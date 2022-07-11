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Кремль усиливает давление на Европу и использует газ как оружие, - Оператор ГТС о временной остановке "Северного потока"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

потік,північний

"Газпром" целенаправленно сушит газовый рынок Европейского Союза, а Кремль использует газ как оружие.

Об этом генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон написал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня "Газпром" полностью остановил на 10 дней "Северный поток-1" для проведения ежегодных ремонтных работ. До 2021 года обычно "Газпром" докупал дополнительные мощности через Украину, чтобы компенсировать уменьшение транзита через СП1.

Но уже 2 года "Газпром" целенаправленно сушит газовый рынок ЕС и по любому поводу уменьшает поставки газа в ЕС.

"В этом году "Газпром" даже не использует забронированные и оплаченные мощности через Украину. В настоящее время транзит составляет около 40 млн в сутки из 109 млн забронированных. "Газпром" не подал номинации на увеличение транзита даже при ремонте СП1. Кремль усиливает давление на Европу и использует газ, как оружие", – резюмирует Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" временно остановил "Северный поток"
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Теж мені "новина".
Орки використовують всі засоби щоб поставити ЄС на коліна. І на жаль, багато чого їм вдається.
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11.07.2022 16:14 Ответить
"етого нє может бит, ето єст нєвозможно, ето бить дасіш фантастіш економічний проект!" Шайссе!
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11.07.2022 16:22 Ответить
Хмырь Мавзолэйный дал команду отключить газ странам НАТО...,а это значит...рабZeя закрывает свои нефте-газоскважины...
Гарна мысля...доляри Помойке не нужні...
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11.07.2022 16:27 Ответить
а зачем те доллары, если на них все равно ничего не купить из-за санкций
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11.07.2022 16:41 Ответить
ху@ло може посилити тиск лише на свою лайновалізку.
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11.07.2022 16:43 Ответить
Проснулись. Тупые избалованные бюргеры, которые очень не любят покидать зону комфорта только начали понимать что такое путинский режим. Кацапы используют газ как оружие еще с начала 2009, когда Вона с Пчеловодом начали тёрки под новый год за газовые откаты.
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11.07.2022 16:48 Ответить
 
 