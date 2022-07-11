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"Не хотел бы готовить РФ к неприятным сюрпризам", - Зеленский о договоренностях с Нидерландами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Нидерланды входят в десятку государств-партнеров, которые помогают Украине вооружением, в настоящее время идут переговоры с правительством Нидерландов о дальнейшем сотрудничестве

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с главой правительства Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нидерланды входят в десятку государств-партнеров, которые помогают вооружением нашей армии, а значит помогают и деоккупации нашего государства. Я за это благодарен. Я не уверен, что могу рассказать всё, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я не хотел бы готовить российскую федерацию к неприятным сюрпризам для них", – заявил Президент.

Отвечая на вопрос о поставке Украине самоходных гаубиц и другого вооружения, глава государства отметил, что нашему государству действительно необходимо больше артиллерии, учитывая превосходящие силы противника.

"Действительно, у нас есть, к сожалению, большое преимущество с точки зрения количества оружия, артиллерии со стороны россии по сравнению с Украиной. И действительно, одним из актуальных вопросов, и сейчас на встрече с Марком (Рютте – ред.) я поднимал этот вопрос, есть поставки артиллерии. Скажу откровенно, я со всеми партнерами, которые готовы оказывать мощную поддержку, говорю об артиллерии. Да, этого действительно не хватает", — отметил глава государства.

Он отказался комментировать вопрос о поставках другого оружия и отметил, что эта информация предназначена только для военных.

Читайте: Задача всех военных и каждого гражданина - деоккупация всей территории Украины, - Зеленский
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Топ комментарии
+40
поясните мальчику он не на концерте Квартала идиот..закройте ему выстрелы в эфир... и молча делайте дело и решай вопросы в интересах Украины... а ******** про неприемности для ********** это уже ни в какие ворота не лезет...
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11.07.2022 18:23
+16
Так не готуй! І оточенню своєму накажи, щоб язиками не тіліпали, та самопіаром не займались!!!
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11.07.2022 18:24
+15
Знову Зелю проносить.
Не треба попереджати ворога.
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11.07.2022 18:26
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поясните мальчику он не на концерте Квартала идиот..закройте ему выстрелы в эфир... и молча делайте дело и решай вопросы в интересах Украины... а ******** про неприемности для ********** это уже ни в какие ворота не лезет...
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11.07.2022 18:23 Ответить
А що він конкретного сказав?Коли скільки і по якій дорозі зброю з Голандії підвезуть?Чи тобі лиш би ********* щось
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11.07.2022 18:30 Ответить
мудозвон это ОН !
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11.07.2022 18:37 Ответить
Этот клоун всю информацию сливает сам того не сознавая. Или прикидывается безобидным болтуном. Одно из них. Виктория Спартц возьмите на заметку этого шалопая..
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11.07.2022 18:37 Ответить
Ти хто такий ? У себе поради давай в Казахстані . Або Українською пиши . Грамотєй.
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11.07.2022 21:11 Ответить
Він же не тобі поради дає, та й не поради то. Не вмієш прочитати, не вимагай писати.
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11.07.2022 21:34 Ответить
как 🤢он не хочет уничтожения УБИЙЦ УКРАИНСКИХ ГРАЖДАН -ВОЕННЫХ, ДЕТЕЙ , граждан ⁉️оговорочка по -Фрейду
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11.07.2022 18:55 Ответить
Так не готуй! І оточенню своєму накажи, щоб язиками не тіліпали, та самопіаром не займались!!!
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11.07.2022 18:24 Ответить
Прем'єр Нідерландів теж займається самопіаром ,коли каже про постачання в Україну панцирників та артилерії ? А взагалі на Цензорі серед багатьох інших є два характерних вида Зради - коли кажуть про постачання зброї і коли про це не кажуть . В обох випадках винна (на думку зрадофілів) українська влада.
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11.07.2022 19:56 Ответить
премьєр Нідерландів говорить коротко і по ділу,а не висирає ********** про нерозділену лябоф твого божка до кацапів,так що не скавчи пердло дуркаш
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11.07.2022 20:46 Ответить
Мовчав би, за розумного все одно вже не зійдеш, а от розтріпати, що не треба можеш!
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11.07.2022 18:24 Ответить
Знову Зелю проносить.
Не треба попереджати ворога.
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11.07.2022 18:26 Ответить
Ворога вже попередив і прем'єр Нідерландів . То його теж пронесло ? Чи Зрада поширюється лише на слова Зе ?
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11.07.2022 19:58 Ответить
ще раз сраколиз,голандець не переживає за вату і її "душевний" стан,а от твій божок все среться щоб не поятрити "неизведанную русскую душу".
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11.07.2022 20:48 Ответить
Я не хотів би готувати Російську Федерацію до неприємних сюрпризів для них", - зазначив президент. тож треба??? -"слуга спалився" він не хоче неприємних сюрпризів для вбивці українського народу
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11.07.2022 18:28 Ответить
Просто не може правильно висловити думку, тому звучить як казна що. Все ж таки президент і має працювати над мовою. Треба було якось сказати, що результати домовленостей стануть для агресора як холодний душ, як обух по голові, що вони захоплять зненацька і т.д і т.п.
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11.07.2022 19:44 Ответить
походу кокс ему поднадоел и он решил перейти на голландский план и грибы...
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11.07.2022 18:29 Ответить
Гамількар Барка 25%@ganimed31

