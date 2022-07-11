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Путин и Лукашенко обсудили "возможные общие шаги" в ответ на ограничение калининградского транзита со стороны Литвы, - Кремль
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский и белорусский диктаторы обсудили вопросы ограничения калининградского транзита по Литве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Путин и Лукашенко в контексте ограничения калининградского транзита со стороны Литвы обсудили "некоторые возможные общие шаги", - цитирует Кремль издание.
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Кроком руш!
NA KOLENJAH polzite do Ukraini i prosite poshady , pedofili ********
Собака лает - караван идет.
Украина обязана быть в НАТО для своей защиты.
Да и бульбофюрер подливу кидает в штаны не переставая!