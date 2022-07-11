РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14574 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
9 492 44
война (47275) ВР (28825) закон (3085) обжалование (37) суд (24706) указ (528) военное положение (402) ВСУ (5207)

ВР сделала невозможным обжалование в судах приказов командиров во время военного положения или в боевой обстановке, - закон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вр

Верховная Рада приняла Закон, исключающий возможность обжалования в судах приказов или распоряжений командиров в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

"Законом о внесении изменений в статью 151 Кодекса административного судопроизводства Украины об обеспечении исков в виде остановки приказа во время военного положения или в боевой обстановке, регистр. №7292, внесены изменения в часть третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, которыми дополнены основания, что не допускается такого обеспечения иска, как "остановки приказа или распоряжения командира (начальника), отданного военнослужащему в условиях военного положения или в боевой обстановке", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде предлагают запретить на законодательном уровне выезд за границу мужчин во время военного положения
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
А если приказ преступный или самоубийственный?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:24
+25
..цього і остерігався..
той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
показать весь комментарий
11.07.2022 16:31
+21
вр зараз активно працює щоб у них був вибір більше а у нас меньший. Депутатам вже дозволили подаруночки приймати і "бізнесом" займатися, і тепер вже легально. Тоді за що Порошенка вз..ли?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если приказ преступный или самоубийственный?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:24 Ответить
Завжди є вибір,не виконувати.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:27 Ответить
вр зараз активно працює щоб у них був вибір більше а у нас меньший. Депутатам вже дозволили подаруночки приймати і "бізнесом" займатися, і тепер вже легально. Тоді за що Порошенка вз..ли?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:28 Ответить
За те що українець
показать весь комментарий
11.07.2022 16:45 Ответить
Це давно існує, якщо наказ злочинний ви маєте права його не виконувати
показать весь комментарий
11.07.2022 16:28 Ответить
только потом за это под трибунал, а в суде трибунал не оспоришь- нельзя, закон приняли
показать весь комментарий
11.07.2022 17:13 Ответить
Не фантазуйте дурні. Все правильно зробили. Читайте що воно означає - заборонили зупиняти накази методом цивільного судочинства. Невиконувати злочинний наказ скільки завгодно. Але жмеринський суд не може призупини на час розслідування своїм рішенням наказ командувача ОК "Південь" щодо штурму Херсона, тому що родичі мобілізованного Миколи Ж звернулися до суду щодо небезпеки знаходження іїнього синочка в зоні бойових дій.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:21 Ответить
Зелені потвори ліквідували військову прокуратуру а тепер вигадують велосипед.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:17 Ответить
Військову прокуратуру? Це щойно?
показать весь комментарий
11.07.2022 17:35 Ответить
Прочитал статью и комменты . . . Господи, какие же тут все "вумные" . . .

Цензор : нельзя обжаловать вообще и нельзя просить обеспечение иска - это разные вопросы, от слова ВООБЩЕ. У Вас там редактора некомпетентны или провокаторы ?

Обжаловать приказ в суде МОЖНО - нельзя на время рассмотрения дела в суде требовать его приостановки (до решения дела по сути). Это логично и правильно, поскольку блокировало действия армии, что в боевой обстановке.

Что же касается заведомо противоправных указов, то военнослужащий не только имеет право, но и обязан не выполнять незаконные приказы. При этом должен уведомить вышестоящего командира, ну и имеет право обратиться в суд параллельно. Но независимо от обращения в суд выполнять незаконные приказы оснований нет.

Так что успокойтесь, зрады нет, нормальный закон парламент принимает.
показать весь комментарий
11.07.2022 19:01 Ответить
ПРО ОБМЕН ПЛЕННЫМИ и ФЕЙКИ РФ| СОЗВАНИВАЕМСЯ С ПОДПИСЧИКАМИ из РФ| БЛИЦ ИНТЕРВЬЮ С ОРКАМ!
Золкин.

https://www.youtube.com/watch?v=vdKM_NnJKcU
показать весь комментарий
11.07.2022 16:25 Ответить
Шо, а так можно було?....
показать весь комментарий
11.07.2022 16:26 Ответить
Чудово. Зараз якраз вже два місяці як не вистачає офіцерів з досвідом, і в новостворені частини вигрібають паркетників і кар'єристів з військових кафедр...
показать весь комментарий
11.07.2022 16:29 Ответить
На військову кафедру тепер ідуть за гроші, а раніше примусово відправляли, без проходження її диплом не видавали. Ці "офіцери" не мали практичного досвіду, а польові навчання проходили по картах. Цінність таких кадрових "офіцерів"звичайно нульова.
Може зараз краще відбувається навчання, просто не знаю.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:41 Ответить
На військовій кафедрі вже мінімум років 20, як навчання за гроші. І платили за таке навчання з єдиної причини - до 2014 то був цілком зрозумілий та легальний шлях не служити строкову службу по закінченні інституту. Про можливість війни в Європі та ще й за участі України тоді звісно не думали, бо ж 23 лютого дружно святкували...
А хто хотів військовим бути, ті до військових училищ йшли.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:01 Ответить
А еще туда отправляли охламонов, которые больше никуда не смогли поступить или не захотели, чтобы их там перевоспитали за счет государства.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:26 Ответить
..цього і остерігався..
той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
показать весь комментарий
11.07.2022 16:31 Ответить
Протягли, по-тихому, бо через розголос не вдалося протягти "закон про розстріл без суду і слідства".
Справжні керівники плісняви- фанати сраліна, інакше цей совковий треш пояснити не можна.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:41 Ответить
Думаю, вони реально орієнтуються на комуністичні моделі. Раніше приїжджала делегація з Китаю і лунали заяви Арахамії "у Китаю є чому повчитись", протягування законів про розстріли і позбавлення українців громадянства, просування цифрової демократії на усіх щаблях, підхід Гетманцева до економіки і т.д.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:57 Ответить
Ми не йдемо, а вже прийшли!
Точнісінько так робив і путлєр під час 2-ї чеченської.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:43 Ответить
Речі, про які ви кажете, справді нагадують совкові аналогії. Навіть сама популістська ідея керівника "з народу" і "диктатури пролетаріату" свого часу стала інструментом більшовиків. Далі пішло формування номенклатури і диктатури.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:49 Ответить
Про ситуацію на нулі 24-бригада ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
показать весь комментарий
11.07.2022 16:37 Ответить
Автори, "слуги урода" і один "за майбах"
Веніславський Федір Володимирович СН (IX скликання) Лаба Михайло Михайлович СН (IX скликання) Копитін Ігор Володимирович СН (IX скликання) Клочко Андрій Андрійович СН (IX скликання) Мошенець Олена Володимирівна СН(IX скликання) Швець Сергій Федорович СН (IX скликання) Гузенко Максим Васильович (IX скликання) Бакумов Олександр Сергійович СН (IX скликання) Брагар Євгеній Вадимович СН (IX скликання) Кузьміних Сергій Володимирович СН (IX скликання) Гевко Володимир Леонідович СН (IX скликання) Фролов Павло Валерійович СН (IX скликання) Ватрас Володимир Антонович СН (IX скликання) Мінько Сергій Анатолійович ЗМ (IX скликання)

