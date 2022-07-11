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Обстрел Часова Яра: Число погибших возросло до 24, визуально наблюдаются тела 5 человек

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

яр,дснс,часів

Спасатели продолжают разбор завалов в Часовом Яре, где накануне российские войска нанесли ракетный удар.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших", - говорится в сообщении.

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружили тела 24 погибших, из-под завалов спасли 9 человек.

"Зрительно наблюдаются тела 5 погибших лиц", - добавили в ГСЧС.

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11.07.2022 14:29 Ответить
 
 