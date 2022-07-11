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Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Задачей Вооруженных сил Украины и всех граждан является деоккупация всей территории государства.
Об этом заявил глава государства во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", – сказал Зеленский.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины.
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
Народ уже пісню складає:
«Попереду ЗЕлененький»
PS Да, Лєнку з собою прихвати, бо без нагляду викладе в соцмережу твої переміщення!
Не так страшні кремлівські воші, як свої гниди.
Для тебе Єрмак ворог?
Невиконання цих вимог США - пряма зрада України.