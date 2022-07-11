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Канада (1897) МИД (6655) санкции (10626) Северный поток (1426)

Турбина для "Северного потока": МИД вызвал канадского дипломата и заявил, что такое решение подрывает евроатлантическое единство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мзс

Министерство иностранных дел Украины выразило временному поверенному в делах Канады в Украине разочарование в связи с решением канадского правительства вернуть в Германию газовую турбину для Nord Stream.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока-1".

Канадская сторона была призвана пересмотреть это решение, которое подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы", - заявили в МИД.

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Как сообщалось, правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также украинской диаспоры в Канаде, отмечавшие, что возвращение турбины подорвет режим санкций. В субботу министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.
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Топ комментарии
+21
Ти дивись яке грізне наше МЗС. А як литовці просили не купувати білоруську електроенергію і навіть їх Президент прихїзджав і виступав у Верховній Раді, то що йому Володя і арахамія сказали? А російське вугілля брав Беня, а наші шахти закривав, то де було таке грізне МЗС? Чи це так потрібно підняти білу піну, щоб забулися за дєрмака?
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11.07.2022 18:11
+17
Це що, нова вказівка єрмака - пересрати відносини з партнерами?
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11.07.2022 18:21
+10
Канада - наш друг, у щирості якого (з кількох причин) ми не сумніваємось. Думаю, що в цій історії з турбіною були певні юридичні моменти, на яких зіграли німці в унісон із запоребриком.
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11.07.2022 18:12
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Ти дивись яке грізне наше МЗС. А як литовці просили не купувати білоруську електроенергію і навіть їх Президент прихїзджав і виступав у Верховній Раді, то що йому Володя і арахамія сказали? А російське вугілля брав Беня, а наші шахти закривав, то де було таке грізне МЗС? Чи це так потрібно підняти білу піну, щоб забулися за дєрмака?
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11.07.2022 18:11 Ответить
Канада - наш друг, у щирості якого (з кількох причин) ми не сумніваємось. Думаю, що в цій історії з турбіною були певні юридичні моменти, на яких зіграли німці в унісон із запоребриком.
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11.07.2022 18:12 Ответить
Що за танці від ОП? Канада взяла за контрактом для ремонту турбіну німецької компанії для перекачувальної станції, яка встановлена у підрозділі "Газпрому" в Німеччині і служить німцям, а може й іншим країнам. У чому сир-бор, щоб не дати німцям газу, німеччина діє в пакеті санкцій ЄС, коли не повне припинення газопостачання, то для чого робити німцям (не москалям) каверзи. А потім нарікаємо, чому Шольц зволікає з поставками. Що самі хитродупі хочуть бути в ОП, а яка же з герусовими правками, як тріщав енергоатом через "СН", Ко і білоруську електроенергію, як гади кинули державне підприємство на кілька мільярдів задля шкурних питань Ко. Так міжнародна політика не ведеться. Підрив довіри - це така хрень, що нічим не зарадиш, а ОП стільки наколотили відсутністю мізків та стратегії, що аж зашкалює і це добре усвідомлюють і в Європі, і в США і в Канаді. На мій погляд, може й помилковий , але кожен має право на свою думку, що "стратеги" ОП таки взяли курс на те щоб з усіма порвати нормальні стосунки. Але чи це від тупості чи цілеспрямованої гри впливів ерефії і її агентури, це треба розібратись....
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11.07.2022 19:09 Ответить
Це що, нова вказівка єрмака - пересрати відносини з партнерами?
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11.07.2022 18:21 Ответить
Все так - пересрати відношення з Канадою, та, знову ж таки, відволікти увагу від самого дерьмака.
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11.07.2022 18:35 Ответить
Еле еле отошли от скандала с Германией, а тут и Канада подоспела. И Напольончик решил воевать берег Черного моря.
Ермаку кажись не успевают премии в Москве выписывать!
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11.07.2022 21:03 Ответить
В останній час наше МЗС щось забагато базікає лишнього!
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11.07.2022 18:28 Ответить
МЗС д"Ермака продовжує деградувати.. дебіли, блін..
ну а голоМний тріпломат мовчить, як риба о лЬод, бо дупля не відбиває.. заочник папін..(
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11.07.2022 18:29 Ответить
так, як підриває євроаталнтичну єдність дєрьмак, так її не здатен підірвати ніхто!!! оце б добре було б затямити нашому мзс!!!
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11.07.2022 18:31 Ответить
Саботування політичним керівництвом України співпраці з важливими для виживання держави Україна, Західними дружніми країнами, не зупиняється.
У чому МЗУ звинувачує Канаду?
Уряд Канади прийняв рішення дозволити транспортування обладнання з теренів Канади до держави Німеччина, котра не знаходиться під санкціями.
Які юридичні обґрунтування для заборони цього може вжити Канада?
Питання дотримання чи не дотримання санкцій адресуйте до німецького уряду, після того передасть чи ні він цю турбіну москалям.

Спостерігаючи з відстані за українським суспільством, приходиш до висновку що найнебезпечніший ворог йому є воно саме.
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11.07.2022 18:42 Ответить
Якщо Європа буде без газу то настане ще глибша криза і тоді їм зе меньше захочется допомагати Україні, банальнт бабок не буде вистачати. Європа буде думати про своїх громадян. Європа не готова бути без рос газу, накриється їхня економіка і разом з нею й Україна.
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11.07.2022 18:42 Ответить
сами качают свинячий газ во время война, а на канаду тявкают
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11.07.2022 18:46 Ответить
ЕС вже сказали, що обладнання для постачання газу не підпадає під санкції. Нахіба цей цирк?
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11.07.2022 18:53 Ответить
єрмакобидлоття.
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11.07.2022 18:55 Ответить
Я не понимаю , а юзать ГТС и прокачивать расийский газ ,это вообще нормально , когда идет война . Масква почему то не дает Украине возить зерно , Это война на выживание , и поэтому воевать надо на полную
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11.07.2022 19:30 Ответить
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11.07.2022 20:55 Ответить
Они таки отмороженные на всю голову, эти диплюматы зеленого призыва - им помогли, так они уже и ноги на стол, и уже требовать начинают, а не только просить.
Может эта зелень потребует, чтобы солдаты НАТО за Украину воевали, пока они по Оманам и Мальдивам будут от бомбежек прятаться.
Печаль меня съедает - что-то похоже на Руину, когда малохольный сын Хмельницкого гетьманом стал.
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11.07.2022 21:00 Ответить
А зелень не знає, що Україна качає путінський газ по- повній? Незважаючи на війну?
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11.07.2022 22:06 Ответить
Если западные партнёры ввели санкции против агрессора, то должны быть до конца последовательны в этом. А не брать пример с Германии и Турции по принципу и вашим и нашим. А транзит газа через Украину необходим что бы пройти отопительный сезон. Потому что поставки угля не реальны в данной ситуации. МИД делает всё правильно.
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11.07.2022 22:55 Ответить
 
 