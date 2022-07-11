В направлении Краснополья на Славянском направлении наши воины отразили очередной вражеский штурм, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00 11 июля по поводу российского вторжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Продолжаются сто тридцать восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Основные усилия противник сосредоточивает на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках окружения группировки сил обороны в Донецкой области, удержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей и показывать свое присутствие применением артиллерии. Так, враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.
На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе.
Совершал обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Победа, Питомник и Русская Лозовая.
Враг нанес удары по вооружению вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последнего вел воздушную разведку БПЛА.
На Славянском направлении противник производит огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяк и Новониколаевка. Нанес авиаудар вблизи Богородичного.
В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели насмарку все попытки оккупантов продвинуться.
На Краматорском направлении активных действий подразделения противника не вели. Обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Выемка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.
На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районы Часового Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из артиллерии различных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перестройка, Большая Новоселка, Времевка, Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жеребянки и Каменское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.
Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили убегать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки.
На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления сил обороны Украины. Продолжает огневое влияние для сковывания действий наших войск. Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Партизанское,Заря, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам противник продолжает удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".
Силы обороны Украины наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия, и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
В подразделениях российских оккупационных войск все чаще фиксируются случаи дезертирства и открытого неповиновения командованию.
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Орки не мають сил наступати та відчувають дефіцит ***********.
Шансів захопити місто вони не мають.
Втрачають віру в "асвабадителей" навіть місцеві ватники, які масово їдуть
https://youtu.be/uHctlWhgv-M
Російські війська страждають від нестачі снарядів після того, як ЗСУ завдали серії ударів по складах *********** та баз РФ на окупованих територіях, повідомляє видання The Telegraph.
Зазначається, що лише 8 липня було підірвано, щонайменше, п'ять складів за лінією фронту між окупованим Луганськом та Донецьком. Вибухи тривали годинами.
Також видання наводить думки російських військових блогерів, які лютують і звинувачують командування РФ у недбалості. Так, колишній командир сепаратистів "ДНР" Ігор Гіркін повідомив про 10 знищених складів, кілька нафтобаз і десятки командних пунктів. Він обурений тим, що російська протиповітряна оборона є неефективною проти систем Himars.