"Не хотел бы готовить РФ к неприятным сюрпризам", - Зеленский о договоренностях с Нидерландами

Нидерланды входят в десятку государств-партнеров, которые помогают Украине вооружением, в настоящее время идут переговоры с правительством Нидерландов о дальнейшем сотрудничестве

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой правительства Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нидерланды входят в десятку государств-партнеров, которые помогают вооружением нашей армии, а значит помогают и деоккупации нашего государства. Я за это благодарен. Я не уверен, что могу рассказать всё, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я не хотел бы готовить российскую федерацию к неприятным сюрпризам для них", – заявил Президент.

Отвечая на вопрос о поставке Украине самоходных гаубиц и другого вооружения, глава государства отметил, что нашему государству действительно необходимо больше артиллерии, учитывая превосходящие силы противника.

"Действительно, у нас есть, к сожалению, большое преимущество с точки зрения количества оружия, артиллерии со стороны россии по сравнению с Украиной. И действительно, одним из актуальных вопросов, и сейчас на встрече с Марком (Рютте – ред.) я поднимал этот вопрос, есть поставки артиллерии. Скажу откровенно, я со всеми партнерами, которые готовы оказывать мощную поддержку, говорю об артиллерии. Да, этого действительно не хватает", — отметил глава государства.

Он отказался комментировать вопрос о поставках другого оружия и отметил, что эта информация предназначена только для военных.

Читайте: Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский