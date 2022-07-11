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Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Трансформация Украины с целью обретения полноправного членства в Европейском Союзе продолжается, несмотря на сложные условия, созданные полномасштабной российско-украинской войной.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы быстро получили статус кандидата на членство<…> Мы не будем терять время на следующем этапе, до начала переговоров по членству в Европейском Союзе. Дальнейшая трансформация нашего государства для готовности стать полноправным членом Евросоюза происходит даже сейчас, в условиях сложной ситуации, в условиях полномасштабной войны", – заверил Зеленский.

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Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов за поддержку Украины на евроинтеграционном пути.
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Топ комментарии
+36
Ага. Тартаров - это для пути в ЕС или назад? А Ермак туда же?
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11.07.2022 18:02
+17
Останнім часом усе ясніше, що об'єкти і напрями Великого будівництва збігаються зі шляхами наступу армії рф - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qeJ9mRQdkHSV3bR1cWBBvKyWEEEGcZ3cG3AvMEB1QHSwixPSbquwawUFtvu4URA9l&id=100001217691479&sfnsn=mo
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11.07.2022 18:03
+17
Он таки думает, шо сможет пропетлять?
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11.07.2022 18:04
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Ага. Тартаров - это для пути в ЕС или назад? А Ермак туда же?
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11.07.2022 18:02 Ответить
Завтра выберут главу САП
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11.07.2022 18:06 Ответить
Снова? Уже два года "завтра" как ишак сдох.
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11.07.2022 18:08 Ответить
зуб даю
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11.07.2022 18:10 Ответить
За два года так и зубы все тю-тю.
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11.07.2022 18:12 Ответить
А Ермака завтра снимут и отдадут под суд? Или считают что конгрессвумен просто сотрясала воздух?

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11.07.2022 18:11 Ответить
Это будет тянутся неделями. Сначала пойдут статьи про Ермака и вопросы от журналистов на конференциях. Короче, это будет весело. Или тему замнут, хотя я не понимаю зачем это американцам. Это же золотая жила и Пулитцер.
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11.07.2022 18:13 Ответить
Это тонкий намёк "величайшему". Вернее прозрачный намек. Все главные пункты обвинений, в принципе, адресованы не отнюдь Ермаку.
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11.07.2022 18:16 Ответить
Голова САП уже вибраний. Його потрібно тільки призначити, простим голосуванням. Але єрмакам і татаровим потрібен інший голова САП, підконтрольний. Тому і вже більше року затягують це голосування
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11.07.2022 18:57 Ответить
гудят под напряжением евротрансформаторы Украины - дьЕрмак, Татарин и проч. трасформаторный зал страны под вывеской "ОПа преЗЕка"
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11.07.2022 18:52 Ответить
і пішов відосик раз...,
де там звук понавилючати? - мабуть такі островa
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11.07.2022 18:02 Ответить
Останнім часом усе ясніше, що об'єкти і напрями Великого будівництва збігаються зі шляхами наступу армії рф - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0qeJ9mRQdkHSV3bR1cWBBvKyWEEEGcZ3cG3AvMEB1QHSwixPSbquwawUFtvu4URA9l&id=100001217691479&sfnsn=mo
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11.07.2022 18:03 Ответить
Он таки думает, шо сможет пропетлять?
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11.07.2022 18:04 Ответить
якби тей поц був один - 73% - петляемо страною.
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11.07.2022 18:05 Ответить
не пропетляють. їм кізда цим ублюдкам 73% м.
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11.07.2022 18:07 Ответить
25% нищать кацапню як вже вміють.
73% кацапню ждуть....
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11.07.2022 18:12 Ответить
Брешеш - я не жду. Якщо і доведеться чекати, то тільки через автоматний приціл. А ще крпще, через оптичний
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11.07.2022 18:30 Ответить
вбий кацапа..
докажи шо ти не зелений полупідар, а вже тоді побачимо хто бреше...
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11.07.2022 19:43 Ответить
Там в принципе нечем думать. Но надеется, что война все спишет и видосики прканают вместо реальных дел.
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11.07.2022 18:07 Ответить
"золото купіт чєтирє жени..."

