Обсудили практическую военную поддержку ВСУ, - Резников провел переговоры со шведским коллегой Хультквистом
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Министр обороны Украины провел телефонный разговор с министром обороны Швеции Петером Хультквистом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников написал в твиттере.
"Эта неделя началась с телефонного разговора с моим хорошим другом и Украины Петером Хультквистом, министром обороны Швеции. Среди прочего, мы обсудили практическую военную поддержку ВСУ Швецией. Спасибо, министр, за то, что вы с нами в это историческое время!", - подчеркнул он.
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Арчер!
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