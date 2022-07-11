РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16976 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 446 44
война (47275) Лисичанск (324) Северодонецк (599) Бутусов Юрий (3916)

Мы пытались удержать Северодонецк и Лисичанск абсолютно недостаточными силами и средствами, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бутусов

Защитники Украины не получили необходимых сил и средств, и долго пытались удержать Северодонецк и Лисичанск без артиллерийской поддержки и возможности провести ротацию.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал в интервью "Радио НВ".

Он подчеркнул, что проблему Лисичанска нельзя рассматривать обособленно от проблемы обороны Луганской области и узла Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.

"Для того чтобы удержать этот регион, нам было необходимо обеспечить его необходимыми силами и средствами. Но, к сожалению, вовремя это не было сделано. Долгое время мы с абсолютно недостаточными силами пытались удержать большой район", - сказал Бутусов.

Читайте: Роспропагандисты боятся, что HIMARS могут достать их в тылу, и критикуют власть РФ, - Бутусов

По словам журналиста, это привело к тому, что защитникам Украины пришлось отойти от Рубежного. Когда они защищали Северодонецк, сил контролировать весь периметр города тоже не было.

"Некоторые созданные подразделения просто не приобрели еще необходимую боеспособность. Это привело к тому, что противник совершенно беспрепятственно зашел в город, начались уличные бои. И уже после того поступило подкрепление наших сил в Северодонецке. Но это решение было принято поздно", - говорит главред. Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оккупанты обстреливают украинских защитников из "Градов". Камера зафиксировала ракету. ВИДЕО

Также, по словам Бутусова, ситуацию ухудшило появление на местах политиков, призывавших любой ценой удержать Северодонецк.

"К сожалению, появление политиков там привело к тому, что военные не имели возможности действовать по обстановке. Даже некоторые кадровые изменения в военном руководстве были сделаны, к сожалению, потому что некоторые политики хотели слышать оптимистичные доклады, а не реалистичные", - подчеркнул он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
А що собі думало гівнокомандуюче? Клепало відосики.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:06
+12
100%- Появление в районе Северодонецких тылов Безуглой с телефончиком и прямой связью с ОП уже было плохим знаком - хорошо это не могло закончиться, сразу было ясно.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:18
+11
Так це ж воно направило туди комісара безуглу.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре,що схаменулись конкурсанти на місце Залужного і дали тихо вийти захисникам. Коли бахкають гармати,політика мовчить.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:05 Ответить
А що собі думало гівнокомандуюче? Клепало відосики.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:06 Ответить
Так це ж воно направило туди комісара безуглу.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:19 Ответить
Нужно было этот участок доверить генералу Марченко и предоставить ему полный карт-бланш на проведение операций.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:22 Ответить
БезкУтьню...
показать весь комментарий
11.07.2022 15:27 Ответить
Не вірю. 700 тисяч ВСУ. Це без поліції митників прикордонників СБУ
показать весь комментарий
11.07.2022 12:07 Ответить
Якби ти був одним з них-то повірив би. Але ж тут прийнято обурюватися отриманням повісток, а не йти самому у військомат.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:39 Ответить
Та могли просто не давати підкріплення ( тоді питання с чієї подачі, хто хотів здати область),під Гірським в полон взвод попав яких просто не попередили, як кажуть в нас теж є пропаганда та брехня.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:02 Ответить
сумно, скрутно, але шо вже є.
Київ там і захід і Одессу не забувайте "абсолютно недостатніми силами та засобами"
бо це не зміниться, мо тільки зелені покрасніють.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:10 Ответить
Куди вони лізуть, ці популісти!?

