Минобороны РФ об обстрелах Харькова и Часового Яра: Удары нанесли по "пунктам дислокации украинских нацбатов и иностранных наемников" и "бригаде теробороны ВСУ"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны РФ в сводке подтвердило, что армия России обстреляла Часов Яр в Донецкой области и Харьков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов", - заявил представитель ведомства.
Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские ВКС "нанесли точечные удары по пунктам дислокации украинских нацбатальонов и иностранных наемников в районе Харькова".
Напомним, в результате попадания ракеты в многоэтажку в Часовом Яру 10 июля погибли по меньшей мере 20 гражданских людей, из-под завалов удалось спасти восемь человек.
Под завалами еще находятся десятки.
Ночью российские военные нанесли три удара по Харькову. Одна из ракет попала в шестиэтажное здание, частично разрушив его.
Также известно о по меньшей мере 28 раненых и троих погибших в результате ракетных ударов по Харькову 11 июля.
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Памперсами їх забезпечувати ми дозволимо з наших податків.
рикордонних, як робив це Ізраїль, та вподальшому посилеггя їх обороноздатності! Хоча я просто не уявляю, як це робити з такою економікою! Гетьманцев і шмигалі довели країну до стагнації ще до війни, а зараз це круте піке! І ніхто навіть, ні вухом, ні рилом не робить адекватні, тіло рухи. Не буде економіки ляже все! В нас маштаби країни гіганські тут всю економіку потрібно перемінювати швидко, а ми 5 міс просрали!
https://twitter.com/i/status/1546451864207736833
Це не люди , а ходячі істоти і мразь , яку потрібно знищити під корінь
щоби більшеи не плодилися на землі 😠
Ваши языки в очке *************.