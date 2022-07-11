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Более 2 млрд грн активов российской компании, занимающейся изготовлением бытовой химии, арестованы в Винницкой области, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

арешт

Менеджмент винницкого предприятия во время военного положения пытался скрыть от национализации продукцию, действуя в интересах российских владельцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора наложены аресты на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. В частности, арестованы корпоративные права - 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье более 500 млн грн. Конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента РФ, владелец российской косметической корпорации", – говорится в сообщении.

Установлено, что менеджмент винницкого предприятия во время военного положения пытался скрыть от национализации продукцию, действуя в интересах российских владельцев. Не имея для этого законных оснований, они хотели вывезти ее, используя символику Красного Креста.

Правоохранителями проведен ряд обысков, изъята компьютерная техника, серверное оборудование и другие документы. Опломбировано оборудование для производства бытовой химии и складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом около 5 тыс. тонн. В настоящее время принимаются меры по передаче этих активов в управление АРМА.

Досудебное расследование по фактам злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест или подлежащего конфискации имущества, а также незаконного использования символики Красного Креста (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст.445 УК Украины) осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождении СБУ.

Также читайте: Наложен арест на корпоративные права нескольких предприятий на Кировоградщине, связанных с РФ, на сумму 5,9 млрд грн, - Нацполиция

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Тож виявляється що всі ці роки з 2014 багато російських компаній працювали собі і напевно ще працюють, а нам байки розповідали. Тож як це називається ?
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11.07.2022 12:07
+3
Скільки днів війни, а продукція для рашки до сих пір виготовляється в Україні. Так що там про Німеччину і турбіну? Може наразі провести ревізію усіх підприємств в Україні і перестати фінансування кацапії проводити
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11.07.2022 12:00
+3
Як називається фірма?Чому такі секрети?
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11.07.2022 12:13
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Скільки днів війни, а продукція для рашки до сих пір виготовляється в Україні. Так що там про Німеччину і турбіну? Може наразі провести ревізію усіх підприємств в Україні і перестати фінансування кацапії проводити
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11.07.2022 12:00 Ответить
Але це не означає, що вона відгружається до рашки..магазини конфіскату для цього і існують..а на рахунок підприємств - згодна..треба ВЕСЬ бізнес, що належить особом-громадянам рф, або по бізнесу пов'язані з рфією, або конечним бенефіціарієм є така особа, бізнес конфісковувати і націоналізовувати.
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11.07.2022 12:08 Ответить
Дійсно, а що там про Німеччину і турбіну? Ще не повернули кацапам? Вони ж чекають.
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11.07.2022 12:39 Ответить
Тож виявляється що всі ці роки з 2014 багато російських компаній працювали собі і напевно ще працюють, а нам байки розповідали. Тож як це називається ?
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11.07.2022 12:07 Ответить
угу..а потім будуть божиться, що ці ручки нічого не крали..ще у депутатів і держслужбовців було б не зайвим перевірити пов'язаний бізнес і майно з рфією а також на множинне громадянство
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11.07.2022 12:11 Ответить
Як називається фірма?Чому такі секрети?
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11.07.2022 12:13 Ответить
Вінницяпобутхім,(ушастий нань,сарма)
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11.07.2022 12:21 Ответить
Назву коспанії не повідомляють бо завтра за хабар все повернуть оркам. Тут варто заарештовувати прокурорів (бажано усіх). При чому не за корупційні злочини, а за злочини проти безпеки країни.
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11.07.2022 12:13 Ответить
Я думаю, що це пральні порошки та засоби для миття посуду "Sarma"
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11.07.2022 12:22 Ответить
Це не вони часом виготовояли fairy? Бо щось зникло зовсім
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11.07.2022 13:19 Ответить
Винницкий химзавод выкуплен кацапами. Только точно не знаю, весь, или только цех бытхимии.
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11.07.2022 13:40 Ответить
Полностью, ПАО "Невская косметика" владелец.
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11.07.2022 14:14 Ответить
 
 