Указ о выдаче украинским гражданам паспортов РФ - ничтожен и свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина, - МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило указ президента РФ от 11 июля 2022 года, предусматривающий упрощенный порядок предоставления российского гражданства для всех граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимое с нормами и принципами международного права", - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что указ президента РФ от 11 июля вносит изменения в предыдущие указы об упрощенном порядке предоставления гражданства России для жителей временно оккупированных территорий Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, ныне распространяя его действие на остальную часть украинской территории. Это, в частности, подтверждает продолжение курса Кремля на захват украинских земель, уничтожение Украины и принудительную ассимиляцию украинской нации.

"Паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины. Зато Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии", - отметили в Министерстве.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что указ свидетельствует только о захватнических аппетитах РФ.

"Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует только о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", - подчеркнул Кулеба.

Промедление будет только поощрять Россию к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в мире, отмечают в МИД Украины.

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