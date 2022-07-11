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Людей просят найти возможность эвакуироваться из Херсонщины: Террор со стороны оккупантов постоянно усиливается, сегодня любой может стать его жертвой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,херсонська

В Херсонском областном совете объяснили, почему к призывам выехать с территории, временно захваченной российскими войсками, нужно отнестись серьезно.

Об этом написал в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему сегодня призывы выехать из Херсонщины приобрели особую актуальность, и почему, несмотря на то, что они вызывают, как минимум, сильное раздражение у многих наших людей, к ним нужно относиться серьезно. Попробую тезисно объяснить", – подчеркнул Соболевский.

Он подчеркнул, что террор со стороны захватчиков постоянно усиливается. Сегодня любой человек может стать его жертвой. Учителя, врачи, работники коммунальных служб, главы ОСМД. Сегодня очень сложно просчитать систему, кто, прежде всего, в зоне риска, потому что категории задержанных постоянно расширяются. Участились случаи задержания людей по наведению коллаборантов, к тому же в формате сведения личных счетов.

Соболевский прогнозирует, что масштабы гуманитарной катастрофы будут дальше только расти. На Херсонщине захватчики разваливают все функционировавшие ранее системы, но при этом практически не создают собственных аналогов. "Медицина, образование, служба ГСЧС, интернет-банкинг, связь и прочее – все это уже фактически "на вылете", – написал первый заместитель председателя облсовета.

В самом Херсоне ситуация легче, чем в селах и небольших городах, но в целом условия жизни уже невыносимы. И дальше будет только хуже, несмотря на пропаганду и обещания россиян построить свой "извращенный коммунизм", пишет Соболевский.

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При этом давление на бизнес и учреждения просто колоссальное, констатировал он. Предел между действиями, совершенными в условиях крайней необходимости, и сотрудничеством с врагом достаточно размыт. Переходить ее люди искренне не хотят, но совершенно справедливо многие не понимают, где именно она находится. "Друзья, вы украинцы, вы самая большая ценность в государстве и никакой "охоты на ведьм" не будет, но лучше и в этом вопросе избежать "экспериментов", - подчеркнул он.

Соболевский пишет, что ВСУ близко и это не пустые слова, это видит и слышит каждый день любой, кто живет в нескольких десятках километров от линии фронта.

"При том, что наши ребята будут работать хирургически точно, остаются риски сопутствующего вреда гражданской инфраструктуре, а самое главное – риск для жизни и здоровья мирных людей", – написал первый заместитель председателя облсовета.

Уезжать сложно по многим причинам, но если такая возможность есть – ею нужно воспользоваться, отметил Соболевский.

Он также обратился к тем, кто решил остаться, подчеркнув, что у каждого свои причины. Уехать или остаться – это решение и ответственность каждого человека, кто-то не может оставить близких, кто-то принципиально решил ждать ВСУ в родных стенах, и это тоже форма протеста и мужества, написал он. И подчеркнул, что уважает решение каждого, главное – беречь себя и своих близких.