Це до чого?
Злочинний наказ верховного Боневтіка здатися-капітулювати не підлягає невиконанню чи осудженню?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:37 Ответить
Всеобщая мобилизация и военное положение спасут рейтинг ZeлеКоломойских Кучмистов..
Сейчас рейтинг Короля видосиков 92%... сутками клипать видосіки тяжка праця...
показать весь комментарий
11.07.2022 16:37 Ответить
подарунки зеленим депутатцям йдуть легально? - закон!
от і славно - мона всім на канікули, бо втомилися жопом Україну захищати... -шашличня там і плюс...
показать весь комментарий
11.07.2022 16:40 Ответить
Привіт друже!
Слава Україні!
God Bless America!
показать весь комментарий
11.07.2022 16:43 Ответить
собака що погризла твого брата-бурята тобі друже''
nice try though
показать весь комментарий
11.07.2022 17:17 Ответить
я как то ни х-я не понял. есть устав,там всё давно написано. есть присяга,в конце концов,какой нах ещё закон?
показать весь комментарий
11.07.2022 16:43 Ответить
Ані нє служілі, ані езділі па гастролям. Ані нє знают основ.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:57 Ответить
ви не один - ніхто ***** не розуміє....
показать весь комментарий
11.07.2022 16:57 Ответить
Ввечері запустять Телемарафон під назвою Лохотрон и все буде путлєр капут...
показать весь комментарий
11.07.2022 16:47 Ответить
А разве в последнем абзаце этой новости не написано, что запрещено останавливать действие приказа на время обжалования? То есть, обжаловать можно, но теперь, пока суд своим решением не отменит приказ, он продолжает действовать и его придётся выполнять, а раньше можно было на время обжалования остановить действие приказа и его действие возобновлялось, только если суд своим решением не отменил приказ.

Короче, теперь можно не выполнять приказ только после его рассмотрения и отмены судом, а на это (наверное) может уйти не один месяц.
показать весь комментарий
11.07.2022 16:53 Ответить
В мене враження,що наказ обжалується в суді,але в якості забезпечення недозволяється використовувати невиконання. Кагбе суттєво злочинно- дебільний наворот,унеможливлюючий невиконання"Злочинного наказу" Але виконання, останнього,є Злочин. Юридично-дегенеративна нісенітниця
показать весь комментарий
11.07.2022 17:03 Ответить
Якщо через тупий наказ зляжуть всі солдати, то оскаржувати не буде можливості або:
1. Командир завжди правий.
2. Якщо командир не правий, дивись п. 1.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:10 Ответить
відoсики верховного вимагателя на тиждень уперед поснімайте і **** - на островa всіею зрадою "без жен"!
показать весь комментарий
11.07.2022 16:55 Ответить
Блд - бред,сумасшедших в подворотне
показать весь комментарий
11.07.2022 17:04 Ответить
если не уберут беспредел с повестками то порох придет и дупы надерет..какие суды..миллион видео снимают селфи в тикток при запуске рсзо---раньше бы ушол под арест как минимум за разглашение позиций и лица.....ой мля((
показать весь комментарий
11.07.2022 17:32 Ответить
А где можно узнать, кто за всё это голосовал, поимённо?
показать весь комментарий
11.07.2022 17:47 Ответить
Це проблема.Я розумію що в нас адекватні і розумні люди командують і воюють але зросте ризик стрілянини хто буде нариватися або лізте в одне місце без мила.
показать весь комментарий
11.07.2022 17:48 Ответить
Це на всяк випадок щоб зброю не повернули в сторону оп/дерьмачка !!!
показать весь комментарий
11.07.2022 19:48 Ответить
Сраний ЗЕлений совок. Все як в РФ.

Дивно, що закон про розстріл солдат ЗСУ від СН не проканав.
показать весь комментарий
11.07.2022 19:52 Ответить
Иногда, прежде чем давать комментарии, следует читать статью чуть дальше заголовка.
показать весь комментарий
11.07.2022 21:16 Ответить
 
 