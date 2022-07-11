Своевременное назначение главы САП важно для укрепления антикоррупционных институций Украины, - послы G7
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Послы стран "Большой семерки" напомнили о важности своевременного назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом они сообщили в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Как мы обсудили с Вицепремьер-министром Ольгой Стефанишиной 7 июля, послы G7 повторяют, что своевременное назначение руководителя САП является критически важным для укрепления антикоррупционных институций Украины", - говорится в сообщении.
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Реакція Ze-кварталу: 🙈🙉🙊🤡
Який блокує конкурси САП та НАБУ. І дає привід Заходу міркувати, чи варто підтримувати Україну далі.
Куди б ситуація з заявами Спартц не розвивалася далі - ми можемо отримати проблеми з постачанням зброї.
ЗЄбіли не в курсі про що їм каже весь цивілізований світ.