Людей просят найти возможность эвакуироваться из Херсонщины: Террор со стороны оккупантов постоянно усиливается, сегодня любой может стать его жертвой
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В Херсонском областном совете объяснили, почему к призывам выехать с территории, временно захваченной российскими войсками, нужно отнестись серьезно.
Об этом написал в Фейсбуке первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Почему сегодня призывы выехать из Херсонщины приобрели особую актуальность, и почему, несмотря на то, что они вызывают, как минимум, сильное раздражение у многих наших людей, к ним нужно относиться серьезно. Попробую тезисно объяснить", – подчеркнул Соболевский.
Он подчеркнул, что террор со стороны захватчиков постоянно усиливается. Сегодня любой человек может стать его жертвой. Учителя, врачи, работники коммунальных служб, главы ОСМД. Сегодня очень сложно просчитать систему, кто, прежде всего, в зоне риска, потому что категории задержанных постоянно расширяются. Участились случаи задержания людей по наведению коллаборантов, к тому же в формате сведения личных счетов.
Соболевский прогнозирует, что масштабы гуманитарной катастрофы будут дальше только расти. На Херсонщине захватчики разваливают все функционировавшие ранее системы, но при этом практически не создают собственных аналогов. "Медицина, образование, служба ГСЧС, интернет-банкинг, связь и прочее – все это уже фактически "на вылете", – написал первый заместитель председателя облсовета.
В самом Херсоне ситуация легче, чем в селах и небольших городах, но в целом условия жизни уже невыносимы. И дальше будет только хуже, несмотря на пропаганду и обещания россиян построить свой "извращенный коммунизм", пишет Соболевский.
При этом давление на бизнес и учреждения просто колоссальное, констатировал он. Предел между действиями, совершенными в условиях крайней необходимости, и сотрудничеством с врагом достаточно размыт. Переходить ее люди искренне не хотят, но совершенно справедливо многие не понимают, где именно она находится. "Друзья, вы украинцы, вы самая большая ценность в государстве и никакой "охоты на ведьм" не будет, но лучше и в этом вопросе избежать "экспериментов", - подчеркнул он.
Соболевский пишет, что ВСУ близко и это не пустые слова, это видит и слышит каждый день любой, кто живет в нескольких десятках километров от линии фронта.
"При том, что наши ребята будут работать хирургически точно, остаются риски сопутствующего вреда гражданской инфраструктуре, а самое главное – риск для жизни и здоровья мирных людей", – написал первый заместитель председателя облсовета.
Уезжать сложно по многим причинам, но если такая возможность есть – ею нужно воспользоваться, отметил Соболевский.
Он также обратился к тем, кто решил остаться, подчеркнув, что у каждого свои причины. Уехать или остаться – это решение и ответственность каждого человека, кто-то не может оставить близких, кто-то принципиально решил ждать ВСУ в родных стенах, и это тоже форма протеста и мужества, написал он. И подчеркнул, что уважает решение каждого, главное – беречь себя и своих близких.
Пожалуйста, подождите...
Жінки діти, літні та хворі люди, а також інваліди не мають відношення до цього.
З перших днів із Херсона втекла вся міліція, що відсиджується у Кропивницькому, всі прокурори, що відпочивають у Франківську та судді, що прохолоджуються в Одесі, а чиновники по всій західній Україні.
То хто вам, шановне панство, буде звільняти Херсон, Микола із хмельниччини, Петро із львівщини чи Панас із полтавщини????
А може менти, судді, прокурори і державні службовці таки давали Присягу на вірність служіння Україні, а не Микола, Петро і Панас.
Поднимем факты и историю....
До февраля президент рассказывал про шашлычки на майские и не беспокоится и не подрывать экономику... 22го 02 СБУ, таможня, менты прокуратура тихо, с семьями, не беспокоя население выехали из Херсона. Никто никакой эвакуации не организовывал и не призывал к ней.. После наступления без сопротивления и захвата Херсона у населения было только 3-4 недели возможности выехать на украинскую территорию. И опять же др июня никто не призывал и уж тем более не организовавал эвакуацию.
Так что крыса тыловая не тебе про херсонцев говорить.
- вдало впав стовп-дерево, втомилась опора, зламалася залізнична стрілка, незрозумілі турбуючі звуки-сигнали-запахи, вночі - копійчані повітряні кулі-ліхтарики, фейкові дзвінки від начальства - нехай розбираються потім......
адже шкоду робити (тисячі порізів) легше аніж щось будувати-організовувати.. нехай кацапи ночей не сплять і не їдять, а думають, як би швидше здриснути з України
у нас же війна нового типу, і, якщо відійти від канонів-шаблонів, то шляхів-стежок закошмаріванія орків - тисячі.. як додаткові опції до перемоги
В парке мужики погибли с коктейлями Молотова, против БТР...
Это надо хорошо продумать и осуществить. Время ж еще есть.
Эвакуация должна быть организована на самом высоком уровне, возможно, через ООН.
Посмотрел списки бомбоубежищ, которые рекомендуют чинуши....
Это данные 2015 го года. Половина их под орками, а другая - не уверен что кто то их готовил к работе. Зная наших херсонських чинуш.... Которые как крысы сбежали тихо в феврале.