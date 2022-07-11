Людей просят найти возможность эвакуироваться из Херсонщины: Террор со стороны оккупантов постоянно усиливается, сегодня любой может стать его жертвой

В Херсонском областном совете объяснили, почему к призывам выехать с территории, временно захваченной российскими войсками, нужно отнестись серьезно.

Об этом написал в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему сегодня призывы выехать из Херсонщины приобрели особую актуальность, и почему, несмотря на то, что они вызывают, как минимум, сильное раздражение у многих наших людей, к ним нужно относиться серьезно. Попробую тезисно объяснить", – подчеркнул Соболевский.

Он подчеркнул, что террор со стороны захватчиков постоянно усиливается. Сегодня любой человек может стать его жертвой. Учителя, врачи, работники коммунальных служб, главы ОСМД. Сегодня очень сложно просчитать систему, кто, прежде всего, в зоне риска, потому что категории задержанных постоянно расширяются. Участились случаи задержания людей по наведению коллаборантов, к тому же в формате сведения личных счетов.

Соболевский прогнозирует, что масштабы гуманитарной катастрофы будут дальше только расти. На Херсонщине захватчики разваливают все функционировавшие ранее системы, но при этом практически не создают собственных аналогов. "Медицина, образование, служба ГСЧС, интернет-банкинг, связь и прочее – все это уже фактически "на вылете", – написал первый заместитель председателя облсовета.

В самом Херсоне ситуация легче, чем в селах и небольших городах, но в целом условия жизни уже невыносимы. И дальше будет только хуже, несмотря на пропаганду и обещания россиян построить свой "извращенный коммунизм", пишет Соболевский.

Читайте: Рашисты захватили институт животноводства "Аскания-Нова" в Херсонской области, - Нацполиция

При этом давление на бизнес и учреждения просто колоссальное, констатировал он. Предел между действиями, совершенными в условиях крайней необходимости, и сотрудничеством с врагом достаточно размыт. Переходить ее люди искренне не хотят, но совершенно справедливо многие не понимают, где именно она находится. "Друзья, вы украинцы, вы самая большая ценность в государстве и никакой "охоты на ведьм" не будет, но лучше и в этом вопросе избежать "экспериментов", - подчеркнул он.

Соболевский пишет, что ВСУ близко и это не пустые слова, это видит и слышит каждый день любой, кто живет в нескольких десятках километров от линии фронта.

"При том, что наши ребята будут работать хирургически точно, остаются риски сопутствующего вреда гражданской инфраструктуре, а самое главное – риск для жизни и здоровья мирных людей", – написал первый заместитель председателя облсовета.

Уезжать сложно по многим причинам, но если такая возможность есть – ею нужно воспользоваться, отметил Соболевский.

Он также обратился к тем, кто решил остаться, подчеркнув, что у каждого свои причины. Уехать или остаться – это решение и ответственность каждого человека, кто-то не может оставить близких, кто-то принципиально решил ждать ВСУ в родных стенах, и это тоже форма протеста и мужества, написал он. И подчеркнул, что уважает решение каждого, главное – беречь себя и своих близких.

Также читайте: ВСУ уничтожили в Таврийске передвижной командный пункт врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань