План восстановления Украины предусматривает минимум $37 млрд инвестиций в сектор АПК

План восстановления Украины в период 2022-2032 гг. включает ряд проектов в области АПК, реализация которых потребует инвестиции в размере не менее $37 млрд, в их числе проект развития переработки в агросекторе согласно принципам Green Deal, для которого планируется привлечь $10,2 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, главными направлениями развития переработки в АПК предлагается сделать наращивание производства крахмала, сиропов, глютена, лецитина, протеина, премиксов, мяса и молока, сообщается в детализированном документе, предоставленным агентству "Интерфакс-Украина" секретарем Национального Совета по восстановлению страны Даниилом Гетманцевым.

Планируется также привлечение $4 млрд инвестиций строительство системы ирригации на общей площади 1 млн га, $7,7 млрд в наращивание производства с/х продукции с высокой прибавочной стоимостью, $1,6 млрд – в рекультивацию поврежденных войной земель, $5,5 млрд в наращивание производства продукции животноводств и $1 млрд в способствование перехода украинского АПК к "зеленому" развитию.

Согласно документу, планируется привлечение до 2032 года $6,5 млрд для восстановления после войны 10,5 тыс. украинских агропредприятий.

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План восстановления Украины уточняет, что главными проблемами украинского АПК является низкая степень переработки сельхозпродукции, генерация агросектором незначительных объемов прибавочной стоимости и зависимость страны от "габаритного импорта".

Как сообщалось, План восстановления Украины направлен на ускорение устойчивого экономического роста. В рамках плана определен список Национальных программ для достижения ключевых результатов.

Всего в рамках программы предусмотрена реализация 850 проектов в течение 2022-2032 гг., что позволит Украине выйти в ТОП-25 стран мира по Индексу человеческого капитала и Индексу экономической сложности.

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