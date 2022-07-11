За две недели Украина уничтожила не менее 14 военных баз и складов боеприпасов армии РФ на оккупированных территориях, - BBC
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Украинские военные с конца июня нанесли более 10 точных ударов по складам боеприпасов и другим объектам российских войск на территориях Украины, оккупированных РФ.
Такие данные приводит Украинская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ. По открытым источникам журналисты установили не менее 14 случаев подобных ударов.
Склады и другие пораженные объекты находились на расстоянии от 5 до 75 км от фронта.
Среди таких случаев издание называет:
– удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и составу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;
- удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;
- удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;
- взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;
- взрыв базы в КамАЗ-центре в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;
- взрывы баз и склада в Большом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;
- удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;
– взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область, 8 июля).
Некоторые случаи взрывов были подтверждены в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Издание пишет, что ранее украинские войска тоже периодически поражали составы и командные пункты российских военных, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий.
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В июле начался выпуск коленного модуля для протеза бедра «Актив2». Он не имеет аналогов в России.
Сама попытка такой массированной атаки, будет стоить ВСУ тысячи убитыми и более десяти тысяч раненых солдат. Это ещё при удачном стечении обстоятельств.
Сейчас между Генштабом и Офисом Президента идут контры по этому вопросу. Банковой срочно нужны Победы любой ценой, чтобы иметь козырь-давления на западные страны в вопросах вооружения и финансирования. Генштаб считает этот план «убийственным» для ВСУ.Конфликт Залужного и Зеленского будет нарастать.Приказ Зеленского, это многоуровневая игра Офиса Президента, которая включает в себя и подставу Залужному. Если деоккупации не будет, значит спихнут этот провал на главнокомандующего ВСУ и будет повод для отставки.
Если будет неудачная попытка, которая приведёт к большим потерям среди ВСУ, то снова во всем виноват будет Залужный.
Если он откажется от этого наступления «политического самоубийства», то его снимут за саботаж.
Такая себе «вилка» для Залужного от «офисных» и лично Зеленского."
cкільки потрібно чекати на формування нашого 30-тисячного кулака? скільки іще генштаб збирається маневрувати? до києва?
я не знаю шо там за справжня обстановка з ресурсами, але якшо резерви не сформовані чим 5 місяців займався генштаб? йому заважали? чому ми нічого не знаємо про злочинне прешкоджання, чому офіцери потурають зраді?
Безусловно, Ермак - это крупный коррупционер, который даже может оказаться агентом кремля, но пообщаться со спецслужбами и администрацией Байдена можно было и безо всей этой показухи, публичность этого скандала как раз и направлена на раскол единодушной проукраинской коалиции на Западе.
Смаженої моZZкалятини їм вистачить на довго....))))
А як доїдять то Ми свіжих кацапів їм насмажимо!!