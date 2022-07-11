Экспорта зерна через канал "Дунай-Черное море" недостаточно для предотвращения мирового голода, - ООН

Несколько дней назад по каналу устья Быстрое судового хода г. Дунай - Черное море был восстановлен проход для судов, перевозящих агропродукцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Он считает это событие недостаточным для преодоления угрозы мирового голода.

По словам Гриффитса, только разблокирование украинских черноморских портов, которые заблокированы российской армией, является лучшим способом предотвращения глобального голода.

"Вдохновленные сообщениями о возобновлении экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все более очевидным, открытие черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", - пояснил он.

Согласно исследованию ООН, Украина ежегодно выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить более 400 млн. человек, поэтому блокирование портов создает угрозу голода для этих людей.

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"Устье Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море - это чрезвычайно важный транспортный канал, который может стать "дорогой жизни" для тех, стран над которыми нависла опасность голода. Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников. И мы продолжаем работать над тем, чтобы спасать не только Украину от российской агрессии, но и мир, который держит путин в заложниках", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщалось, на сегодняшний день из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов.

Кроме того, ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН сообщил, что ООН получает из Украины 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи.

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