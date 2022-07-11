Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский

Трансформация Украины с целью обретения полноправного членства в Европейском Союзе продолжается, несмотря на сложные условия, созданные полномасштабной российско-украинской войной.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы быстро получили статус кандидата на членство<…> Мы не будем терять время на следующем этапе, до начала переговоров по членству в Европейском Союзе. Дальнейшая трансформация нашего государства для готовности стать полноправным членом Евросоюза происходит даже сейчас, в условиях сложной ситуации, в условиях полномасштабной войны", – заверил Зеленский.

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Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов за поддержку Украины на евроинтеграционном пути.