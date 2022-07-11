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Нидерланды предоставят Украине тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, - премьер Рютте

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна предоставит Украине современное тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы, и призвал другие государства сделать то же самое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же", - подчеркнул Премьер-министр Ндерландов.

Он заметил, что развязанная россией война против Украины может продолжаться дольше, чем все надеялись.

"Мы должны сосредоточенно и в дальнейшем поддерживать Украину политически, постоянно заявляя о поддержке и постоянно оказывая давление на путинскую россию, а также усиливая двустороннее и многостороннее политическое сотрудничество с Украиной", - добавил  Рютте .

"Вы можете на нас рассчитывать и сейчас, и в ближайшие годы, и в дальнейшем", - заявил он.

Также читайте: Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский
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Топ комментарии
+23
Голландцям-респект.Брехливим та серливим німцям читати обов'язково...
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11.07.2022 17:50
+18
А это, к сожалению, наше свинство и быдлячество. Приняли под миллион беженцев и ещё сколько к ним присоединится, сколько денег дали, да ещё оружия подгоните и всё за свой немецкий счёт. Почему-то у нас народ забывает, что в Германии свои имеются проблемы и они нам по большому счёту ничего не должны, но не кукарекнуть в их адрес мы не можем. Нам всё и сразу подавай, а вот чем мы сами перед войной занимались, вот тут тишина, никакого критического мышления
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11.07.2022 18:07
+16
скоріш всього броньовані машини
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11.07.2022 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Панцирники - то танки? Останнего часу часто бачу це слово "панцирники".
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11.07.2022 17:50 Ответить
скоріш всього броньовані машини
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11.07.2022 17:50 Ответить
Ну, бачать, зараз немає ще будь-якої чіткої термінології. Отже, зараз говорять и гвинтокрил, и вертоліт, и гелікоптер.
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11.07.2022 17:53 Ответить
Панцирники - броневики: БМП, БТР...
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11.07.2022 17:54 Ответить
Panzerkampfwagen III может с тобой поспорить
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11.07.2022 18:03 Ответить
А "броненосцы" это шо за зверюшки? )))
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11.07.2022 19:01 Ответить
Скорее всего переводчик не ориентируется в военной тематике. Недоперевод.
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11.07.2022 18:06 Ответить
Панцирники - то танки українською!
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11.07.2022 18:07 Ответить
Голландцям-респект.Брехливим та серливим німцям читати обов'язково...
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11.07.2022 17:50 Ответить
Взагалі то вони поставляють німецьку зброю. якщо не помиляюся. В Нідерландах нема виробництва "панцірників"
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11.07.2022 17:54 Ответить
https://www.*************.com/2022/04/beyond-call-dutch-arms-deliveries-to.html


Вони виробляли власну модифікацію М113, YPR 765.

В них на консервації десь 600 штук
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11.07.2022 19:14 Ответить
А взагалі цікаво, як українці клянчять в німців зброю і одночасно кидають в них лайном. Унікальна нація..
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11.07.2022 17:55 Ответить
І взагалі, чи можна кидати лайном в країну, яка прихистила близько мільйона біженців з України? Йдемо стопами мельника?
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11.07.2022 17:59 Ответить
А это, к сожалению, наше свинство и быдлячество. Приняли под миллион беженцев и ещё сколько к ним присоединится, сколько денег дали, да ещё оружия подгоните и всё за свой немецкий счёт. Почему-то у нас народ забывает, что в Германии свои имеются проблемы и они нам по большому счёту ничего не должны, но не кукарекнуть в их адрес мы не можем. Нам всё и сразу подавай, а вот чем мы сами перед войной занимались, вот тут тишина, никакого критического мышления
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11.07.2022 18:07 Ответить
Тоді нехай не займаються лицемірством, а кажуть прямо, що наші проблеми у "конфлікті" з кацапами для них на третьому плані. Співробітництво з ****** важливіше за якусь там Україну.
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11.07.2022 18:57 Ответить
Ну уж нет. Вся ота гопота с той стороны, бородатая и не очень, кричит в любой видеоглазок, что аллах поможет им дойти до Берлина. Так что спасение всех утопающих - дело рук ВСЕХ утопающих, без исключения.
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11.07.2022 21:04 Ответить
Ахаха. Люди це ресурс.

Прийняти біженців це ппц як вигідно самим німцям.
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11.07.2022 21:05 Ответить
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12.07.2022 10:25 Ответить
Не треба казати за усю націю... Більшість українців чудово розуміє: де політичні та бізнесові заангажовані *********** баблом еліти, а де допомога від німецького суспільства(яке у своїй ПЕРЕВАЖНІЙ більшості на боці України).
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11.07.2022 18:12 Ответить
Звичайно за всіх казати не треба. Просто заради цікавості відкрите будьяку новину де згадується Шольц і порахуйте коментарі з лайном і з подякою. Не важко здогадатися яких буде під 100%.
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11.07.2022 18:33 Ответить
за що дякувати особисто шольцу? Німеччині взагалі велике дякую. а кацапський агентурі за що? за умиротворення агрессора? чи за зайві втрати української армії з причини зволікання з наданням зброї?
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11.07.2022 18:45 Ответить
Дивлюся з першого разу не дійшло. Добре. Я терплячий. Повторюю ще раз. Читай по губах і занотовуй в блокнотик.

