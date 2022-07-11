Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский

Задачей Вооруженных сил Украины и всех граждан является деоккупация всей территории государства.

Об этом заявил глава государства во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины.

Также читайте: Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский