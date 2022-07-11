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Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа, - министр молодежи и спорта Гутцайт

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

гутцайт

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа, сообщает министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Минмолодежьспорта вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями разработают Порядок организации и проведения соревнований, в условиях военного положения", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта со ссылкой на Гутцайта. передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности.

"У стадионов обязательно наличие, обустроенного по всем стандартам, места для укрытия. Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться – футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытие. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС" , – говорится в сообщении.

Также читайте: Украинские бойцы на передовой болеют за футбольную сборную в матче с шотландцами. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
На рыбалку на лодке выплывать нельзя-война, а жрать по ресторанам и бутбольное шоу устраивать- можно.
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11.07.2022 20:25
+13
Прилет на стадион не волнует никого?
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11.07.2022 20:29
+13
це тупо
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11.07.2022 20:36
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На рыбалку на лодке выплывать нельзя-война, а жрать по ресторанам и бутбольное шоу устраивать- можно.
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11.07.2022 20:25 Ответить
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11.07.2022 22:06 Ответить
Кому той футбол ще з 2014 року потрібен? