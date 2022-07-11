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Новости За рубежом
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Россия принялась глушить GPS-сигналы на севере Норвегии, что мешает гражданской авиации, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

літак,авіація

За последние три месяца в Норвегии резко возросло количество случаев нарушения GPS-навигации гражданских самолетов, за чем предположительно стоит Россия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.

По словам старшего инженера Национального управления связи Норвегии Николая Джеррада, перебои с авиационной навигацией выросли в граничащей с Россией северо-восточной провинции Финнмарк.

Только за последние дни о потере GPS-сигнала сообщили четыре самолета, а всего с начала года дней с такими инцидентами было 25 – это больше, чем за весь 2020 или 2021 год.

"По нашему мнению, это (перебои) связано с войной в Украине. То, что они усилились как раз перед масштабной кибератакой, может быть просто совпадением", – утверждает представитель норвежского регулятора.

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Джеррада отмечает, что источник помех расположен к востоку от границы восточной части провинции Финнмарк, где расположена Россия. "И это незаконная деятельность", – подчеркивает специалист.

Как напоминает Dagbladet, это не первый случай, когда Норвегия обвиняла Россию в глушении GPS-навигации. В первый раз подобный инцидент произошел еще в 2017 году во время учений НАТО.

В декабре 2020 года стало известно, что Осло через дипломатические каналы пыталось уладить этот вопрос с Москвой и якобы получило заверение, что глушения GPS больше не будет. Но на самом же деле интенсивность подобных инцидентов в последующие два года возросла.

Посольство России в Норвегии по запросу Dagbladet заявило, что ему "не известно об официальных запросах", связанных с перебоями в GPS.

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Топ комментарии
+34
Вже мабуть, до всіх дійшло, що пора "глушити" вигрібну *********
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11.07.2022 17:39
+15
Кацапські свині продовжують срати по усьому цивілізованому світу...
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11.07.2022 17:40
+11
построить так єто раша пасет задних
а поломать или помешать - а вот они мьі!

дебиляки неадекватньіе
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11.07.2022 17:39
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Вже мабуть, до всіх дійшло, що пора "глушити" вигрібну *********
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11.07.2022 17:39 Ответить
построить так єто раша пасет задних
а поломать или помешать - а вот они мьі!

дебиляки неадекватньіе
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11.07.2022 17:39 Ответить
Кацапські свині продовжують срати по усьому цивілізованому світу...
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11.07.2022 17:40 Ответить
нічого страшного зараз европейці висловлять глибоку стурбованість
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11.07.2022 17:40 Ответить
ДА ДАЙТЕ мне НЕМНОГО ЯДЕРНОГО ПЕПЛА...
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11.07.2022 17:43 Ответить
Слово «росія» пишеться з малої літери, навіть, на початку речення!
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11.07.2022 17:49 Ответить
Московія, яка вкравши в українців історію і назву і у 1721 році, назвала себе росією є країною терористом!!! Невже і надалі цивілізовані країни будуть з ними мати якісь відносини?
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11.07.2022 18:02 Ответить
Это же чистой воды подсирание. Никакой практической цели, просто подгадить. Кацапы не нужны на планете. От них только вред.
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11.07.2022 18:12 Ответить
А если Америка возьмётся глушить ?
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11.07.2022 18:13 Ответить
Щось Макроша затих. Вже не хоче зберегти обличчя їпанутому гопнику?
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11.07.2022 18:58 Ответить
твари!
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12.07.2022 10:55 Ответить
 
 