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Оккупанты в Донецке начали очередную волну "мобилизации" из-за острой нехватки "новой крови" на фронте, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орки,окупанти,арміярф,рашисти

Рашисты на оккупированных территориях Украины осуществляют "вербовку добровольцев" для войны против Украины.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки "новой крови" на фронте. Донецк уже почти без мужчин поэтому "вербовка" добровольцев сведена на нет.

Следующие в очереди "защищать молодую республику" – новооккупированные территории. Конечно - "добровольно", — рассказал Андрющенко.

Также читайте: Тарелка каши и бутылка воды – плата за разбор завалов на жаре в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки новой крови на фронте, - Андрющенко 01
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Топ комментарии
+12
а вот лучше послушайте, что поет люся арестович с "хорошим русским" быковым....
это пипец, ребята!
https://youtu.be/wodcANqBs9U
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11.07.2022 16:49
+10
мальчики в трусиках "волонтерили"...., ну и.... доволонтерились.....
https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
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11.07.2022 17:04
+7
Ойц, таки це правда!
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11.07.2022 16:54
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А шо в жнр ще є кого мобілізовувати???
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11.07.2022 16:43 Ответить
так мясо новое постоянно подрастает. В ОРДЛО старше 18 из мужского населения никого больше не доживает
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11.07.2022 16:47 Ответить
Странно...
Ведь Великий Вождь сказал, что "мы еще не начинали"(с).
Как же так, воевать еще не начинали, а воевать уже некому?
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11.07.2022 16:51 Ответить
да *****...
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11.07.2022 16:55 Ответить
мальчики в трусиках "волонтерили"...., ну и.... доволонтерились.....
https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
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11.07.2022 17:04 Ответить
витірани - вже і до них дішло?
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11.07.2022 16:43 Ответить
Там вже всі гобліни знищені , а розумніші покинули Донбас , тож можливо кацапи мобілізують жінок?
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11.07.2022 16:47 Ответить
Ось він геноцид у всій красі.... Забули изТОРію - нам її нав'язали знову...
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11.07.2022 16:48 Ответить
а вот лучше послушайте, что поет люся арестович с "хорошим русским" быковым....
это пипец, ребята!
https://youtu.be/wodcANqBs9U
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11.07.2022 16:49 Ответить
арестович рашист євразієць, меня дебіли розказують що люди міняються, і що він змінився з 2005ого коли з Вітренко і Дугіним врещеав НАТО НАМ НЕ НАДО))
ви вірите що ця проблядь євразійська змінилась?
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11.07.2022 16:52 Ответить
Ойц, таки це правда!
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11.07.2022 16:54 Ответить
Один кучерявий теж верещав з трибуни ВР у 1999 році про "краважадне НАТО" . А зараз дуже полюбив і НАТО , і Україну .
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11.07.2022 17:11 Ответить
А один гнусавый никак понять не может, шо ему дороже - Украина или Дерьмак с руснявой сворой.
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11.07.2022 17:57 Ответить
Так Задристович намагається перебити зашквар з Єлдаком своїм хвалебним висєром про совок.
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11.07.2022 17:06 Ответить
Гопота 😠
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11.07.2022 18:47 Ответить
і це кацапня ще не накацапилась - так іх фюлер казав
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11.07.2022 16:49 Ответить
Дєд підр буіт ваівать!
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11.07.2022 16:51 Ответить
У Бурятії приземлився літак із 150 військовослужбовцями, які розірвали контракт із Міноборони через небажання воювати далі в Україні.
Про це повідомила голова фонду 'Вільна Бурятія https://freeburyatia.taplink.ws/

Олександра Гармажапова https://www.instagram.com/buu3a/?hl=ru

https://t.me/informnapalm/10359
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11.07.2022 16:51 Ответить
Шкода, що не здохли, що літак не розбився.
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11.07.2022 16:53 Ответить
Бачив цей відос позавчора...
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11.07.2022 16:54 Ответить
Випередив .. .
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11.07.2022 16:56 Ответить
Замість дыныры буде Жыныры...женская народная республіка...
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11.07.2022 16:52 Ответить
Кацапи шукають " свіже м'ясо " . . Бо старе , воювати вже не хоче . Навіть буряти вже зрозуміли що русня їх в Україні просто утилізує , як непотріб ..

В Бурятії вчора сів літак , який привіз близько 150 бурятів , з тих що відмовились воювати в Україні і розірвали контракти .. І це лише перша партія відмовників - повідомила Олександра Гармажапова , голова фонду " Вільна Бурятія " .
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11.07.2022 16:54 Ответить
"Контакты для связи: позывной Тимоха"
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11.07.2022 16:55 Ответить
Welcome to hell
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11.07.2022 16:59 Ответить
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11.07.2022 17:28 Ответить
А ось тепер що я казав.Дивіться ті хто зміг або хотів виїхати с окупованих територій коли могли це зробили,інші або змирилися з усім або не хочуть або ждуть ванюшек.Що ми маємо ті хто так зробив волею не волею стануть вояками окупантів.Питання чому влада в примусовому порядку не вивозить людей або не заставляє їх?Пофіг навіть до того що погорбу ! Ви розумієтє що ми поповнюємо своїми діями війська окупантів.Це мясо жинуть в першу чергу якє перемелюють щоб виявити наші позиції ми тратимо ********** і головне людські життя ! Тим самим ми продовжуємо і підпитуємо війну с тієї сторони !
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11.07.2022 17:42 Ответить
___для бурятского населения оказываете услугу, донБассовцы. Всё у них расчитано на ПМЖ в вашем регионе. Более пригодный по климату и раЗмножению.
Лишнее звено это вы. __
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11.07.2022 19:59 Ответить
Так-так... Спершу було мобілізовано... е-е-е... як це інтеліґентно висловитися... лаптєногих самців репродуктивного віку. Потім - самців, які з того віку вийшли. Тепер - певна річ, тих, котрі ще до того віку не дійшли. А кого далі? Лаптєногих самиць і вже без вікової диференціації?..
Гадаю, це оригінальний спосіб вирішення проблеми декацапізації територій, наразі окупованих. Головно, щоб москалі випадково не роздумали так чинити.
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12.07.2022 03:24 Ответить
 
 