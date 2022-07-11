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Новости Война в Украине
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крылатые ракеты (731) Харьков (6549) РСЗО (150) Синегубов (489) Белгород (304)

Россияне ночью запустили из Белгорода по Украине около 15 крылатых ракет, три из них – на Харьков, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Минувшей ночью враг запустил из российского Белгорода в сторону Украины около 15 крылатых ракет, три из них попали по объектам в Харькове.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эфире национального новостного марафона председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Если мы говорим о крылатых ракетах, то сегодня ночью мы зафиксировали вылет в нашу сторону с территории российской федерации, из района Белгорода, около 15 крылатых ракет. По городу Харькову было всего три прилета. Конечно, где-то сработала наша противовоздушная оборона, где-то крылатые ракеты летели в другом направлении (не на Харьковщину – ред.). В случае с РСЗО ситуация хуже – сбить их пока крайне тяжело, фактически невозможно", — отметил Синегубов.

Смотрите также: Последствия сегодняшнего обстрела Харькова: Оккупанты били исключительно по гражданским сооружениям. ФОТОрепортаж

Он подчеркнул, что войска рф не оставляют тактику террора мирного населения, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Глава ОВА напомнил, что в случае с крылатыми ракетами в городе, как и в эту ночь, сработала воздушная тревога, предупредить об обстрелах из реактивных систем залпового огня невозможно.

Также дивіться: В Харькове - взрывы. Оккупанты нанесли удары, вероятно, из РСЗО, - Синегубов (Обновлено)
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Топ комментарии
+19
Похоже, пора фигачить по белгороду, сколько можно уже...
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11.07.2022 16:12
+12
Це повномаштабна війна і Україна має повне право нищити всі військові об'єкти на території расєйського свинарника...Всі до яких є можливість дістати...
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11.07.2022 16:21
+8
А скільки було запущено у відповідь?
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11.07.2022 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Похоже, пора фигачить по белгороду, сколько можно уже...
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11.07.2022 16:12 Ответить
Когда 3 июля был хлопок в Белгороде(5 погибших), BBC разродилась пространной статьей. 31 погибший в Часовом Яру и 6 погибших в Харькове - короткая заметка в ленте новостей. Обстрелы Харькова "Искандерами" происходят ежедневно на протяжении полутора месяцев. Особых заявлений от представителей нашей власти не видно. Возможно было бы уместно, выступить с заявлением, что в связи с постоянными обстрелами и большими жертвами среди мирного населения в случае повторного обстрела(или даже без этого), мы оставляем за собой право на адекватный ответ и даем неделю на эвакуацию населения Белгорода, для избежание жертв среди мирного населения. Затем для начала запустить туда дешевых беспилотников, пусть средства ПВО выстреливают боезапас и тихих ночей у них уже не будет, ну а потом как пойдет.
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11.07.2022 18:30 Ответить
А скільки було запущено у відповідь?
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11.07.2022 16:13 Ответить
0, нізя, а то путін нападьот
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11.07.2022 16:15 Ответить
Рано или поздно, придется бить в ответ. Даже амеры это признают.
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11.07.2022 16:19 Ответить
лучше рано, чем поздно
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11.07.2022 16:40 Ответить
Це повномаштабна війна і Україна має повне право нищити всі військові об'єкти на території расєйського свинарника...Всі до яких є можливість дістати...
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11.07.2022 16:21 Ответить
Перший закон українського патріота - послухай "нетакого русского" і зроби навпаки .
Нульовий закон українського патріота - нахіба ти загалом "нетакого русского" слухаєш, ти шо, довбойоб?
P.S. Лєнка спить з Арестовичем?
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11.07.2022 16:21 Ответить
на счет крылатых ракет не знаю как остановить
а вот реактивную артилерию проще простого
ставится 2 хаймерси в харькове и байрактар у воздухе
и потихоньку начинать охоту на кацапню
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11.07.2022 16:24 Ответить
Из Телеграм

В автомобиле, вспыхнувшем от российского «урагана», погибли отец и 17-летний сын
В автомобиле, вспыхнувшем от российского снаряда во время обстрела Харькова утром сегодня, 11 июля, погибли 50-летний отец и 17-летний сын. Под прямое попадание «урагана» они попали совершенно случайно - просто ехали за какой-то справкой, необходимой для поступления мальчика в вуз.

Показать тому кто про эскалацию говорит, жечь их надо на любой территории где эта мразь ползает!
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11.07.2022 16:27 Ответить
Поки ми не вдаримо по белгороду , кацапи не заспокояться 😠
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11.07.2022 16:28 Ответить
Цю помийку з шильдіком "бєлгарод" прийшов час знищити разом з усіма кацапоїдами що там харчі переробляють на лайно!! Доречно їбанути по всіх військових обьєктах з усіх Хаймарсів одночасно, потім розьїбашити курськ та брянськ!
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11.07.2022 16:28 Ответить
Хімерами стрьомно - ХЗ, як Штати відреагують, а от точкою-у по штабах, казармах і складах у бєлгороді можна було б **@нути...
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11.07.2022 16:29 Ответить
А до чого тут фото старого радянського зенітного комплексу С-125?
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11.07.2022 16:30 Ответить
Иногда и хорошее читаешь в телеге.

Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам России, Беларуси и оккупированному Крыму, - советник ПК США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро.

Да, черт побери!
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11.07.2022 16:30 Ответить
****** того, кто даёт себя *******,- один из неписанных законов времён СА СССР
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11.07.2022 16:58 Ответить
питання часу коли бєлгород рознесуть
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11.07.2022 17:04 Ответить
в 1917 г царскую Россию погубили демагоги большевики,развалив армию ,предав союзников-Францию и Англию,заключив сепаратный Брестский договор с Германией . Первая мировая война автор-Мартин Гилберт Р.С..Внутренние вопросы нужно решать по мере их поступления , и в семье и в стране
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11.07.2022 17:09 Ответить
У випадку з РСЗВ контрбатаріна праця.Питання коли ми будемо це робити.Контрбатарійні радари є але тут питання території рашки.Або відкидати їх до границі в полному обсязі біля Харкова тобто докупація всієї області або працювати контрбатарійно і знищувати РСЗВ ворога навіть на їх території в такій близкості іншого виходу немає.Пішення за генштабом.В іншому випадку обстріли будуть постійно
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11.07.2022 17:52 Ответить
 
 