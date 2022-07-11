Более 2 млрд грн активов российской компании, занимающейся изготовлением бытовой химии, арестованы в Винницкой области, - Офис генпрокурора

Менеджмент винницкого предприятия во время военного положения пытался скрыть от национализации продукцию, действуя в интересах российских владельцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора наложены аресты на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии. В частности, арестованы корпоративные права - 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье более 500 млн грн. Конечным бенефициаром предприятия является один из известных российских олигархов из близкого окружения президента РФ, владелец российской косметической корпорации", – говорится в сообщении.

Установлено, что менеджмент винницкого предприятия во время военного положения пытался скрыть от национализации продукцию, действуя в интересах российских владельцев. Не имея для этого законных оснований, они хотели вывезти ее, используя символику Красного Креста.

Правоохранителями проведен ряд обысков, изъята компьютерная техника, серверное оборудование и другие документы. Опломбировано оборудование для производства бытовой химии и складские помещения с сырьем и готовой продукцией весом около 5 тыс. тонн. В настоящее время принимаются меры по передаче этих активов в управление АРМА.

Досудебное расследование по фактам злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, незаконных действий в отношении имущества, на которое наложен арест или подлежащего конфискации имущества, а также незаконного использования символики Красного Креста (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст.445 УК Украины) осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины при оперативном сопровождении СБУ.

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