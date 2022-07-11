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Рашисты заблокировали въезд и выезд в районе Нового Мелитополя, - мэр Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе заблокировали проезд на Новый Мелитополь.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Как только стало известно, что оккупанты заблокировали проезд и выезд на Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой.

Выясняем обстоятельства произошедшего", - отметил глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морги Мелитополя переполнены телами оккупантов. Мертвые решисты лежат даже на лестнице, - Федоров
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11.07.2022 12:17 Ответить
въезд заблокировали, а влёт - нет.
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11.07.2022 12:18 Ответить
tak...nlaw ta javelin bi pribavilo im "uma" bystrenko
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11.07.2022 12:23 Ответить
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11.07.2022 12:37 Ответить
 
 