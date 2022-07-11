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Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Задачей Вооруженных сил Украины и всех граждан является деоккупация всей территории государства.

Об этом заявил глава государства во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу сказать, что задача всех наших военных — деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задача каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Зеленский приказал военным вернуть оккупированные РФ прибрежные территории на юге Украины.

Также читайте: Трансформация Украины для членства в ЕС продолжается, несмотря на войну, - Зеленский
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Топ комментарии
+36
Зеленському-деокупацію України потрібно почати зі свого оточення і не тільки...
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11.07.2022 18:15
+30
я думав готуватись до шашликів ? привіт зе-лохторату !
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11.07.2022 18:14
+23
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11.07.2022 18:25
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я думав готуватись до шашликів ? привіт зе-лохторату !
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11.07.2022 18:14 Ответить
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11.07.2022 18:25 Ответить
де, бл... дєрьмак? Хто його кришує?
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11.07.2022 20:35 Ответить
Зеленському-деокупацію України потрібно почати зі свого оточення і не тільки...
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11.07.2022 18:15 Ответить
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11.07.2022 18:20 Ответить
Да, именно с себя. Сложить полномочия и прийти с чистосердечным по статье 111 УК Украины
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11.07.2022 18:27 Ответить
Згоден пане Президент. Відміняйте кримінальну відповідальність за утилізацію русні в тилу і я починаю....
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11.07.2022 18:16 Ответить
Начинай сразу с Дерьмака, Демченки, &бала Гогиашвили, ванька Баканова.
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11.07.2022 18:30 Ответить
Завданням Збройних сил України та всіх громадян є деокупація всієї території держави. , а завданням "зе слуг" при владі, є здача тих територій України, за котрі куйло їм проплатив перед війною
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11.07.2022 18:16 Ответить
Косячив, у прямому і переносному сенсі, він зі своїм балаганом, а наслідки пожинає вся країна!
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11.07.2022 18:18 Ответить
Цікаво ,а хто їх обрав?? Часом не "мудрий нарід"???)))
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11.07.2022 18:30 Ответить
просто перестать стрелять
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11.07.2022 18:20 Ответить
зе мало на увазі "перестати стріляти цигарки", бо воно перейшло на айкос
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11.07.2022 19:22 Ответить
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:23 Ответить
Ну, тут уж кому шо...У кого-то сейчас главная задача - спасти Дерьмака и остальную руснявую свору.
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11.07.2022 18:23 Ответить
Удивительно , черт зелёный стал воплощением народа. Я отвечаю так , тьху на эту ....
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11.07.2022 18:24 Ответить
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11.07.2022 18:25 Ответить
Підтримка, пане Президенте! Починайте з деокупації єрмаківського, власне Вашого, ОП. Спартц Вам допоможе. Не бійтеся. Слава Україні!
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11.07.2022 18:25 Ответить
Громадянина Юзіка і громадянина Лисого це теж стосується?
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11.07.2022 18:27 Ответить
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11.07.2022 18:27 Ответить
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11.07.2022 18:28 Ответить
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11.07.2022 18:29 Ответить
ну как ризикнули! Татуху наж ОПе набили. Ну и всё
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11.07.2022 18:58 Ответить
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11.07.2022 18:31 Ответить
знову перекладає відповідальність..воєнні і кожен українець все зроблять..а він??? він не буде вдаватись в плани..капець..ну да..
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11.07.2022 18:32 Ответить
- Там у вас єрмак отклєілся в Омані
- Срачна деокуповуйте південь! Зеленатор наказав!
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11.07.2022 18:36 Ответить
Ну що ж - бери шаблю і на коня!
Народ уже пісню складає:
«Попереду ЗЕлененький»
PS Да, Лєнку з собою прихвати, бо без нагляду викладе в соцмережу твої переміщення!
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11.07.2022 18:37 Ответить
Вікторія Спартц продає свої цукерки в росію,збагатилася у 82 рази та вбила свою сестру в Молдові...
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11.07.2022 18:45 Ответить
а потом съела сестрёнку или просто закопала ?
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11.07.2022 22:10 Ответить
Здати південь України то таке, а тепер завдання роздає.
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11.07.2022 18:41 Ответить
Он воно як виходить: завдання Зєлєбєні допустити війну з тим в кого мир в очах, прохєрити озброєння армії і пустити кацапів через Чонгар, а завдання кожного громадянина розгрібатися з цим лайном, бо верховний гівнокомандуючий дав команду. А з Єлдаком що вирішив, Нєлох Оманський?!
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11.07.2022 18:42 Ответить
обидва !
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11.07.2022 18:50 Ответить
Читай комент уважно, якщо ти не "0".
Не так страшні кремлівські воші, як свої гниди.
Для тебе Єрмак ворог?
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11.07.2022 18:58 Ответить
Особисте завданнч ЗЄ - звілтнити російських агентів Єрмака та Татарова, призначити голову САП, розблокувати конкурс голови НАБУ.

Невиконання цих вимог США - пряма зрада України.
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11.07.2022 19:38 Ответить
вова а прокурор сап набу неуважаю чмо
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11.07.2022 19:39 Ответить
Як же ти наволоч задовбав ...
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11.07.2022 19:57 Ответить
 
 