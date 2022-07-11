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Беларусь (7524) Калининград (103) Литва (2131) Лукашенко (3499) путин (29870) россия (91360) транзит (558)

Путин и Лукашенко обсудили "возможные общие шаги" в ответ на ограничение калининградского транзита со стороны Литвы, - Кремль

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко,путін

Российский и белорусский диктаторы обсудили вопросы ограничения калининградского транзита по Литве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита со стороны Литвы обсудили "некоторые возможные общие шаги", - цитирует Кремль издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Обговорили свою нікчемність
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11.07.2022 12:36
+12
Одним словом- 69
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11.07.2022 12:38
+11
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11.07.2022 13:09
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Обговорили свою нікчемність
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11.07.2022 12:36 Ответить
"деякі можливі спільні кроки" - передернули друг другу
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11.07.2022 12:47 Ответить
договорились оба срать в один чемодан
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11.07.2022 14:32 Ответить
Xana nam, - zapretiat postavku jagelia i bojarki...
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11.07.2022 14:35 Ответить
Один упырь громко пёрднет в бочку,другой в лужу. Трепещи Литва)
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11.07.2022 12:37 Ответить
Обосраться от злости только смогут
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11.07.2022 12:37 Ответить
Ірманія лохи що не повернули собі Кенігсберг.
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11.07.2022 12:37 Ответить
ni - jak raz ne lohi...naher toi vatny gnoinik komu potriben
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11.07.2022 12:42 Ответить
Обговорили, хто перший почне смоктати литовський ЧЛЕН
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11.07.2022 12:37 Ответить
Одним словом- 69
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11.07.2022 12:38 Ответить
Обговорили спільні кроки до спільної могили!
Кроком руш!
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11.07.2022 12:39 Ответить
будуть смоктати один у одного
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11.07.2022 12:39 Ответить
Нормальные герои всегда идут в обход. Там еще корабль находится. В общем ****** придется идти тудой.
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11.07.2022 12:39 Ответить
Домовляться разом терпіти і все
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11.07.2022 12:40 Ответить
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11.07.2022 12:40 Ответить
деякі можливі спільні кроки...

NA KOLENJAH polzite do Ukraini i prosite poshady , pedofili ********
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11.07.2022 12:40 Ответить
обговорили кто будет принимать в парадный, а кто в шоколадный
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11.07.2022 12:41 Ответить
два чмошных потасканных вертухая помастурбировали друг другу
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11.07.2022 12:41 Ответить
Помастурбували сфінктери друг другу
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11.07.2022 12:44 Ответить
Буду рузьким возвращать их слова
Собака лает - караван идет.
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11.07.2022 12:42 Ответить
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11.07.2022 12:42 Ответить
Не решится Лукавый на войну с Литвой точнее НАТО. Он переждет, поугражает и на этом все закончится.
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11.07.2022 12:42 Ответить
Спільні кроки, обговорили, Ню-ню... А й що там обговорювати,- можуть іти разом нах@й услід за рюзьге карабльйом... і з місця з піснею по-пластунськи зап'єфффай 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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11.07.2022 12:45 Ответить
показывали друг другу направления)))
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11.07.2022 12:46 Ответить
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11.07.2022 12:47 Ответить
Даешь Кенисбергскую Народную Республику, с дальнейшим референдумом о присоединении к Литве и вхождению в Евросоюз и НАТО!!!
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11.07.2022 12:50 Ответить
... ugu, toljko sperva demilitarizacija i derašizacija s otpravkoju v radnie muxosranskie jabenia... A tam s poliakami posovetuemsia kamu čavo...
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11.07.2022 14:39 Ответить
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11.07.2022 12:51 Ответить
Спільні кроки в напрямку російського корабля
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11.07.2022 13:04 Ответить
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11.07.2022 13:09 Ответить
Вот пример того, какую защиту дает НАТО. Даже при всей никчемности и пацифизме Столтенберга - главное сам факт. Литва в НАТО - и все. Два упыря только топчутся возле границ и грозно обсираются.
Украина обязана быть в НАТО для своей защиты.
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11.07.2022 13:09 Ответить
Можете в позе 69 в мавзолее лечь
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11.07.2022 13:16 Ответить
их шаги :

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11.07.2022 13:25 Ответить
Ага, - обговорювали хто перший буде відсмоктувати...
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11.07.2022 13:45 Ответить
Похоже Пынька с чемодана уже не встает...💩💩💩
Да и бульбофюрер подливу кидает в штаны не переставая!
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11.07.2022 16:26 Ответить
 
 