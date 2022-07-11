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Новости Война в Украине
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План восстановления Украины предусматривает минимум $37 млрд инвестиций в сектор АПК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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План восстановления Украины в период 2022-2032 гг. включает ряд проектов в области АПК, реализация которых потребует инвестиции в размере не менее $37 млрд, в их числе проект развития переработки в агросекторе согласно принципам Green Deal, для которого планируется привлечь $10,2 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, главными направлениями развития переработки в АПК предлагается сделать наращивание производства крахмала, сиропов, глютена, лецитина, протеина, премиксов, мяса и молока, сообщается в детализированном документе, предоставленным агентству "Интерфакс-Украина" секретарем Национального Совета по восстановлению страны Даниилом Гетманцевым.

Планируется также привлечение $4 млрд инвестиций строительство системы ирригации на общей площади 1 млн га, $7,7 млрд в наращивание производства с/х продукции с высокой прибавочной стоимостью, $1,6 млрд – в рекультивацию поврежденных войной земель, $5,5 млрд в наращивание производства продукции животноводств и $1 млрд в способствование перехода украинского АПК к "зеленому" развитию.

Согласно документу, планируется привлечение до 2032 года $6,5 млрд для восстановления после войны 10,5 тыс. украинских агропредприятий.

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План восстановления Украины уточняет, что главными проблемами украинского АПК является низкая степень переработки сельхозпродукции, генерация агросектором незначительных объемов прибавочной стоимости и зависимость страны от "габаритного импорта".

Как сообщалось, План восстановления Украины направлен на ускорение устойчивого экономического роста. В рамках плана определен список Национальных программ для достижения ключевых результатов.

Всего в рамках программы предусмотрена реализация 850 проектов в течение 2022-2032 гг., что позволит Украине выйти в ТОП-25 стран мира по Индексу человеческого капитала и Индексу экономической сложности.

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Якщо Україна справді прямує в перспективі в ЄС, то такий величезний агросектор прийдеться зменшувати, тому інвестиції в нарощування сільгосппродукції не потрібні. В ЄС достатньо своїх виробників, тому прийдеться закривати наших. Польща вже проходила цей шлях і він болючий.
На сьогодні Україна через війну деіндустріалізована, тому інвестувати треба в промисловість.. А зелені таки хочуть нас перетворити остаточно в аграрну державу.
Цей дурак хоч би глянув на квоти в ЄС по виробництву сільгосппродукції, а вже тоді молов дурниці.
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11.07.2022 19:08 Ответить
Не потрібен йому АПК України - йому інвестиції потрбні, грошові потоки з яких він буде "виймати" тугріки.
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11.07.2022 19:10 Ответить
Ти дурак, український агросектор зараз годує китай, частково арабські і африканські країни. А якщо тут зробити переробку продукції, то можна в рази збільшити прибутки від АПК
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11.07.2022 19:45 Ответить
в АПК запропоновано зробити нарощування виробництва крохмалю, сиропів, глютену, лецитину, протеїну, преміксів, м'яса та молока, повідомляється в деталізованому документі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна" секретарем Національної Ради з відновлення країни Данилом Гетманцевим. Джерело: https://censor.net/ua/n3353479


ЯКИЙСЬ ДЕБІЛІЗМ
Спочатку поля від кацапських мін треба розмінувати, а не майбутні бабки вкрадені по схематозу рахувати.
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11.07.2022 19:08 Ответить
Ці курви в своїх головах вже війну "зупинили" і готуються до дерибану західної допомоги, але лохам-виборцям втирають, що думають про "майбутнє України".
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11.07.2022 19:19 Ответить
 
 