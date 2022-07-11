Путин и Лукашенко обсудили "возможные общие шаги" в ответ на ограничение калининградского транзита со стороны Литвы, - Кремль

Российский и белорусский диктаторы обсудили вопросы ограничения калининградского транзита по Литве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита со стороны Литвы обсудили "некоторые возможные общие шаги", - цитирует Кремль издание.

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