Не заважайте військовим робити свою справу.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:10 Ответить
як тільки політики почнуть керувати діями військових (тобто ставити завдання де і що треба зробити заради для підняття чийогось політичного рейтингу)... то буде повна пи..да.
В такому разі можна впевнено сказати, що ми остаточно встали на шлях побудови пародії на оркостан
показать весь комментарий
11.07.2022 12:16 Ответить
100%- Появление в районе Северодонецких тылов Безуглой с телефончиком и прямой связью с ОП уже было плохим знаком - хорошо это не могло закончиться, сразу было ясно.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:18 Ответить
Висновок-нєхер лазити на передову і пхати свого носа,куди не просять,акторам шапіто(політиками їх назвати язик не повертається).
Оптимістичних брехливих доповідей в ОПі захотіли,так у них же для того є Люся Арестович,бреше мов соловей,то може на цьому й досить?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:17 Ответить
висновок - потрібно якісно й вчасно проводити мобілізацію й ротацію
актори і шапіто це *******, але шо робив генштаб?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:46 Ответить
Абсолютно недостаточные силы-значит хотели и планировали сдать или оставить город.Больше 2 месяцев там были бои..Никто ничего не видел,не понимал,или полные дебилы получается?? Чеченцы вели бои в Грозном-несколько месяцев,практически легким вооружением,Лисичанск-примерно такой же город по агломерации.Но *************,умудрилось его просрать практически за неделю,хотя на ж... падали,кричали что это неприступная крепость,город на высоте,река,а запердолили в тыл...Все куйня началась с Папасной,да так и продолжается по сегодняшний день...и никто не думал тот выступ срезать.Теперь имеем что имеем.Думаю,с Донецкой областью,будет тоже самое...Практически в этом уверен,глядя на то,как разворачиваются боевые действия.Ответ ищите не на поле боя,а на банковой.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:22 Ответить
я те ж не розумію чому рубіжне захищала одна рота без жодного підсилення на протязі кількох місяців... так само було й в попасній й тп. Хто взагалі керує мобілізацією й ротацією?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:42 Ответить
а кто у нас верховный?
показать весь комментарий
11.07.2022 13:01 Ответить
Мар'яна Безугла заважала посилити напрямок Попасна-Комишуваха одним-двома батальйонами.
Там достатньо було одного-двох батальйонів, щоб орки не змогли пробитись під Лисичанськ з південного напрямку, але Безугла завадила. Так проще всього пояснити...
показать весь комментарий
11.07.2022 20:10 Ответить
якось все з 2019го скриворогатилося...
і не посцяли як треба і в тому ссанні не поколупалися як треба....
показать весь комментарий
11.07.2022 12:39 Ответить
а як же так виходить шо у нас не знайшлося кілька рот щоб заткнуткнути діркі в обороні? це хто в цьому винен? у нас є мільйонний мобрезерв чи це типу мільярда зедерев? якшо нема, то шо робить генштаб? генштабу єрмак особисто наказує щоб він направляв мобілізованих рити окопи в тернополі? якшо ні, то хто відповідає за провал мобілізації, ротації й тп? якшо генштабу заважають чому не чутно про протидію зрадникам, якшо ніхто не заважає, то шо це ***** за генштаб шо кілька батальйонів підсилення, наприклад з дніпра перекинути не стусний?????????
показать весь комментарий
11.07.2022 12:40 Ответить
Ти ба скільки заклавіатурних полководців!)
показать весь комментарий
11.07.2022 12:43 Ответить
возгав лапотнік
показать весь комментарий
11.07.2022 12:47 Ответить
де мільйонний мобрезерв, якшо генштаб не здатен знайти кілька батальйнів підсилення на головному напрямку?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:48 Ответить
липеньский - іди на ***.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:50 Ответить
ах ти не розуміеш слово "липенсьский"?
іди на *** два.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:58 Ответить
"липенсьский" это на языке зеленых умников?
показать весь комментарий
11.07.2022 13:05 Ответить
так
показать весь комментарий
11.07.2022 13:07 Ответить
мобрезерв на "цензоре" воює. Зараз почнється...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:59 Ответить
тобто мільйон про який нам розповідають це повна ***** й нам нема ким воювати? я правильно розумію сарказм?
показать весь комментарий
11.07.2022 13:03 Ответить
це не сарказм це оманська шлендра реагує на дійсність яка їй не подобається
показать весь комментарий
11.07.2022 13:07 Ответить
хлопці-кацаби ***** вам індернет?
могли б і через перегодку докричатися
показать весь комментарий
11.07.2022 13:10 Ответить
да, ты всё правильно понимаешь - не женися на кац танкистах.. - будешь вдовом ...
показать весь комментарий
11.07.2022 13:17 Ответить
"На жаль, поява політиків там призвела до того, що військові не мали можливості діяти по обстановці. Навіть деякі кадрові зміни у військовому керівництві були зроблені, на жаль, тому що деякі політики хотіли чути оптимістичні доповіді, а не реалістичні", - наголосив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3353354

