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Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за гражданством РФ в упрощенном порядке. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российский диктатор Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
Ранее это разрешалось только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
Топ комментарии
+25 Михаил Батькович 2510fbed
показать весь комментарий11.07.2022 15:12
+20 mrSmith
показать весь комментарий11.07.2022 15:13
+12 Вася Быколог
показать весь комментарий11.07.2022 15:19
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Пожалуйста, подождите...
а насправді - нормальний крок, для того щоб для своєї імперії набрати м'ясця
твоє громадянство у глибокій ср@ ці на расєє
Хоча маштаб звичайно буде не той на який ***** розраховує!
potom "specoperciju" tiha zavernuli i podzhav hvost retirovalis abratno na baloto
Щоб виїжджали швидше на родіну, в орду.
Чим більше гнидоти виїде - тим краще для України.
хто там знає, хто за громадянина підпичс поставив
а самого громадянина- вже раші а не України- можна озброїти водяним пістолем і погнати на поля проти ЗСУ
а як жінка - депортувати в іркутськ або магадан який
Але то так - роздуми
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Всі хто в нас краде гуманітарку до стінки.Мародерів до стінки хто бере взятки до стінки.Плюс конфіскація майна його і його сім'ї на користь держави.Досить гратися !