Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за гражданством РФ в упрощенном порядке. ДОКУМЕНТ

Российский диктатор Путин подписал указ, разрешающий гражданам Украины обращаться за получением гражданства РФ в упрощенном порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее это разрешалось только гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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