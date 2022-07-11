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Трофейный "Панцирь-С1" уже воюет на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

панцир

ВСУ завоевали в бою трофейный российский "Панцирь-С1". Орудийный комплекс уже уничтожил первую вражескую цель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

"Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО. К его автоматическим пушкам подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть у нас на вооружении", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины сегодня уже есть защита нашего неба: российские самолеты у нас уже не летают, - Резников

Отмечается, что трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты средств воздушного нападения российских оккупантов.
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Топ комментарии
+34
Перейшов на сторону добра
Воюй справно, бий кацапів.
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11.07.2022 16:08
+16
Перейшов в знак дорої волі.
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11.07.2022 16:13
+12
не будораж асфальт!!!
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11.07.2022 16:35
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Перейшов на сторону добра
Воюй справно, бий кацапів.
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11.07.2022 16:08 Ответить
Перейшов в знак дорої волі.
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11.07.2022 16:13 Ответить
Саме ті новини що одночасно гріють душу и тут же її сумом налива якщо розуміти: а де *** наше обладнання, ДЕРЖАВИ що була топ 3 армія та топ 5 експортер....

СУ(***А ******** ДЕ НАШЕ ДЕРЖАМОВЛЕННЯ?????????????
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11.07.2022 16:32 Ответить
не будораж асфальт!!!
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11.07.2022 16:35 Ответить
А в Баштанке один панцырь тупо спасили с нефиг делать(
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11.07.2022 16:09 Ответить
Рашисты же на себе ее и тестировали, вот против них оно и подойдёт!
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11.07.2022 16:09 Ответить
Вони ж бахвалялися, що там є функція "свій-чужий". І що, перепрошили, виходить? Поміняли чужого на свого і все?
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11.07.2022 16:22 Ответить
После надлежащего ухода, профилактики и мытья, "Панцирь Ссыт один (С1)" понял кто свой, а кто чужой.
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11.07.2022 16:31 Ответить
Тю... да этих "перепрошивок" (китайских) для любой кацапской техники можно , на "али" , заказать ( со скидкой )
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11.07.2022 16:32 Ответить
Хочеться вірити, але яким чином його перепрошили щоб розпізнавати "Свій/Чужий"? В нас є доступ до їх кодування???
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11.07.2022 16:23 Ответить
пацнырь по вашему никогда "своих" не сбивал?
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11.07.2022 16:35 Ответить
30-и міліметровій пушці перепрошивання не потрібне. Натиснув на гашетку і капець
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11.07.2022 16:36 Ответить
так там вся фишка в автоматическом режиме. когда не надо пялится в экран 24/7
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11.07.2022 16:41 Ответить
До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні...

Думаю 30-мм снаряди перепрошивати не треба.
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11.07.2022 16:39 Ответить
Блок свій-чужий встановлюється на ракеті, а не на комплексі. Та й перепрошити для IT-спеціаліста не така вже складна задача.
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11.07.2022 16:48 Ответить
В принципі, будь-що, що має фізичний доступ, може бути зламано або перемонтовано.
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11.07.2022 16:52 Ответить
Кацапоїдам однаково від чого здихати Їх або ЗСУ утилізує або ******** з фсб закатують! Краще вже їм подихати від ЗСУ, бо це хоча б миттєво!
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11.07.2022 16:24 Ответить
вапєющій акт агалтєлай русафобії !
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11.07.2022 16:28 Ответить
Кстати, пишут, что если его держать постоянно на боевом дежурстве, то быстро дохнет электроника некоторых узлов. Поэтому кацапы их часто выключают. Поэтому их и лупят часто наши.
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11.07.2022 16:43 Ответить
Снаряди то є, а от ракет мабуть нема, окрім трофейних. Хоча ці ракети - більш потужний варіант "Ігли", так що може "Іглу" прикрутять.
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11.07.2022 16:44 Ответить
А кривизна Землі вже не заважає?
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11.07.2022 16:47 Ответить
зараз - ні!
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11.07.2022 16:54 Ответить
А казали, що їхнє ПЗ не можна перепрошити. Виявляється, можна.
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11.07.2022 17:04 Ответить
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11.07.2022 17:12 Ответить
А що Головне-знаємо на що він здатен , і як від нього захищатись нашим безпілотникам.
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11.07.2022 17:23 Ответить
Добра воля на практиці від "Панциря С"
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11.07.2022 17:23 Ответить
как эта совко куча гомна стреляет в 21 веке это как приехать на карете с ядреной пушкой..........................................
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11.07.2022 17:34 Ответить
Панцир-С1 це лайно показало і доказало що воно нездатне виконувати свою функцію.Що в Сирії що в Україні ба більше це ціль без захисту .Навіть самі воєнні адекватні експерти в рашці кажуть що це лайно !
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11.07.2022 17:56 Ответить
В Сирии он и не нужен был, у повстанцев самолетов не было.
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11.07.2022 18:07 Ответить
ага,іС300 ***** і Бук,вони ж в сирії "нє шмаглі",їбать ви вівцепаси,а чому наші "лайняні" С300,Буки,Оси,******* русню,чому наші Міги і Сушки їх валять? може не така вже ****** совкова техніка як про ню тут всі висирають? може все таки "чєловєчєскій фактор" рішає?
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11.07.2022 21:32 Ответить
панцирь став харошим
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11.07.2022 20:07 Ответить
 
 