Будем готовиться с 1 сентября только к онлайн-обучению, - Терехов о работе школ в Харькове

Несмотря на решение МОН возобновить офлайн обучение в украинских школах с 1 сентября, некоторые регионы это не затронет. Например, в Харькове возобновление обучения в школах осенью под большим вопросом из-за постоянных обстрелов города.

Об этом сообщил мэр города Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С такой жестокостью, как обстреливают наши школы на сегодняшний день, нам уже не приходится говорить об обучении детей в режиме офлайн. Понятно, что мы сегодня переходим, и будем готовиться с 1 сентября в большинстве только к онлайн-обучению для детей. Потому что обстрелы не прекращаются", – сказал Терехов.

Отметим, что выпускаемые с территории России российские ракеты долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения Харькова к границе.

Город каждый день обстреливают по несколько раз.

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