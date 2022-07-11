Стоит разрешить Украине бить по военным объектам в РФ, Беларуси и оккупированном Крыму, - советник Конгресса США Массаро

Старший советник Конгресса США Пол Массаро предложил разрешить Украине наносить удары по территориям России, оккупированному Крыму и Беларуси с целью уничтожения военных объектов.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Беларуси, оккупированном Крыму и России", — отметил он.

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