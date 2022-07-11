Нидерланды предоставят Украине тяжелое оружие, панцирники и самоходные гаубицы, - премьер Рютте
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна предоставит Украине современное тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы, и призвал другие государства сделать то же самое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, Украина нуждается в нашей военной поддержке. Нам нужно поддерживать Украину современным вооружением. Я призываю всех своих коллег в Европе и в других уголках мира помогать Украине тяжелым оружием. Наша страна будет предоставлять тяжелое оружие, броненосцы и самоходные гаубицы. Я хочу призвать наших союзников сделать то же", - подчеркнул Премьер-министр Ндерландов.
Он заметил, что развязанная россией война против Украины может продолжаться дольше, чем все надеялись.
"Мы должны сосредоточенно и в дальнейшем поддерживать Украину политически, постоянно заявляя о поддержке и постоянно оказывая давление на путинскую россию, а также усиливая двустороннее и многостороннее политическое сотрудничество с Украиной", - добавил Рютте .
"Вы можете на нас рассчитывать и сейчас, и в ближайшие годы, и в дальнейшем", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Вони виробляли власну модифікацію М113, YPR 765.
В них на консервації десь 600 штук
Прийняти біженців це ппц як вигідно самим німцям.
"Якщо ти хочеш, щоб тобі хтось допомогав, то не треба поливати його лайном. "
Я розумію, що для виборця Зєлі це дуже складно і нелогічно. Але така сувора правда життя. Німеччина допомогає Україні. Приймає рішення щодо допомоги в тому числі Шольц. Українці вимагають ще допомоги і поливають Шольца брудом. Браво. Молодці. Зєля має пишатися своїм електоратом.
Наслідок: ми змушені отримувати військову допомогу з Нідерландів, хоч мало бути навпаки!
Ну нічого, після нашої перемоги розплатимося залишками асфальту від доріг, які «будував» найвеличніший … (Замість трьох крапок вставте своє «не зле тихе слово»)
Ну панцирники...и шо? Вы еще Древним Римлянам задайте вопрос - зачем вы, уважаемые, строились в "чепепаху"?! Панцирники исполняли? А можно еще испанцам задать вопрос - зачем вы, господа, кирасу таскаете...она же тяжелая
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
Потім наводили жах і воювали з англійцями три війни...і з французами.
Вони розуміють що таке йти проти сильного сусіда
Они будут защищать: одна место проживания Зеленского, другая место его работы.
Отакое.
Интересно, когда народ дождется таких систем?
Хотя мог бы обойтись одной. Я думаю, в бункере у него хорошие условия и для работы и для отдыха.
Потім на рівних аоювала з Францією і 3 рази в Англією в 17-18 століттях.
Шана і подяка!