кассетными с самонаводящимися суббоеприпасами, а общая масса БЧ может доходить до 225 кг. Как видим, такие ракеты уже в самом скромном варианте, летят дальше, а главное - точнее, чем Точка-У. Как видим по результатам работы этой системы, отклонение от цели практически отсутствует и боеприпас ложится точно в то место, куда он был послан. При этом, расстояние до цели, никак не влияет на точность. Ракета, пущенная на расстояние 80 км прилетит в цель с той же точностью, что и ее старшая сестричка, на расстоянии 270 км.
И теперь мы вспоминаем о том, что только американцы усиленно рассказывали о том, какие именно ракеты они поставляют и что те способны поражать цели на расстоянии 80 км, а более дальнобойные ракеты, только анонсированы для поставок. А вот Британия и Норвегия вообще никак не комментировали, какое «приданное» они поставили вместе со своими установками. Но если сами установки имеют гусеничное, тяжелое исполнение, то несложно предположить, что и боеприпасы к ним шли более тяжелые и совсем не те, что пришли к нам с первой партией Хаймарсов из США. Отсюда вытекает простой факт - чертить круги, с диаметров в 80 км уже нет никакого смысла. И судя по тому, что начало прилетать в тот же Луганск, для этого имеются все основания.
И тут следует учитывать еще один важный момент. Такие ракеты никто не станет расходовать по отдельным танкам или чему-то подобному. Цель должна стоить расхода такого боеприпаса. И сейчас мы будем наблюдать неизбежную картину: такие жирные цели будут находиться все дальше, поскольку все, что было ближе, уже аннигилировано. А это значит, что следует приготовиться приграничным, уже мордорским арсеналам, нефтебазам, НПЗ, аэродромам и военным базам. Они уже на очереди. И кстати, курортный сезон в Крыму можно отменять для всех, кто хотел поплескаться в море. И наоборот, любителям фейерверков надо ехать туда прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить.
anti-colorados