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Швеция (890) Резников (1165)

Обсудили практическую военную поддержку ВСУ, - Резников провел переговоры со шведским коллегой Хультквистом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Министр обороны Украины провел телефонный разговор с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.

"Эта неделя началась с телефонного разговора с моим хорошим другом и Украины Петером Хультквистом, министром обороны Швеции. Среди прочего, мы обсудили практическую военную поддержку ВСУ Швецией. Спасибо, министр, за то, что вы с нами в это историческое время!", - подчеркнул он.

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Во як щурі запеклись... Во як засмикались...
Щоб вам пусто було за те в якій халепі нація.
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11.07.2022 19:03 Ответить
вікінги нам поможут
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11.07.2022 19:21 Ответить
Арчер!
Арчер!
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11.07.2022 19:24 Ответить
ну там не только Арчеры но ышо много антиресного
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11.07.2022 19:32 Ответить
 
 