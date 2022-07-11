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армия РФ (15464) война (47275) уничтожение (3967) ВСУ (5207)

За две недели Украина уничтожила не менее 14 военных баз и складов боеприпасов армии РФ на оккупированных территориях, - BBC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

донецьк

Украинские военные с конца июня нанесли более 10 точных ударов по складам боеприпасов и другим объектам российских войск на территориях Украины, оккупированных РФ.

Такие данные приводит Украинская служба BBC, информирует Цензор.НЕТ. По открытым источникам журналисты установили не менее 14 случаев подобных ударов.

Склады и другие пораженные объекты находились на расстоянии от 5 до 75 км от фронта.

Среди таких случаев издание называет:

– удары по инфраструктуре Вооруженных сил РФ в Новой Каховке (Херсонская область) и составу боеприпасов в Перевальске (Луганская область), 28 июня;

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили в Таврийске передвижной командный пункт врага, - советник главы Херсонской ОВА Хлань

- удар по складу боеприпасов в Попасной (Луганская область), 2 июля;

- удары по двум военным базам в Мелитополе (Запорожская область), 3 июля;

- взрыв базы в Снежном (Донецкая область), 4 июля;

- взрыв базы в КамАЗ-центре в Донецке и склада в Кадиевке (Луганская область), 5 июля;

- взрывы баз и склада в Большом Бурлуке (Харьковская область), Макеевке (Донецкая область) и Херсоне, 6 июля;

Также читайте: 10 июля Воздушные Силы уничтожили командно-наблюдательный пункт, склад боеприпасов, пункт управления войсками, технику и живую силу врага

- удар по нефтебазе в Донецке, 7 июля;

– взрывы складов в Шахтерске (Донецкая область) и Новой Каховке (Херсонская область, 8 июля).

Некоторые случаи взрывов были подтверждены в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Издание пишет, что ранее украинские войска тоже периодически поражали составы и командные пункты российских военных, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий.
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Топ комментарии
+11
Слава ВСУ !!
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11.07.2022 14:30
+8
Бийте , хлопці , рашистів і на небі , і на землі , щоби ці потвори не топтали нашу святу землю 😠
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11.07.2022 14:36
+6
Пропоную зробити рейтинг вибухів. Перше місце - Попасна. Це було просто епічно!
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11.07.2022 14:37
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Слава ВСУ !!
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11.07.2022 14:30 Ответить
Пробную партию первых отечественных «искусственных коленей» выпустили в Великом Новгороде

В июле начался выпуск коленного модуля для протеза бедра «Актив2». Он не имеет аналогов в России.
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11.07.2022 14:32 Ответить
"миісчонєначіналі" - але ця продукція буде затребувана
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11.07.2022 15:40 Ответить
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11.07.2022 14:33 Ответить
Бийте , хлопці , рашистів і на небі , і на землі , щоби ці потвори не топтали нашу святу землю 😠
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11.07.2022 14:36 Ответить
И в раше ‼️‼️‼️
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11.07.2022 14:37 Ответить
Пропоную зробити рейтинг вибухів. Перше місце - Попасна. Це було просто епічно!
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11.07.2022 14:37 Ответить
Сделать подборку видео с музыкой тоже не плохо
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11.07.2022 14:38 Ответить
Раскладка из сети: "Пошли сплетни, что Залужный выступил категорически против планов Зеленского по контрнаступлению на Херсон.
Сама попытка такой массированной атаки, будет стоить ВСУ тысячи убитыми и более десяти тысяч раненых солдат. Это ещё при удачном стечении обстоятельств.

Сейчас между Генштабом и Офисом Президента идут контры по этому вопросу. Банковой срочно нужны Победы любой ценой, чтобы иметь козырь-давления на западные страны в вопросах вооружения и финансирования. Генштаб считает этот план «убийственным» для ВСУ.Конфликт Залужного и Зеленского будет нарастать.Приказ Зеленского, это многоуровневая игра Офиса Президента, которая включает в себя и подставу Залужному. Если деоккупации не будет, значит спихнут этот провал на главнокомандующего ВСУ и будет повод для отставки.
Если будет неудачная попытка, которая приведёт к большим потерям среди ВСУ, то снова во всем виноват будет Залужный.
Если он откажется от этого наступления «политического самоубийства», то его снимут за саботаж.
Такая себе «вилка» для Залужного от «офисных» и лично Зеленского."
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11.07.2022 14:56 Ответить
На мою думку, вони не самовбивці знімати Залужного.
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11.07.2022 15:35 Ответить
тронуть Залужного - підуть найух!
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11.07.2022 15:41 Ответить
стісняюсь спросіть - 10 бтг на херсоньському напрямі з лугандонських мобіків, це типу смертельна пастка для мільйонного моб резерву? чи чого залужний боїться? чи резерву нема бо він окопи в дніпрі риє?
cкільки потрібно чекати на формування нашого 30-тисячного кулака? скільки іще генштаб збирається маневрувати? до києва?
я не знаю шо там за справжня обстановка з ресурсами, але якшо резерви не сформовані чим 5 місяців займався генштаб? йому заважали? чому ми нічого не знаємо про злочинне прешкоджання, чому офіцери потурають зраді?
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11.07.2022 16:05 Ответить
Ви про Генштаб недоповів вам усю об'єктивку,й стратегічні плани. Чи непоінформував вас про ннзьочинну діяльність бездіяльність неклоунівської влади? Чи про бездіяльність військових при приготуванні шаурми, шашликів перед 24.02.22 ??? Ви,б, поскромніші ляпи,собі дозволяли
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11.07.2022 16:44 Ответить
Четырежды-уклоненского слушать - себя на*бать. Хватит городить чушь про конфликт с Залужным. Уровень зЕ - свободные безголовые уши. Залужный сказал ему "сидеть". Ляпать языком зЕ можно. Всё равно хрен что знает про операции ВСУ
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11.07.2022 16:06 Ответить
Політичним лялькам краще не підходити до ЗСУ ! Бо єдине ,що заважає повідривати лялькам геніталії,єдина надія народу -ЗСУ. Бажають перетворитися на тушки,народ допоможе!!!
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11.07.2022 16:33 Ответить
"Надо с этим что-то делать", подумала путинская подстилка Трамп, и через другую подстилку Спартс на весь мир вбросил скандальное заявление, чтобы посеять раздор в высших эшелонах американской власти.

Безусловно, Ермак - это крупный коррупционер, который даже может оказаться агентом кремля, но пообщаться со спецслужбами и администрацией Байдена можно было и безо всей этой показухи, публичность этого скандала как раз и направлена на раскол единодушной проукраинской коалиции на Западе.
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11.07.2022 15:59 Ответить
А,чом Спартс путінська підстилка,а не тт??
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11.07.2022 16:35 Ответить
Якщо бути точними 22 бази
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11.07.2022 18:16 Ответить
Ну нарешті проблеми з харчуванням місцевих здичавілих псів вирішене!!!
Смаженої моZZкалятини їм вистачить на довго....))))
А як доїдять то Ми свіжих кацапів їм насмажимо!!
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12.07.2022 21:40 Ответить
 
 