ВР сделала невозможным обжалование в судах приказов командиров во время военного положения или в боевой обстановке, - закон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада приняла Закон, исключающий возможность обжалования в судах приказов или распоряжений командиров в условиях военного положения или в боевой обстановке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
"Законом о внесении изменений в статью 151 Кодекса административного судопроизводства Украины об обеспечении исков в виде остановки приказа во время военного положения или в боевой обстановке, регистр. №7292, внесены изменения в часть третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины, которыми дополнены основания, что не допускается такого обеспечения иска, как "остановки приказа или распоряжения командира (начальника), отданного военнослужащему в условиях военного положения или в боевой обстановке", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Цензор : нельзя обжаловать вообще и нельзя просить обеспечение иска - это разные вопросы, от слова ВООБЩЕ. У Вас там редактора некомпетентны или провокаторы ?
Обжаловать приказ в суде МОЖНО - нельзя на время рассмотрения дела в суде требовать его приостановки (до решения дела по сути). Это логично и правильно, поскольку блокировало действия армии, что в боевой обстановке.
Что же касается заведомо противоправных указов, то военнослужащий не только имеет право, но и обязан не выполнять незаконные приказы. При этом должен уведомить вышестоящего командира, ну и имеет право обратиться в суд параллельно. Но независимо от обращения в суд выполнять незаконные приказы оснований нет.
Так что успокойтесь, зрады нет, нормальный закон парламент принимает.
Золкин.
https://www.youtube.com/watch?v=vdKM_NnJKcU
Може зараз краще відбувається навчання, просто не знаю.
А хто хотів військовим бути, ті до військових училищ йшли.
той, хто пройшов через дебілізм воєнного совка, знає про що говорить: притомних судів нема, незалежні ТБканали засланцями хйла заблоковані, на вулицю не вийти - "не розкачуй човна", дермаки-татарови можуть робити будь-що, Безумна рветься особисто розстрілювати неугодних...... ми йдемо до зектатури аніматорів-аматорів, де банкує Бєня та його свІта на чолі з Верховним..(
законпро розстріл без суду і слідства".
Справжні керівники плісняви- фанати сраліна, інакше цей совковий треш пояснити не можна.
Точнісінько так робив і путлєр під час 2-ї чеченської.
https://www.youtube.com/watch?v=Z_xhVjQNaD4&ab_channel=%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
Веніславський Федір Володимирович СН (IX скликання) Лаба Михайло Михайлович СН (IX скликання) Копитін Ігор Володимирович СН (IX скликання) Клочко Андрій Андрійович СН (IX скликання) Мошенець Олена Володимирівна СН(IX скликання) Швець Сергій Федорович СН (IX скликання) Гузенко Максим Васильович (IX скликання) Бакумов Олександр Сергійович СН (IX скликання) Брагар Євгеній Вадимович СН (IX скликання) Кузьміних Сергій Володимирович СН (IX скликання) Гевко Володимир Леонідович СН (IX скликання) Фролов Павло Валерійович СН (IX скликання) Ватрас Володимир Антонович СН (IX скликання) Мінько Сергій Анатолійович ЗМ (IX скликання)
Це до чого?
Злочинний наказ верховного Боневтіка здатися-капітулювати не підлягає невиконанню чи осудженню?
Сейчас рейтинг Короля видосиков 92%... сутками клипать видосіки тяжка праця...
от і славно - мона всім на канікули, бо втомилися жопом Україну захищати... -шашличня там і плюс...
Слава Україні!
God Bless America!
nice try though
Короче, теперь можно не выполнять приказ только после его рассмотрения и отмены судом, а на это (наверное) может уйти не один месяц.
1. Командир завжди правий.
2. Якщо командир не правий, дивись п. 1.
Дивно, що закон про розстріл солдат ЗСУ від СН не проканав.