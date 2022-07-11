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Будем готовиться с 1 сентября только к онлайн-обучению, - Терехов о работе школ в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

школа

Несмотря на решение МОН возобновить офлайн обучение в украинских школах с 1 сентября, некоторые регионы это не затронет. Например, в Харькове возобновление обучения в школах осенью под большим вопросом из-за постоянных обстрелов города.

Об этом сообщил мэр города Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С такой жестокостью, как обстреливают наши школы на сегодняшний день, нам уже не приходится говорить об обучении детей в режиме офлайн. Понятно, что мы сегодня переходим, и будем готовиться с 1 сентября в большинстве только к онлайн-обучению для детей. Потому что обстрелы не прекращаются", – сказал Терехов.

Отметим, что выпускаемые с территории России российские ракеты долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения Харькова к границе.

Город каждый день обстреливают по несколько раз.

Смотрите: Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям. ФОТОрепортаж
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11.07.2022 13:27 Ответить
«Незважаючи на рішення МОН відновити офлайн навчання в українських школах з 1 вересня…»
А цьому ЗЕленому жабуринню аби щось бовкнути, але незважаючи на теліпання їх дурнуватих язиків країна існує, країна бореться!
Добре, що існують люди здатні не зважати на посторікування ЗЕленчаків!
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11.07.2022 13:33 Ответить
 
 