Може, хто в курсі, який обсяг БК схований у Печерській лаврі?
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11.07.2022 18:35 Ответить
Лавра, на превеликий жаль, належить мацковському патріархату...з якіх хренів - хз
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11.07.2022 18:41 Ответить
часів яника - все передавав: морську базу в криму, лавру... ***** драная!..
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11.07.2022 21:31 Ответить
Прочтите на "Украинской правде", полный текст интервью с Викторией Спартц, которая требует решить вопрос с ермаком. США готово поставлять оружие, но они хотят контроль над ним, чтоб оно не попало в чужие руки. Был разработан план контроля, передан Украине, и план отвергли. Отвергли по распоряжению ермака. Если ничего не решить - помощи или вообще не будет, или будет в год по чайной ложке.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/interview/2022/07/11/7142967/
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11.07.2022 18:42 Ответить
Дєрьмака так просто не прибрати. Гундосий "командувач" залежний від нього.
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11.07.2022 18:45 Ответить
Можно утилизировать ГНИДУ № 1 пособника русских нацистов⁉️ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ УЖЕ УБИТЫ
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11.07.2022 18:51 Ответить
Гундоса істота як завжди в ефірі.
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11.07.2022 18:43 Ответить
ahrenet.....vi tolko poslushaite shto etot pridurok abdristovich nese

https://www.youtube.com/watch?v=wodcANqBs9U
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11.07.2022 18:44 Ответить
Я ж постійно кажу що клоуняра зелене тріпло, що він успішно підтверджує. Недоумкувата недоросля.
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11.07.2022 19:32 Ответить
Чому він рота відкриває ? Мабуть тим самим попереджує партнерів що злі США
вимагають від нього воювати з паРашею - все виглядає так
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11.07.2022 19:33 Ответить
Не хотів би готувати, а чому, так шкода орків, не можу зрозуміти, що цим сказано...
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11.07.2022 20:30 Ответить
Побудова речень така, як у безуглої. Вони всі в одній школі трускавецькій навчались. Їм мова дипломатії незрозуміла.
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11.07.2022 21:06 Ответить
а нахріна тобі взагалі готувати рашку до чого-небудь??? треба просто робити свою справу! нехай рашка сама собі розбирається
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11.07.2022 21:27 Ответить
краще би подумав, до чого свого дєрмака готувати і до чого самому готуватися
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11.07.2022 21:34 Ответить
 
 