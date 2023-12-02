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Минобороны РФ об обстрелах Харькова и Часового Яра: Удары нанесли по "пунктам дислокации украинских нацбатов и иностранных наемников" и "бригаде теробороны ВСУ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прокуратура,війна,обстріл,харків

Министерство обороны РФ в сводке подтвердило, что армия России обстреляла Часов Яр в Донецкой области и Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более трехсот националистов", - заявил представитель ведомства.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что российские ВКС "нанесли точечные удары по пунктам дислокации украинских нацбатальонов и иностранных наемников в районе Харькова".

Смотрите также: Ракетный удар россиян по Часову Яру: известно уже о 20 погибших, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

Напомним, в результате попадания ракеты в многоэтажку в Часовом Яру 10 июля погибли по меньшей мере 20 гражданских людей, из-под завалов удалось спасти восемь человек.

Под завалами еще находятся десятки.

Ночью российские военные нанесли три удара по Харькову. Одна из ракет попала в шестиэтажное здание, частично разрушив его.

Также известно о по меньшей мере 28 раненых и троих погибших в результате ракетных ударов по Харькову 11 июля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты утром обстреляли шиномонтаж в Харькове, травмированы 8 сотрудников. Погиб водитель, проезжавший мимо, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+27
Долбоящеры, чтоб к вам в Питере и Москвобаде в каждую форточку залетало, скоты вонючие
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11.07.2022 14:02
+15
А еще там были биолаборатории и 3 базы НАТО, снегири и так далее по бреду.
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11.07.2022 14:04
+14
******** лапотные
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11.07.2022 14:04
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Долбоящеры, чтоб к вам в Питере и Москвобаде в каждую форточку залетало, скоты вонючие
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11.07.2022 14:02 Ответить
Терор триватиме
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11.07.2022 14:02 Ответить
Косоглазые якуты...
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11.07.2022 14:03 Ответить
А еще там были биолаборатории и 3 базы НАТО, снегири и так далее по бреду.
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11.07.2022 14:04 Ответить
******** лапотные
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11.07.2022 14:04 Ответить
"Минобороны РФ" занимается традиционным для жидобольшевиков говнословием и говнометанием.
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11.07.2022 14:04 Ответить
і тут наголошу: всіх гостей України, високопосадовців з Заходу везіть на екскурсії не на київщину (бо там вже як-не-як зализали рани) а в такі в щойно обстріляні міста, як Часів Яр чи хоча би в Харків! В житлові будинки з жертвами! Нехай переконуються в тому, який же це брехливий лаптестан, ***** та його "руцкій мір"!

Памперсами їх забезпечувати ми дозволимо з наших податків.
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11.07.2022 14:05 Ответить
Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр Донецької Народної Республіки знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів

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11.07.2022 14:06 Ответить
Потрібно робити релокацію міст по
рикордонних, як робив це Ізраїль, та вподальшому посилеггя їх обороноздатності! Хоча я просто не уявляю, як це робити з такою економікою! Гетьманцев і шмигалі довели країну до стагнації ще до війни, а зараз це круте піке! І ніхто навіть, ні вухом, ні рилом не робить адекватні, тіло рухи. Не буде економіки ляже все! В нас маштаби країни гіганські тут всю економіку потрібно перемінювати швидко, а ми 5 міс просрали!
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11.07.2022 14:07 Ответить
А тепер просто уявіть що вони говорили раніше, коли інтернету не було, яку дічь вони вигадували для війни, 300-400 років))
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11.07.2022 14:09 Ответить
я думаю, что, если бы, раша заявила, что ударами их "высокоточного" оружия уничтожены скопища рептилоидов, выведенных в американских лабораториях, их безмозглое оболваненное население схавало бы эту инфу и не подавилось бы...
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11.07.2022 14:10 Ответить
А я звісно ще з дитинства знав, що москалі 3,14-дараси і неперевершені брехуни, ще коли вони організували Голодомор нашого народу (хтось з рідні вижив і розповів як все було), а потім пояснювали, що ніякого Голодомору не було, і взагалі українці самі себе голодом морили. Ми тепер усі вже зовсім не дивуємось москальскій брехні, не вірить, нарешті і Захід, і мабуть ми запам'ятаємо, ті з країн, хто вдає зараз, що в чомусь вірить Кацапстану.
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11.07.2022 14:10 Ответить
гражданин защищающий свою страну для ***** - националист а продажные овцы коллаборанты свои до глубины кости...от така х#йня малята
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11.07.2022 14:13 Ответить
тем временем армия скрепостана возвращается в лихие 40-е прошлого века!
https://twitter.com/i/status/1546451864207736833
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11.07.2022 14:13 Ответить
Кацапи брехали і брешуть століттями , як скажені пси на повнолуння !

Це не люди , а ходячі істоти і мразь , яку потрібно знищити під корінь
щоби більшеи не плодилися на землі 😠
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11.07.2022 14:15 Ответить
рашисты фонтанируют нелепостями...
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11.07.2022 14:23 Ответить
Где кацапская ракета или снаряд упали-там и нацбаты. Обычные отговорки для свиноруских тварей.
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11.07.2022 14:30 Ответить
Це як штаби іділ в Сирії.
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11.07.2022 16:17 Ответить
Хай вам сторицею поверненться те, що ви РОБИЛИ
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11.07.2022 14:31 Ответить
Если )(уярили по белопараши и по параше и по их ******-гражданским хоть чем небудь,то такого бы не было.
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11.07.2022 14:33 Ответить
Щоб вас , суки, до кінця вашого нікчемного життя так високоточно пиз..ли
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11.07.2022 14:41 Ответить
Орки радуются каждой смерти Украинца,не зависимо от пола и возраста,потому всю кацапскую мразь надо уничтожить физически.
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11.07.2022 14:43 Ответить
У нас повинні стояти бази НАТО, щоб ці раша-гавнюки сюди навіть не заглядали! І взагалі, Мордор має бути знищений, так буде спокійніше для усього світу!!!
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11.07.2022 14:53 Ответить
У вас только одно высокоточное оружие.
Ваши языки в очке *************.
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11.07.2022 15:10 Ответить
нех#йтутшастать кацапский Алень...
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11.07.2022 15:57 Ответить
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11.07.2022 15:59 Ответить
Тут в випадково почув як по раша ТБ кажуть, що київський неонациський режим примусово вивозить з Донеччини проросійських громадян на захід... І це впритул до телевізора дивитися бабця моєї дружини....
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11.07.2022 17:46 Ответить
Потрібно лупашити всю прикордону територію рашки і такаж робити заяви що високоточечною зброєю знищили війська рф.По Белгороду треа реально лупашити всю воєнну інфраструктуру.Щоб земля під ними горіла.
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11.07.2022 18:21 Ответить
 
 