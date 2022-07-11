Нидерланды предоставят Украине тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, - премьер Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна предоставит Украине современное тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы, и призвал другие государства сделать то же самое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же", - подчеркнул Премьер-министр Ндерландов.

Он заметил, что развязанная россией война против Украины может продолжаться дольше, чем все надеялись.

"Мы должны сосредоточенно и в дальнейшем поддерживать Украину политически, постоянно заявляя о поддержке и постоянно оказывая давление на путинскую россию, а также усиливая двустороннее и многостороннее политическое сотрудничество с Украиной", - добавил Рютте .

"Вы можете на нас рассчитывать и сейчас, и в ближайшие годы, и в дальнейшем", - заявил он.

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