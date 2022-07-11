РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17043 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
17 618 47
боеприпасы (1963) война (47275) Данилов (1056) оружие (9397) склад (141)

Западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны. И это мы еще не начинали, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олексій,данілов

Количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью.

Об этом в твиттере сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация - три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время. Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ЗСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали!" – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России есть силы атаковать только на одном направлении фронта, - Данилов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

+100500!!!
показать весь комментарий
11.07.2022 12:25
+19
Аби зрозумів абсурдність своїх висерів для скотобидла. І як на ці висери реагує цивілізований світ. ***** потрібно (!) тролити Zвинопсін їх же методами
показать весь комментарий
11.07.2022 12:27
+16
трлолінг це добре.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
zachem povtarati "mantru" ********* karlika ?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:25 Ответить
Nu 95.kvartal zhe ...🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.07.2022 12:26 Ответить
taki da
показать весь комментарий
11.07.2022 12:26 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2022 01:46 Ответить
Аби зрозумів абсурдність своїх висерів для скотобидла. І як на ці висери реагує цивілізований світ. ***** потрібно (!) тролити Zвинопсін їх же методами
показать весь комментарий
11.07.2022 12:27 Ответить
це під'*****!
показать весь комментарий
11.07.2022 12:28 Ответить
Потому что Данилову нечем заняться как до, так и во время войны и он превратился в блоХера и торговца своим фейсом в соцсетях с бессмысленными и банальными месседжами
показать весь комментарий
11.07.2022 12:30 Ответить
Данилов , иди на фронт рядовым пехотинцем , ХОТЬ какая - то ПОЛЬЗА будет ............
показать весь комментарий
11.07.2022 14:27 Ответить
трлолінг це добре.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:33 Ответить
Толлинг же.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:54 Ответить
Троттлинг
показать весь комментарий
11.07.2022 14:53 Ответить
Дрібними кроками за Зелею.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:30 Ответить
Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали, - Данілов

+100500!!!
показать весь комментарий
11.07.2022 12:25 Ответить
А пуйло уже выдыхается👍❗Все идет по плану☝ Август, попкорн, удобный диван
показать весь комментарий
11.07.2022 12:32 Ответить
Успеете до 24-го? Хочу приехать в Киев на парад.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:42 Ответить
ці два речення як бальзам на душу.
яка була б ейфорія, як би перше слово було, НАША!!!!!
показать весь комментарий
11.07.2022 22:06 Ответить
Не нудно так "громко" пародировать плешивое чучело...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:25 Ответить
Данілов завжди тоненько тролить 👌
показать весь комментарий
11.07.2022 12:31 Ответить
і у нас є відповідь ..вони ще її не відчули ..а відчують і у Магадані
показать весь комментарий
11.07.2022 12:32 Ответить
Данілов, Рєзніков, Кулеба одні з небагатьох адекватних у владі.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:38 Ответить
Пу затролять цим "ми ще не починали"))
показать весь комментарий
11.07.2022 12:38 Ответить
***** вже без різниці.... з світовим ім'ям ***** вже гірше немає куди. Й у історії залишиться як ***** син сатани.
показать весь комментарий
11.07.2022 18:00 Ответить
Тро-ло-ло =)
показать весь комментарий
11.07.2022 12:46 Ответить
Так ... У серпні ...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:47 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2022 12:47 Ответить
lo lo lo lo lolll lo lo lolllll lo lo la

pohozh !
показать весь комментарий
11.07.2022 12:50 Ответить
Что-то мне подсказывает, что в тех папочках, которые носят *****, исключительная и безоговорочная победа по всем фронтам (привет Кокококнашенков). Он узнает о том, что мы начали, только когда тризуб на Москве появится.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:58 Ответить
Данилов по сути прав, что главное. Параша будет вышвырнута из Украины.
Кого не удастся вышвырнуть- будет закопан здесь.
показать весь комментарий
11.07.2022 13:00 Ответить
...краще б й далі працював ветерінаром... Хоча, тварин було б жаль
показать весь комментарий
11.07.2022 13:07 Ответить
Я теж, я теж воїн!
Яке жалюгідне мекання!
Не забудеться, як він не бачив загрози вторгнення!
показать весь комментарий
11.07.2022 13:07 Ответить
Ще він переконував, що белоруси наші друзі.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:27 Ответить
Та на, пане Данілов, якраз ви все це почали ще у 2019 році, коли всі гроші замість виготовлення ракет закатали в дороги. Якраз це і привело до нападу, бо якби у нас були ракетні дивізіони, то ніхто б не напав, а якщо і напав би, то був би знищений. А так приходиться клянчити зброю у США, щоб вирівняти парітет, але вже ніколи не повернути тих, хто загинув від рук рашистів із-за халатності і про@обів влади. А ще один із варіантів, якщо би США і Англія не дали зброю, то де б ми були?
показать весь комментарий
11.07.2022 13:07 Ответить
Тисячу разів правда.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:18 Ответить
вартість жмлрс снаряда м31 на рівні джевеліна 5 тис штук - прилітатиме рашистам по 90кг в кожний танк в кожний окоп
показать весь комментарий
11.07.2022 13:49 Ответить
" І це ми ще не починали!"
показать весь комментарий
11.07.2022 13:57 Ответить
Українці ставте вподобайку лише тим хто пише Українською мовою, підтримуйте Україну та Українське! Хай уся ця "українська" кацапня до якої ще не дійшло що в Україні є рідна мова буде в меншості, а з часом і до них дійде що рашистською мовою писати чи розмовляти немає сенсу, тому що їх не помічатимуть!
ПОВАЖАЙ УКРАЇНУ -ЛЮБИ УКРАЇНСЬКЕ!
показать весь комментарий
11.07.2022 14:16 Ответить
100%
показать весь комментарий
11.07.2022 18:02 Ответить
Доброго ранку, пан Данілов! Так може треба 1,5 роки тому почати? Га ? Чи тоді було не на часі?
показать весь комментарий
11.07.2022 14:28 Ответить
Данілов - і справді ще не починав нічого робити на своїй посаді
показать весь комментарий
11.07.2022 15:06 Ответить
Говорять, що він був добрий ветеренар.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:25 Ответить
+ хіба що за тролінг
показать весь комментарий
11.07.2022 15:56 Ответить
почніть з себе. боневтік, єрмак, татаров
показать весь комментарий
11.07.2022 18:25 Ответить
Чего ты там еще не начинал? Фокусов с переодеванием?
показать весь комментарий
12.07.2022 02:05 Ответить
Зачем слова гопников цитировать. Это смерти людей, а не 95 квартал
показать весь комментарий
12.07.2022 06:29 Ответить
Люди дома сидять,а не почужих країнах шастають.От і вранці Миколаїв мирний обстріляли.То є не люди,а рашисти.
показать весь комментарий
12.07.2022 06:56 Ответить
 
 