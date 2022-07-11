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"Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 "двухсотых", - перехвачен ГУР разговор оккупантов. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В перехваченном ГУР разговоре оккупант рассказывает товарищу, как ВСУ уничтожили командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего там 12 "двухсотых".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупант в истерике от увиденного на войне: "Вы не представляете, что здесь творится. Лечиться сразу же надо. Здесь п#зда", - перехват СБУ. АУДИО
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Топ комментарии
+23
самое классное блюдо , это жаренный кацап
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11.07.2022 17:23
+21
"Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро на своїй сторінці у Твіттер.
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11.07.2022 17:33
+19
Сразу +12 хороших русских в первых рядах на концерте кабздона.
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11.07.2022 17:26
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самое классное блюдо , это жаренный кацап
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11.07.2022 17:23 Ответить
Путин похоронит Россию.



В «спецоперации» князя Темнейшего по денацификации граждан Украины военные Збройних Сил Україні в донецких степях в сутки демилитаризуют в среднем по двести «вежливых зеленых человечков» и спецназовцев «ЧВК» Путина, до сорока танков Т-90 «Владимир», 70-80 единиц спецтехники и топливозаправщиков, до пяти дронов «Орлан-10» и столько же сверхзвуковых крылатых восьмиметровых ракет «ПНХ-22».

На территории московии в последнее время стали систематически раздаваться непонятные «хлопки», гореть нефтеперерабатывающие заводы и взрываться склады с боеприпасами.

По всей вероятности, патриарх табачно-водочной Корпорации «Михайлов» «недоблагословил» ратников министра нападения и разрушения Сергея Куй жутовича Шойгу..

С 24 февраля до середины июля в Украине полегло почти тридцать восемь тысяч воинов «Русского мира». Чтобы не платить вдовам компенсаций часть трупов бурятов, погибших при двухмесячном штурме «Азовстали» в Мариуполе, россияне сжигают в мобильных крематориях «ИН-50 1К».

Цифра колоссальных потерь не угашает боевого духа Верховного Главнокомандующего и на встрече с Лидерами парламентских партий старик Бабаев заявил, что «РФ всерьез пока еще ничего не начинала в Украине».

Похоже, что хозяин Кремля намерен в ближайшее время похоронить большинство российских мужиков в украинском черноземе.
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11.07.2022 21:30 Ответить
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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11.07.2022 17:24 Ответить
12 мразєй **********
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11.07.2022 17:25 Ответить
Сразу +12 хороших русских в первых рядах на концерте кабздона.
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11.07.2022 17:26 Ответить
Попалі так попалі.
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11.07.2022 17:27 Ответить
Окупант також розповідає про неналежне зберігання ***********, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії. Джерело: https://censor.net/ua/n3353454
Це як раз свідчить, що ********** зберігали правильно!
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11.07.2022 17:28 Ответить
і ********** були у гарному технічному стані і якісно зроблені.усі здетонували як їм і належало.
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11.07.2022 19:50 Ответить
"Україні має бути дозволено завдавати ударів по військових об'єктах в окупованій Білорусі, окупованому Криму та Росії", - написав офіційний радник урядової комісії США з безпеки та співробітництва в Європі Пол Массаро на своїй сторінці у Твіттер.
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11.07.2022 17:33 Ответить
і причому це вже давно пора зробити..
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11.07.2022 18:41 Ответить
Аби було чим.
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11.07.2022 18:53 Ответить
ниче-ниче, вон подкрепление уже едет..., на раше мобилизуют заключенных - паханы станут крутыми командирами..., будет русня им еще отстегивать за то, что ножичком не пырнут во сне...
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11.07.2022 17:33 Ответить
"В шахматном порядкє ямкі, а мєжду німі х#єта."

Це, бл#&^, можна сказати про ВСЮ їхню недокраїну.

А українські HIMARS'и зроблять так, щоб і першого, і другого за поребриком більшало щодня.
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11.07.2022 17:34 Ответить
ждем штрафбат-2
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11.07.2022 17:39 Ответить
Маловато будет!
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11.07.2022 17:41 Ответить
І знову руССкий діалект вражає...
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11.07.2022 17:52 Ответить
Ну, таки это "гаварит массква", так что можно предполагать, что разговор аутентичен.
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11.07.2022 18:05 Ответить
готовьте следующие бебрики.
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11.07.2022 17:58 Ответить
Трішечки запіздали з "плівко-перехопленням", щоб збити хвилю по критиці дєрмака, потрібно було вчора, але для 73% і сьогодні піде, вже за щаяву члена Конгреса США по дєрмаку забулися.
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11.07.2022 18:16 Ответить
только 12? Арестович сказал 100
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11.07.2022 18:41 Ответить
то у него просто с арифметикой туго..
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11.07.2022 18:42 Ответить
Зато,сюдячi з усього, зi сфiнкером у нього обратной ефект..
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11.07.2022 20:28 Ответить
Нє, 100 - це в нього бойових виходів за лінію фронту, і це не рахуючи 10 запливів на Зміїний.
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11.07.2022 18:59 Ответить
12 это те чьи тела нашли а 100 это всего
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11.07.2022 19:01 Ответить
Ща в Одессе шо-та на удалении мощно всколыхнуло воздух и завыли сирены... Я к чему .Какой науй спрашивать или разрешать. ... Валить по каазлабаду со всего , что стреляет и крапка.
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11.07.2022 19:09 Ответить
я не експерт но як може бути самоє главноє ************ в окопах?
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11.07.2022 20:55 Ответить
Енот! Ау-у-у-у!
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11.07.2022 21:03 Ответить
Доброго вечора! Ми з України. (с)
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11.07.2022 22:59 Ответить
 
 