Треба писати прямо. Через недолугу Безуглу там поклали наших бійців, які могли би ще не лише воювати, а і жити. І все задля тупого піару. Бо комусь схотілось негайних перемог
показать весь комментарий
11.07.2022 13:20 Ответить
один из найденных мной анализов ситуации по этому району, от западного профессионального военного был всётаки близок к реалииям. обе стороны включили там режим "мясорубки" и старались перемолоть как можно больше наиболее опытных и обстрелянных военных и техники друг друга. именно в период максимального обострения ситуации, все глашатаи от оп-ы начали почти истерить в эфире, что колличество погибших украинских военных в день достигает сотен, как и потерь техники. может быть, парашники действительно не закрыли практически возникший "самый малый котёл" и вправду, по той причине, чтобы Украина бросила в этот район, именно для усиления, именно поставляемые западом, немногочисленные в тот момент и современные вооружения и они могли перемолоть это усиление, используя свой, первыми созданный перевес, в артиллерии ну и своём мяске. а поллитруки от оп-ы, своим "мудрым руковідством" и требованиями стоять насмерть, ради имиджа презика, его видосов, помогли им в этом. по любому, тяжёлая техника, оказавшеяся на левом берегу реки и в северодонецке, после подрыва мостов оказалась потерянной. именно из неё они там щас эти "демовыставки" и устраивают. после подрыва мостов в районе лиман-райгородок, снова же, тяжёлая техника оказалась потерянной и в этом районе. тоже и в районе святогорска. ну и на юге, без прикрытия с воздуха, на широко анонсированном в те времена "захваченном платцдарме на ингульце" инфа о котором потом так резко исчезла из уст презиковских глашатаев побед, как и появилась. отсюда в сумме и те данные по официально озвученным потерях техники. так что, возможно, это ещё и вопрос, стоило ли усиливать народом и техникой этот участок, при наличии на то время по сути не ограниченного боезапаса парашной арты или же пытаться уже тогда сохранить по максимуму, наиболее боеспособную часть армии? это теперь хаймарсы пропололи грядки их складов и огневой вал параши хоть как-то, будем надеятся, подутих. а тогда хаймарсов ещё небыло, любые склады были несчитанны и полны, арты хватало на каждый километр. так что потеряли бы и людей и техники только ещё больше, и именно своих, именно опытных бойцов и поставляемую технику. сколько в реале осталось переданных поляками и чехами танков? ото ж! у парашников мясо то не в счёт, при том, что оно входило уже на выжженную их артой землю.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:27 Ответить
Треба було просто надавати по дупі Рудій мар'яні та викинути назад в зелене болото в будинку з потворами. То саме тре робити з усіма так званими "політиками", кандидатами в ЗК.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:49 Ответить
Ермакі з безугловатами все поздавали и продовжують зрадничать на всіх напрямках - це аксіома.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:09 Ответить
Захисники України не отримали необхідних сил та засобів та тривалий час намагалися втримати Сєверодонецьк і Лисичанськ без артилерійської підтримки та можливості провести ротацію.

Ми цей так знали.Луганщину і Донечину віддають свідомо.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:36 Ответить
 
 