Также читайте: ВСУ уничтожили в Таврийске передвижной командный пункт врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань
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Топ комментарии
+8
Херсонці як у фільмі "Весілля у Малинівці" все вичікували чия візьме і яку шапку на голову надіти. Мотивовані і проукраїнські патріоти виїхали із Херсона у перші дні війни, а залишилися ждуни. Тепер коли стало питання штурму міста, або того що орда може забрати їх до свого війська як лугандонів, заскиглили. Дійшло до них розуміння, що ворог заклятий і влаштує їм концтабір ХНР.
Жінки діти, літні та хворі люди, а також інваліди не мають відношення до цього.
З перших днів із Херсона втекла вся міліція, що відсиджується у Кропивницькому, всі прокурори, що відпочивають у Франківську та судді, що прохолоджуються в Одесі, а чиновники по всій західній Україні.
То хто вам, шановне панство, буде звільняти Херсон, Микола із хмельниччини, Петро із львівщини чи Панас із полтавщини????
А може менти, судді, прокурори і державні службовці таки давали Присягу на вірність служіння Україні, а не Микола, Петро і Панас.
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11.07.2022 12:58
+7
Бросили людей,выехав в первый день,Теперь керують как и куда?...СУКИ!После войны разберемся кто Херсонскую облась сдал и в Закарпатье"захищав",И кто "скарби" вивозив в Кривой Рог на машинах Скорой помощи:вы ведь вернетесь к кормушкам?-\\\\\ждем!Слава УкраЇні!
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11.07.2022 13:19
+7
Ты брехло конченое....
Поднимем факты и историю....
До февраля президент рассказывал про шашлычки на майские и не беспокоится и не подрывать экономику... 22го 02 СБУ, таможня, менты прокуратура тихо, с семьями, не беспокоя население выехали из Херсона. Никто никакой эвакуации не организовывал и не призывал к ней.. После наступления без сопротивления и захвата Херсона у населения было только 3-4 недели возможности выехать на украинскую территорию. И опять же др июня никто не призывал и уж тем более не организовавал эвакуацию.
Так что крыса тыловая не тебе про херсонцев говорить.
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11.07.2022 14:07
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Правила форума Совет форумчан
Херсонці як у фільмі "Весілля у Малинівці" все вичікували чия візьме і яку шапку на голову надіти. Мотивовані і проукраїнські патріоти виїхали із Херсона у перші дні війни, а залишилися ждуни. Тепер коли стало питання штурму міста, або того що орда може забрати їх до свого війська як лугандонів, заскиглили. Дійшло до них розуміння, що ворог заклятий і влаштує їм концтабір ХНР.
Жінки діти, літні та хворі люди, а також інваліди не мають відношення до цього.
З перших днів із Херсона втекла вся міліція, що відсиджується у Кропивницькому, всі прокурори, що відпочивають у Франківську та судді, що прохолоджуються в Одесі, а чиновники по всій західній Україні.
То хто вам, шановне панство, буде звільняти Херсон, Микола із хмельниччини, Петро із львівщини чи Панас із полтавщини????
А може менти, судді, прокурори і державні службовці таки давали Присягу на вірність служіння Україні, а не Микола, Петро і Панас.
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11.07.2022 12:58 Ответить
Ты брехло конченое....
Поднимем факты и историю....
До февраля президент рассказывал про шашлычки на майские и не беспокоится и не подрывать экономику... 22го 02 СБУ, таможня, менты прокуратура тихо, с семьями, не беспокоя население выехали из Херсона. Никто никакой эвакуации не организовывал и не призывал к ней.. После наступления без сопротивления и захвата Херсона у населения было только 3-4 недели возможности выехать на украинскую территорию. И опять же др июня никто не призывал и уж тем более не организовавал эвакуацию.
Так что крыса тыловая не тебе про херсонцев говорить.
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11.07.2022 14:07 Ответить
Вобще больной?
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11.07.2022 20:46 Ответить
воевать должны не по принуждению.после войны проверить всех ждунов.
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11.07.2022 13:11 Ответить
Бросили людей,выехав в первый день,Теперь керують как и куда?...СУКИ!После войны разберемся кто Херсонскую облась сдал и в Закарпатье"захищав",И кто "скарби" вивозив в Кривой Рог на машинах Скорой помощи:вы ведь вернетесь к кормушкам?-\\\\\ждем!Слава УкраЇні!
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11.07.2022 13:19 Ответить
А чому після війни? А зараз повісити хіба не можна?
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11.07.2022 14:03 Ответить
чому ЗСУ не можна постІйно, дистанцІйно, безпечно для бійців, малими ресурсами (інструменти ж є, відомі і невідомі нам) створювати окупанту безперервні незручності скрізь, куди можна дотягтися: на мостах, залізниці, енергопостачанні, зв"язку?..
- вдало впав стовп-дерево, втомилась опора, зламалася залізнична стрілка, незрозумілі турбуючі звуки-сигнали-запахи, вночі - копійчані повітряні кулі-ліхтарики, фейкові дзвінки від начальства - нехай розбираються потім......
адже шкоду робити (тисячі порізів) легше аніж щось будувати-організовувати.. нехай кацапи ночей не сплять і не їдять, а думають, як би швидше здриснути з України
у нас же війна нового типу, і, якщо відійти від канонів-шаблонів, то шляхів-стежок закошмаріванія орків - тисячі.. як додаткові опції до перемоги
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11.07.2022 13:46 Ответить
Дайте херсонцям зброю. І все побачите.
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11.07.2022 14:01 Ответить
Интересно почему до февраля тер обороне них не дали, а её списки военкоматы слили вместе с делами?
В парке мужики погибли с коктейлями Молотова, против БТР...
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11.07.2022 14:12 Ответить
Люди не могут сами "находить возможность" эвакуироваться. Орки там сейчас как цепные собаки - вполне могут расстрелять людей на блок-постах. Нужен зеленый коридор с гарантиями Красного Креста. Верещук сказала, что можно через Крым. Попал украинец в Крым, а дальше? Где жить и за ЧТО жить, если люди не работали, денег нет..
Это надо хорошо продумать и осуществить. Время ж еще есть.
Эвакуация должна быть организована на самом высоком уровне, возможно, через ООН.
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11.07.2022 14:45 Ответить
Ці сюсю -пусю вже задовбали ,або ви наступайте ,або не пускайте цей туман !
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11.07.2022 14:53 Ответить
А это потом чтобы провалившие эвакуацию Зеленский и Верещук могли сказать - мы вас предупреждали...
Посмотрел списки бомбоубежищ, которые рекомендуют чинуши....
Это данные 2015 го года. Половина их под орками, а другая - не уверен что кто то их готовил к работе. Зная наших херсонських чинуш.... Которые как крысы сбежали тихо в феврале.
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11.07.2022 16:01 Ответить
Ответ жителя Херсона , мы это слышим не один месяц ,будем ориентироваться по месту ситуации . Когда ему это писал .
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11.07.2022 14:56 Ответить
Danilo Kosmina 10be22a1 Все верно говорите , но сначала надо позбутися Ермака и Татарова ,эти разведчики все и всех сдадут
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11.07.2022 19:23 Ответить
Скіки всу знаходились біля Донецьку,наприклад в лічених кілометрах у Пісках? Чим закінчилось на сьогоднішній день це знаходження всі знають. Тому- одна справа,що каже українська пропаганда,інша-дійсне положення на фронті
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11.07.2022 23:02 Ответить
 
 