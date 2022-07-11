РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17043 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
2 161 26
аграрии (266) война (47275) ООН (3936)

Экспорта зерна через канал "Дунай-Черное море" недостаточно для предотвращения мирового голода, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно,экспорт

Несколько дней назад по каналу устья Быстрое судового хода г. Дунай - Черное море был восстановлен проход для судов, перевозящих агропродукцию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил координатор гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс.

Он считает это событие недостаточным для преодоления угрозы мирового голода.

По словам Гриффитса, только разблокирование украинских черноморских портов, которые заблокированы российской армией, является лучшим способом предотвращения глобального голода.

"Вдохновленные сообщениями о возобновлении экспорта украинского зерна через канал Черное море - Дунай. Но этого недостаточно. Поскольку отсутствие продовольственной безопасности во всем мире становится все более очевидным, открытие черноморского маршрута является нашим лучшим вариантом для преодоления глобального голода. Мир не может ждать", - пояснил он. 

Согласно исследованию ООН, Украина ежегодно выращивает достаточно продовольствия, чтобы накормить более 400 млн. человек, поэтому блокирование портов создает угрозу голода для этих людей.

Читайте: Война в Украине толкает мир к голоду, - ООН

"Устье Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море - это чрезвычайно важный транспортный канал, который может стать "дорогой жизни" для тех, стран над которыми нависла опасность голода. Это стало возможным благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный и работе украинских защитников. И мы продолжаем работать над тем, чтобы спасать не только Украину от российской агрессии, но и мир, который держит путин в заложниках", - отметил глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

Как сообщалось, на сегодняшний день из-за блокады морских портов, на которые до полномасштабного вторжения приходилось ориентировочно 80% экспорта аграрной продукции Украины, вывоз продовольствия происходит исключительно через дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов.

Кроме того, ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН сообщил, что ООН получает из Украины 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи.

Читайте также: В ООН предупреждают о трудностях, которые ждут украинцев зимой
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Для запобігання світовому голоду певним верствам населення земної кулі треба облишити грати в баскетбол, читати реп та "штовхати" наркоту.
І попробувати працювати - мо й сподобається - га?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:27
+9
Просто нужно перестать голодать. Да и ООН и в частности отдельные его члены такие как РФ должны перестать сжигать наши поля и елеваторы с хлебом.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:32
+7
ООН маєте вирішувати проблеми, а не просто констатувати.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для запобігання світовому голоду певним верствам населення земної кулі треба облишити грати в баскетбол, читати реп та "штовхати" наркоту.
І попробувати працювати - мо й сподобається - га?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:27 Ответить
попробувати працювати - мо й сподобається
впевнений не сподобається, та й пробувати не будуть.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:36 Ответить
Вони хочуть жерти ,а ми жити ... Відчуваєте різницю ?!!!
показать весь комментарий
11.07.2022 13:43 Ответить
Баскетбол тоже важен.
А вот крипторасизма не нужно. Напоминаю, что Ллойд Остин - чернокожий.
показать весь комментарий
11.07.2022 15:40 Ответить
постачання зброї Україні зараз відбувається в не достатніх кількостях ! тож поки смокчіть лапу чи що там ...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:28 Ответить
то може вонон розчеше й підніме дупу та найме десятки зо три есмінцев та крейсерів для ескорту зерна звичайними шляхами?... констататори та статисти...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:28 Ответить
ООН маєте вирішувати проблеми, а не просто констатувати.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:31 Ответить
Для запобігання світовому голоду треба.... Розпустити ООН
показать весь комментарий
11.07.2022 12:31 Ответить
То це світ тримавсь на Україні а ми без штанів ходили? І далі ходимо з простягнутою рукою!
показать весь комментарий
11.07.2022 12:31 Ответить
Просто нужно перестать голодать. Да и ООН и в частности отдельные его члены такие как РФ должны перестать сжигать наши поля и елеваторы с хлебом.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:32 Ответить
8 РОКІВ ******* НЕДОСТАТНЬО ДЛЯ ТОГО ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПІВНОМАСШТАБНІЙ ВІЙНІ!!!
показать весь комментарий
11.07.2022 12:35 Ответить
Висловлюю глибоку занепокоєність з того приводу.Це максимум,що ми можемо(у нас хороші вчителі були,те ж ООН).
Якось начхати на проблеми ООН,коли у нас кожного дня гинуть люди.Нетолерантно,зато правда.
Харків,Одещина сьогодні наша біль,а не ваші папуаси чи бізнесові інтереси та страх напливу дармоїдів мігрантів(що більше схоже на правду)
показать весь комментарий
11.07.2022 12:35 Ответить
У тому то і справа, що наші біженці це, в більшості, європейці (жінки і діти). А там навала голодних і безграмотних.
З іншого боку. Ми ж не паримось із-за подій у Африці, а ООН повинне усима займатися. Складно їм.
Блін, не було б у рф ЯЗ, їх би вже замочили давно.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:45 Ответить
ООН должно собраться и принять резолюцию о запрете голода. Когда уже эту бесполезную Огрганизацию Озабоченых разгонят? А насчет голода, так посмотрите трезво. Большинство сами виноваты что голодают. Вместо закупки оружия ради войн друг с другом пускай закатывают рукава и выращивают жрачку.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:39 Ответить
жарко, важко ...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:41 Ответить
..ліньки..
показать весь комментарий
11.07.2022 12:59 Ответить
Не моряк, не доходить ... Чому кораблі не можуть ходити вздовж берега Болгарії, Румунії до Босфора ?? Відповідно, перекрити від Одеси до гирла Дунаю Гарпунами і катерами, а далі най румуни і болгари забезпечують.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:40 Ответить
Я думаю, що ******* кораблі топлять інші кораблі не тараном,а в основному - ракетами. Тобто кацапському кораблю, щоб втопити баржу з зерном, не треба підпливати близько. А гарпунами та катерами поки що не вдається відігнати кацапів достатньо далеко.
показать весь комментарий
11.07.2022 12:58 Ответить
******* кораблі топлять інші кораблі не тараном - єс Кеп ...

А кораблі рф будуть ракетами топити румунські, чи болгарські військові кораблі ??
показать весь комментарий
11.07.2022 13:54 Ответить
нахер пошли козлы озабоченные...грудью кормите...
показать весь комментарий
11.07.2022 12:52 Ответить
азохенвей! да шо ви такое гаварите?
показать весь комментарий
11.07.2022 12:56 Ответить
біля Румуніі Болгаріі територіальні води НАТО і ніякии хер там не повинен дубасити кораблі
показать весь комментарий
11.07.2022 14:17 Ответить
Покажіть оце фото тій мразоті з ООН. Наші військові, в перервах між боями, НЕ відпочівають, а рятують хліб! До сліз!!!


показать весь комментарий
11.07.2022 14:39 Ответить
Ужас какой! А накуя ООН нужно? Собраться и потрындеть? У вас РФ незаконно находится в ООН.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:46 Ответить
Экспорта зерна через канал "Дунай-Черное море" недостаточно для предотвращения мирового голода, - ООН Источник: https://censor.net/ru/n3353365
===========
Украина просто обязана выразить обеспокоенность по этому поводу.
показать весь комментарий
11.07.2022 14:48 Ответить
 
 