Турбина для "Северного потока": МИД вызвал канадского дипломата и заявил, что такое решение подрывает евроатлантическое единство
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Министерство иностранных дел Украины выразило временному поверенному в делах Канады в Украине разочарование в связи с решением канадского правительства вернуть в Германию газовую турбину для Nord Stream.
Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока-1".
Канадская сторона была призвана пересмотреть это решение, которое подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы", - заявили в МИД.
Как сообщалось, правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также украинской диаспоры в Канаде, отмечавшие, что возвращение турбины подорвет режим санкций. В субботу министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.
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Ермаку кажись не успевают премии в Москве выписывать!
ну а голоМний тріпломат мовчить, як риба о лЬод, бо дупля не відбиває.. заочник папін..(
У чому МЗУ звинувачує Канаду?
Уряд Канади прийняв рішення дозволити транспортування обладнання з теренів Канади до держави Німеччина, котра не знаходиться під санкціями.
Які юридичні обґрунтування для заборони цього може вжити Канада?
Питання дотримання чи не дотримання санкцій адресуйте до німецького уряду, після того передасть чи ні він цю турбіну москалям.
Спостерігаючи з відстані за українським суспільством, приходиш до висновку що найнебезпечніший ворог йому є воно саме.
Может эта зелень потребует, чтобы солдаты НАТО за Украину воевали, пока они по Оманам и Мальдивам будут от бомбежек прятаться.
Печаль меня съедает - что-то похоже на Руину, когда малохольный сын Хмельницкого гетьманом стал.