Hellis@13Hellis_13

4 ч

российский миллиардер Фридман договаривался с Офисом президента о получении украинского гражданства, чтобы спасти от санкций свои активы. Видать, договорился...

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11.07.2022 18:16 Ответить
Главное знать кому занести.
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11.07.2022 18:21 Ответить
Корабель Фрідмана перевозить крадене українське зерно - Осман Пашаєв https://leopolis.news/page/66567/1/korabel-fridmana-perevozyt-kradene-ukranske-zerno--osman-pashaev
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11.07.2022 18:21 Ответить
Казкар
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11.07.2022 18:05 Ответить
дід Панас...
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11.07.2022 18:15 Ответить
дід пронос
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11.07.2022 18:16 Ответить
"любі хлопчикі і дівчатка"
як же я солодко під діда Панаса засипав - на "дівчатках" ломався зразу...
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11.07.2022 18:36 Ответить
Уже дотрасформувався, трансформатор недороблений!
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11.07.2022 18:05 Ответить
Стефанчук наедает морду?
Где Трухин?
Кого ты обманываешь и создаешь видимость деятельности ЗеК?
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11.07.2022 18:05 Ответить
І в чому полягає ця трансформація? Навіть зараз в країні процвітає корупція. На ключові посади призначаються люди не за професійними якостями, а по принципу лояльності до Президента. Зелені намагаються вручну контролювати всі гілки влади. Ситуація в економіці ще до війни була досить складною. Зелені ведуть країну в прірву. Їх не хвилює Україна. Лише власні ненажерливі амбіції.
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11.07.2022 18:06 Ответить
Они деньги уже взяли,а сейчас отрабатуют,куйло с рамзанчиком наших слуг могут и на бутылку,потому боневтик такой перепуганый
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11.07.2022 18:09 Ответить
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:09 Ответить
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11.07.2022 18:57 Ответить
Ага,из изменений только то,что сегодня Яремчук "анал- табу" ,вдруг,взбрыкнул и перепугался с пол страны из за своего "драгоценного" анала
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11.07.2022 18:10 Ответить
переругался
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11.07.2022 18:11 Ответить
Вы не понимаете. Для него это святое.
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11.07.2022 18:13 Ответить
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11.07.2022 18:18 Ответить
Идиот.
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11.07.2022 18:23 Ответить
Та ще й який...
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11.07.2022 19:10 Ответить
трансформація України з прорашистськими трансформаторами єрмаками,верещуками ,татаровими ,подоляками,аристовичами відбувається в "нужном направлении" .-
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11.07.2022 18:11 Ответить
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11.07.2022 18:17 Ответить
А він правильно розуміє словосполучення «членство в ЄС»?
Невже думав, що для цього досить подубасити членом по клавішам піаніно?
Мабуть, він здивується, але мушу його розчарувати - ні!
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11.07.2022 18:13 Ответить
Напрасно тужишься буба, на словесном фронте, твои высеры на Запад не влияют, шут ты гороховый. Пока не арестуешь Дерьмака и не разберешься со своим хозямном, Беней КАЛомойским, дела не будет. Не ты так другие люди после выборов 24 года это сделают, мы потерпим.
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11.07.2022 19:07 Ответить
С этими ЗЕбильными клоунами, клептократической олигархией, ************* консервами и сруцькимирной пятой колонной не в цивилизованный свободный мир ЕС, а в деспотию и сатрапию какую вступим. Оно кого решило задурачить?
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11.07.2022 21:00 Ответить
Украина ЗАСЛУЖИЛА быть в ЕС! ЗЕбилы на цугундере за саботаж и непринятие законов соответствия Копенгагенским критериям.
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11.07.2022 21:03 Ответить
цікаво, яку саме трансформацію він має на увазі? невже призначення незалежного антикорупційного прокурора??

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11.07.2022 21:51 Ответить
Я щось не зрозумів - а навіщо Україні ЄС під час війни? Хіба не в НАТО треба намагатись вступити зараз?
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12.07.2022 01:09 Ответить
 
 