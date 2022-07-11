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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) Польша (7499) права (178)

Зеленский внес в Раду законопроект о правовых и социальных гарантиях для поляков в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

польша,польща

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона "Об установлении правовых и социальных гарантий для находящихся на территории Украины граждан Республики Польша".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Президента Украины.

В знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России и с учетом принципа взаимности законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши аналогичных установленному в принятом 12 марта 2022 года Законе Республики Польша "О помощи" гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны.

В разработанном по инициативе Главы Украинского государства законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

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Как отмечается на сайте ВР, соответствующий законопроект №7550 зарегистрирован в Верховной Раде 11 июля.

Законопроект разработан для усовершенствования условий проживания граждан Польши в Украине. Как отмечается в пояснительной записке, президент Украины внес его в ответ на принятие в Польше закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", который регулирует ряд ключевых вопросов, связанных с пребыванием украинцев, которые бежали от войны, устанавливает инструменты помощи, а также предусматривает упрощение трудоустройства и легализацию пребывания.

Президент Украины в своем законопроекте предлагает предоставить гражданам Республики Польша и членам их семей – супругам, детям (независимо от гражданства), прибывшим в Украину, возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев.

Согласно документу, законно находящиеся в Украине граждане Республики Польша смогут получить право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.

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Топ комментарии
+13
згоден , поляки нам помогают ,ответные жесты то же должны быть
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11.07.2022 20:10
+12
Филл класно потроллил зе-шоблу
https://twitter.com/i/status/1546515360395968512
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11.07.2022 20:11
+7
Чому 18 місяців? Повинно бути безстроково. Поляки нам допомогли та допомагають всім чим можуть. Такі сусіди не в кожного є. Після війни може хто захоче з громадян Польщі приїхати в Україну.
Жити без кордонів і обмежень.
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11.07.2022 20:27
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Правила форума Совет форумчан
Жаба давит? у вас с китайцами уже давно "одна семья"
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11.07.2022 20:11 Ответить
Колит вже зникнуть з форума ті, яким на кожному кроці ввижається русня?
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11.07.2022 20:21 Ответить
Лучше перебздеть, чем недобдеть! 🙁
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11.07.2022 20:33 Ответить
Ти серйозно? А те що той, кому відповіли написав вчора зареєстрований, це нічого?
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11.07.2022 20:35 Ответить
Вважаєте, що дата реєстрації визначає ваш IQ?
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11.07.2022 22:08 Ответить
Очередная дебильная выходка... В правовом государстве правовые гарантии это норма. А социальные гарантии? Спаси Бог поляков, чтобы дожить до необходимости пользоваться соц. гарантиями Украины
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11.07.2022 20:09 Ответить
згоден , поляки нам помогают ,ответные жесты то же должны быть
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11.07.2022 20:10 Ответить
Які? Соціальні гарантії від країни в стані війни?
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11.07.2022 20:18 Ответить
відповідний жест - зелю і єрмака під суд.
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11.07.2022 20:27 Ответить
Вже вечір, а зеля і дєрмак ще не в Омані з патрушевим, просто клали на Конгрес.
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11.07.2022 20:31 Ответить
Филл класно потроллил зе-шоблу
https://twitter.com/i/status/1546515360395968512
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11.07.2022 20:11 Ответить
Краще СП, цехи завозити дешеву робочу силу, що сьогодні в Україні та з поляками ракети клепати, їм теж цікава буде ракета що до кремля долетить. Не обовязково якийсь хай тек, головне дешеве, щоб летіло подалі й голова у пару тонн - типу південмашівського "Сандаля". Вся ж документація є.
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11.07.2022 20:19 Ответить
Чому 18 місяців? Повинно бути безстроково. Поляки нам допомогли та допомагають всім чим можуть. Такі сусіди не в кожного є. Після війни може хто захоче з громадян Польщі приїхати в Україну.
Жити без кордонів і обмежень.
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11.07.2022 20:27 Ответить
Єрмак з татаровим і арахамією посміялися і закинули його в шухляду з саботованими ініціативами
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11.07.2022 20:38 Ответить
Страны Балтии, Польша и Украина - геополитический, стратегический, дружеский и др. есть Балто-Черноморский Союз. От моря до моря.
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11.07.2022 20:52 Ответить
Вони вже українські пенсії отримують живучи в ісраїлі. Ти багато пропустила новин в епоху турборежиму.
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11.07.2022 21:02 Ответить
У нас 30% країни в руїнах, більше 2 млн осіб - бомжі, ще 5 млн виїхали, якраз зараз самий час дати якісь гарантії полякам які приїжджають в Україну. Дуже слушна ідея і саме на часі. Чого не зробиш аби відволікти плєбс від зашкварів з дєрьмаком
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11.07.2022 21:01 Ответить
А як щодо гарантій для українців в Україні?
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11.07.2022 21:08 Ответить
Цікаво навіщо?
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11.07.2022 21:09 Ответить
Ну відтягнув ти на три дні запитання Дуди: ***** тобі дєрьмак і що
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11.07.2022 21:46 Ответить
Польша це братня держава, на відміну від росії. Можливо з поваги до неї в школі ввести якісь уроки польскої мови, літератури та історії, можливо раз на тиждень.
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12.07.2022 00:11 Ответить
 
 