"Якщо ти хочеш, щоб тобі хтось допомогав, то не треба поливати його лайном. "

Я розумію, що для виборця Зєлі це дуже складно і нелогічно. Але така сувора правда життя. Німеччина допомогає Україні. Приймає рішення щодо допомоги в тому числі Шольц. Українці вимагають ще допомоги і поливають Шольца брудом. Браво. Молодці. Зєля має пишатися своїм електоратом.
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11.07.2022 18:52 Ответить
Вы же здесь человек не новый - должны ориентироваться, где чей электорат.
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11.07.2022 19:30 Ответить
се точно, не хочуть поклонитися шредеру і меркель, невдячні
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11.07.2022 18:18 Ответить
І сікокі? Три штуки? Дайте дві
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11.07.2022 17:51 Ответить
А здатності співставити маленьку Голландію та величезну Німеччину твій недолугий мозок не передбачає? 🧐
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11.07.2022 17:54 Ответить
Тільки перемога України призведе до відповідальності тих,хто збив малазійський Боїнг з голандцями на борту.🤷
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11.07.2022 17:52 Ответить
God bless you, friends!
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11.07.2022 17:54 Ответить
У Нідерландах - Рютте, в Україні - Зеленський.
Наслідок: ми змушені отримувати військову допомогу з Нідерландів, хоч мало бути навпаки!
Ну нічого, після нашої перемоги розплатимося залишками асфальту від доріг, які «будував» найвеличніший … (Замість трьох крапок вставте своє «не зле тихе слово»)
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11.07.2022 17:59 Ответить
Щоб була перемога, потрібно щоб не було zeзедента та його прокремлівської шобли!
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11.07.2022 18:04 Ответить
100500%
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11.07.2022 18:11 Ответить
панцирники 🙃
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11.07.2022 18:10 Ответить
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11.07.2022 18:14 Ответить
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11.07.2022 18:22 Ответить
Завабно...и шо?

Ну панцирники...и шо? Вы еще Древним Римлянам задайте вопрос - зачем вы, уважаемые, строились в "чепепаху"?! Панцирники исполняли? А можно еще испанцам задать вопрос - зачем вы, господа, кирасу таскаете...она же тяжелая
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11.07.2022 18:22 Ответить
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:13 Ответить
kakoe to mutnoe interview.....esli chestno.
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11.07.2022 18:27 Ответить
Нідерланди, як на мене, найбільш тверезо відноситься до нас. Одночасно критикують за недоліки у державному управлінні і корупції і реально допомогають зброєю без гучних заяв.
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11.07.2022 18:21 Ответить
Вони здобули незалежність від величезної Іспанської імперії що була в розквіті сил.
Потім наводили жах і воювали з англійцями три війни...і з французами.
Вони розуміють що таке йти проти сильного сусіда
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11.07.2022 20:09 Ответить
он и делает такие шаги в интересах исключительно рузге
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11.07.2022 18:21 Ответить
Вчера конгрессмен США сказал, что в Украину идут ДВЕ зенитно-ракетные системы ПВО (производства Норвегия) NASAMS.
Они будут защищать: одна место проживания Зеленского, другая место его работы.
Отакое.
Интересно, когда народ дождется таких систем?
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11.07.2022 18:36 Ответить
Это я к тому, чтобы сторонники президента вспомнили о том, что лично ему нечего не угрожает ни дома, ни в бункере. В отличие от вас.
Хотя мог бы обойтись одной. Я думаю, в бункере у него хорошие условия и для работы и для отдыха.
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11.07.2022 18:50 Ответить
А с чего ты взял, что народу где-то принято давать такие системы? Они едут для ВСУ и прикрывать будут боевые позиции.
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11.07.2022 19:07 Ответить
дякуємо і нідерландському королівству!!! і не забуваємо, панове, як тупа, примітивна зе-лупа повелася 2019 року з голандцями, коли всупереч їхньому наполегливому проханню, зелене чмо видало цемаха кацапам!!!
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11.07.2022 18:36 Ответить
Некоторым их соседям должно быть стыдно...
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11.07.2022 18:58 Ответить
Маленька але смілива країна що здобула незалежність від Іспанської імперії в 16 столітті.
Потім на рівних аоювала з Францією і 3 рази в Англією в 17-18 століттях.
Шана і подяка!
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11.07.2022 20:06 Ответить
 
 