"Не хотел бы готовить РФ к неприятным сюрпризам", - Зеленский о договоренностях с Нидерландами
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Нидерланды входят в десятку государств-партнеров, которые помогают Украине вооружением, в настоящее время идут переговоры с правительством Нидерландов о дальнейшем сотрудничестве
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой правительства Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нидерланды входят в десятку государств-партнеров, которые помогают вооружением нашей армии, а значит помогают и деоккупации нашего государства. Я за это благодарен. Я не уверен, что могу рассказать всё, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я не хотел бы готовить российскую федерацию к неприятным сюрпризам для них", – заявил Президент.
Отвечая на вопрос о поставке Украине самоходных гаубиц и другого вооружения, глава государства отметил, что нашему государству действительно необходимо больше артиллерии, учитывая превосходящие силы противника.
"Действительно, у нас есть, к сожалению, большое преимущество с точки зрения количества оружия, артиллерии со стороны россии по сравнению с Украиной. И действительно, одним из актуальных вопросов, и сейчас на встрече с Марком (Рютте – ред.) я поднимал этот вопрос, есть поставки артиллерии. Скажу откровенно, я со всеми партнерами, которые готовы оказывать мощную поддержку, говорю об артиллерии. Да, этого действительно не хватает", — отметил глава государства.
Он отказался комментировать вопрос о поставках другого оружия и отметил, что эта информация предназначена только для военных.
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Не треба попереджати ворога.
Може, хто в курсі, який обсяг БК схований у Печерській лаврі?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
https://www.youtube.com/watch?v=wodcANqBs9U
вимагають від нього воювати з паРашею - все виглядає так