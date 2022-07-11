Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Трансформация Украины с целью обретения полноправного членства в Европейском Союзе продолжается, несмотря на сложные условия, созданные полномасштабной российско-украинской войной.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы быстро получили статус кандидата на членство<…> Мы не будем терять время на следующем этапе, до начала переговоров по членству в Европейском Союзе. Дальнейшая трансформация нашего государства для готовности стать полноправным членом Евросоюза происходит даже сейчас, в условиях сложной ситуации, в условиях полномасштабной войны", – заверил Зеленский.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов за поддержку Украины на евроинтеграционном пути.
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де там звук понавилючати? - мабуть такі островa
73% кацапню ждуть....
докажи шо ти не зелений полупідар, а вже тоді побачимо хто бреше...
Hellis@13Hellis_13
4 ч
российский миллиардер Фридман договаривался с Офисом президента о получении украинского гражданства, чтобы спасти от санкций свои активы. Видать, договорился...
як же я солодко під діда Панаса засипав - на "дівчатках" ломався зразу...
Где Трухин?
Кого ты обманываешь и создаешь видимость деятельности ЗеК?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
Невже думав, що для цього досить подубасити членом по клавішам піаніно?
Мабуть, він здивується, але мушу його розчарувати - ні!