Мы пытались удержать Северодонецк и Лисичанск абсолютно недостаточными силами и средствами, - Бутусов
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Защитники Украины не получили необходимых сил и средств, и долго пытались удержать Северодонецк и Лисичанск без артиллерийской поддержки и возможности провести ротацию.
Об этом главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сказал в интервью "Радио НВ".
Он подчеркнул, что проблему Лисичанска нельзя рассматривать обособленно от проблемы обороны Луганской области и узла Рубежное-Северодонецк-Лисичанск.
"Для того чтобы удержать этот регион, нам было необходимо обеспечить его необходимыми силами и средствами. Но, к сожалению, вовремя это не было сделано. Долгое время мы с абсолютно недостаточными силами пытались удержать большой район", - сказал Бутусов.
По словам журналиста, это привело к тому, что защитникам Украины пришлось отойти от Рубежного. Когда они защищали Северодонецк, сил контролировать весь периметр города тоже не было.
"Некоторые созданные подразделения просто не приобрели еще необходимую боеспособность. Это привело к тому, что противник совершенно беспрепятственно зашел в город, начались уличные бои. И уже после того поступило подкрепление наших сил в Северодонецке. Но это решение было принято поздно", - говорит главред. Цензор.НЕТ.
Также, по словам Бутусова, ситуацию ухудшило появление на местах политиков, призывавших любой ценой удержать Северодонецк.
"К сожалению, появление политиков там привело к тому, что военные не имели возможности действовать по обстановке. Даже некоторые кадровые изменения в военном руководстве были сделаны, к сожалению, потому что некоторые политики хотели слышать оптимистичные доклады, а не реалистичные", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Київ там і захід і Одессу не забувайте "абсолютно недостатніми силами та засобами"
бо це не зміниться, мо тільки зелені покрасніють.
Не заважайте військовим робити свою справу.
В такому разі можна впевнено сказати, що ми остаточно встали на шлях побудови пародії на оркостан
Оптимістичних брехливих доповідей в ОПі захотіли,так у них же для того є Люся Арестович,бреше мов соловей,то може на цьому й досить?
актори і шапіто це *******, але шо робив генштаб?
Там достатньо було одного-двох батальйонів, щоб орки не змогли пробитись під Лисичанськ з південного напрямку, але Безугла завадила. Так проще всього пояснити...
і не посцяли як треба і в тому ссанні не поколупалися як треба....
іди на *** два.
могли б і через перегодку докричатися
Треба писати прямо. Через недолугу Безуглу там поклали наших бійців, які могли би ще не лише воювати, а і жити. І все задля тупого піару. Бо комусь схотілось негайних перемог
Ми цей так знали.Луганщину і Донечину віддають свідомо.