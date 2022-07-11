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Оккупанты в Донецке начали очередную волну "мобилизации" из-за острой нехватки "новой крови" на фронте, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты на оккупированных территориях Украины осуществляют "вербовку добровольцев" для войны против Украины.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в Донецке начали очередную волну мобилизации из-за острой нехватки "новой крови" на фронте. Донецк уже почти без мужчин поэтому "вербовка" добровольцев сведена на нет.
Следующие в очереди "защищать молодую республику" – новооккупированные территории. Конечно - "добровольно", — рассказал Андрющенко.
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+12 Йцу Кенг 07b0c614
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+7 Валадімір Щєлєнскій
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Ведь Великий Вождь сказал, что "мы еще не начинали"(с).
Как же так, воевать еще не начинали, а воевать уже некому?
https://twitter.com/i/status/1546489408056135680
это пипец, ребята!
https://youtu.be/wodcANqBs9U
ви вірите що ця проблядь євразійська змінилась?
Про це повідомила голова фонду 'Вільна Бурятія https://freeburyatia.taplink.ws/
Олександра Гармажапова https://www.instagram.com/buu3a/?hl=ru
https://t.me/informnapalm/10359
В Бурятії вчора сів літак , який привіз близько 150 бурятів , з тих що відмовились воювати в Україні і розірвали контракти .. І це лише перша партія відмовників - повідомила Олександра Гармажапова , голова фонду " Вільна Бурятія " .
Лишнее звено это вы. __
Гадаю, це оригінальний спосіб вирішення проблеми декацапізації територій, наразі окупованих. Головно, щоб москалі випадково не роздумали так чинити.