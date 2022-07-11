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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным: призвал к урегулированию ситуации в Украине и обеспечению "зернового коридора"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным создание в Черном море коридоров для экспорта зерна.

Об этом сообщает телеканал TRT World, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Турецкий президент Эрдоган в телефонном разговоре с российским президентом Путиным обсудил (...) установление коридоров безопасности для экспорта зерна в Черном море", - сообщает телеканал.

Кроме того, по данным TRT World, турецкий и российский президенты затронули тему обстановки в Украине, а также ситуацию в Сирии.

Со своей стороны агентство "Анадола" сообщает, что Эрдоган во время телефонного разговора заявил, что "пришло время для ООН делать шаги по коридорам безопасности в Черном море для экспорта зерна".

Турецкий президент также сказал о необходимости урегулирования ситуации в Украине и снова заявил о готовности Анкары "сделать все возможное", чтобы содействовать этому.

Эрдоган 5 июля заявил, что Анкара попытается в течение 10 дней решить с Москвой и Киевом вопросы организации коридора для экспорта зерна через порты Украины.

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"Мы будем пытаться достичь результата путем активизации переговоров с Россией и Украиной через неделю или через 10 дней", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на пресс-конференции с премьером Италии Марио Драги в Анкаре.

В то же время Эрдоган отметил, что у самой Турции нет проблем со снабжением зерна.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что проблему создания безопасного коридора для вывоза зерна из Украины необходимо решать с соблюдением интересов и Москвы, и Киева. Он сообщил, что обсуждают механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.
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Топ комментарии
+11
Турки-припиніт купувати у кацапів крадене українське зерно,бо ви вже є співучасниками злочину...
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11.07.2022 16:55
+6
Невже Єрдоган із ху@ лом будуть разом дерибанити украінське зерно?
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11.07.2022 16:55
+6
Так эти твари так хотят голод устроить, что поля с пшеницей выпаливают на корню в Украине.
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11.07.2022 16:57
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Йому те врегулювання до біса, щоб імперію відновить потрібно щоб НКВД-імперія впала... Саме тому байрактарі як гарячі пирожки....

Українці спутники робили а свою зброю зась?....

З глуздом щось не так(
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11.07.2022 16:53 Ответить
А при чому рашка до українського зерна? Хай тоді Україна долучається до експорту рашкіних нафти і газу.
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11.07.2022 17:04 Ответить
Уже, труба-то через кого идет..
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11.07.2022 17:12 Ответить
Турки-припиніт купувати у кацапів крадене українське зерно,бо ви вже є співучасниками злочину...
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11.07.2022 16:55 Ответить
Невже Єрдоган із ху@ лом будуть разом дерибанити украінське зерно?
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11.07.2022 16:55 Ответить
А що це не доконаний факт?
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11.07.2022 16:56 Ответить
Так эти твари так хотят голод устроить, что поля с пшеницей выпаливают на корню в Украине.
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11.07.2022 16:57 Ответить
давно пора, у нас и памятники голодомору обновили. Дегенератьі, которьіе вместо оборонки делали памятники и дороги вдруг опомнились))
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11.07.2022 17:26 Ответить
не вірю ні одному, а тим більше касапу *****
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11.07.2022 16:58 Ответить
Який зерновий коридор? Ці дятлі чули про морське страхування вантажів? Ніхто такі перевезення не страхуватиме.
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11.07.2022 17:01 Ответить
цей ердоган якийсь мутний, чи може тупий?
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11.07.2022 17:02 Ответить
у него просто в интересах, наверное, все-таки сначала Турция. Никто ж не заставлял зеленое чмо дороги делать, само решило. При том что в стране памятники голодомору тоже недавно обновили - НО ЗАЧЕМ? Дебилам, коими является большая чатсь населения, памятники ничего в голове не шевелят. Сделали памятники голодомору и дороги, в то время когда надо біло заниматься оборонкой... А зачем тогда памятники? Чтобі жлобам біло где сфоткаться? ну ок. Вот еще с трупами в мариуполе можно фоткаться, и в разрушенной Буче и Ирпене. Всем же ***** на причині, ужасают только последствия)))
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11.07.2022 17:29 Ответить
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11.07.2022 17:03 Ответить
як у нашу славну Україну прибули зелені партакі.
так і почався срач.
навіть турки стали кацапами.
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11.07.2022 17:04 Ответить
Експорт. Рашисти можуть спалити весь новий урожай. Може, спершу держава викупить те, що є, і створить резерв, а вже потім експорт?!
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11.07.2022 17:05 Ответить
А вже був випадок коли Зе вивіз велику кількість збіжжя (зерна) з Держрезерву України на продаж, чи не для цього були зняти мінні загородження на Чонгарі.
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11.07.2022 17:11 Ответить
тільки в обмін н а зброю
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11.07.2022 17:14 Ответить
Эдик, регулировать ты будешь своей жене. А впаривать нам *минск-3* под видом зеленых коридоров для вывоза зерна ищи лохов в другой стране
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11.07.2022 17:14 Ответить
И вашим и нашим. Ничего нового.
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11.07.2022 17:17 Ответить
Із серії «Ало, ало, прекрасная маркиза»
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11.07.2022 17:19 Ответить
Помидорыч скурвился, краденым зерном барыжит, нет ему веры.
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11.07.2022 17:19 Ответить
"проблему створення безпечного коридору для вивезення збіжжя з України необхідно вирішувати з дотриманням інтересів і Москви, і Києва"

Какие у москвы интересы в Одессе? Или деньги не пахнут, даже когда вымазаны в крови?
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11.07.2022 17:27 Ответить
Эрдоган знает как разговаривать кацапами, Турки воткнуть нож кремлевскому дьяволу в сердце 🔥
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11.07.2022 17:53 Ответить
Пердоган - що проблему створення безпечного коридору для вивезення збіжжя з України необхідно вирішувати з дотриманням інтересів і Москви, і Києва. - накуй за рашистським кораблем.Турок- прорашистський холуй
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11.07.2022 18:01 Ответить
В нас є час до 25 щоб потопити флот раші тож хлопці не марнуєм час і до роботи
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11.07.2022 19:38 Ответить
 
 