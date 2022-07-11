Россия принялась глушить GPS-сигналы на севере Норвегии, что мешает гражданской авиации, - СМИ

За последние три месяца в Норвегии резко возросло количество случаев нарушения GPS-навигации гражданских самолетов, за чем предположительно стоит Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.

По словам старшего инженера Национального управления связи Норвегии Николая Джеррада, перебои с авиационной навигацией выросли в граничащей с Россией северо-восточной провинции Финнмарк.

Только за последние дни о потере GPS-сигнала сообщили четыре самолета, а всего с начала года дней с такими инцидентами было 25 – это больше, чем за весь 2020 или 2021 год.

"По нашему мнению, это (перебои) связано с войной в Украине. То, что они усилились как раз перед масштабной кибератакой, может быть просто совпадением", – утверждает представитель норвежского регулятора.

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Джеррада отмечает, что источник помех расположен к востоку от границы восточной части провинции Финнмарк, где расположена Россия. "И это незаконная деятельность", – подчеркивает специалист.

Как напоминает Dagbladet, это не первый случай, когда Норвегия обвиняла Россию в глушении GPS-навигации. В первый раз подобный инцидент произошел еще в 2017 году во время учений НАТО.

В декабре 2020 года стало известно, что Осло через дипломатические каналы пыталось уладить этот вопрос с Москвой и якобы получило заверение, что глушения GPS больше не будет. Но на самом же деле интенсивность подобных инцидентов в последующие два года возросла.

Посольство России в Норвегии по запросу Dagbladet заявило, что ему "не известно об официальных запросах", связанных с перебоями в GPS.

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