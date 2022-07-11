Россияне ночью запустили из Белгорода по Украине около 15 крылатых ракет, три из них – на Харьков, - Синегубов
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Минувшей ночью враг запустил из российского Белгорода в сторону Украины около 15 крылатых ракет, три из них попали по объектам в Харькове.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире национального новостного марафона председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Если мы говорим о крылатых ракетах, то сегодня ночью мы зафиксировали вылет в нашу сторону с территории российской федерации, из района Белгорода, около 15 крылатых ракет. По городу Харькову было всего три прилета. Конечно, где-то сработала наша противовоздушная оборона, где-то крылатые ракеты летели в другом направлении (не на Харьковщину – ред.). В случае с РСЗО ситуация хуже – сбить их пока крайне тяжело, фактически невозможно", — отметил Синегубов.
Он подчеркнул, что войска рф не оставляют тактику террора мирного населения, нанося удары по гражданской инфраструктуре.
Глава ОВА напомнил, что в случае с крылатыми ракетами в городе, как и в эту ночь, сработала воздушная тревога, предупредить об обстрелах из реактивных систем залпового огня невозможно.
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Нульовий закон українського патріота - нахіба ти загалом "нетакого русского" слухаєш, ти шо, довбойоб?
P.S. Лєнка спить з Арестовичем?
а вот реактивную артилерию проще простого
ставится 2 хаймерси в харькове и байрактар у воздухе
и потихоньку начинать охоту на кацапню
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Показать тому кто про эскалацию говорит, жечь их надо на любой территории где эта мразь ползает!
Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам России, Беларуси и оккупированному Крыму, - советник ПК США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.
Да, черт побери!