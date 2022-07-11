Турбина для "Северного потока": МИД вызвал канадского дипломата и заявил, что такое решение подрывает евроатлантическое единство

Министерство иностранных дел Украины выразило временному поверенному в делах Канады в Украине разочарование в связи с решением канадского правительства вернуть в Германию газовую турбину для Nord Stream.

Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока-1".

Канадская сторона была призвана пересмотреть это решение, которое подрывает евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создает основу для того, чтобы Россия продолжала использовать энергетику как гибридное оружие против Европы", - заявили в МИД.

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Как сообщалось, правительство Канады решило вернуть Германии отремонтированную газовую турбину, которая использовалась в системе трубопровода Nord Stream. Решение было принято, несмотря на возражения правительства Украины, а также украинской диаспоры в Канаде, отмечавшие, что возвращение турбины подорвет режим санкций. В субботу министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что временное разрешение на экспорт было выдано после длительных обсуждений с европейскими союзниками, а также с Международным энергетическим агентством.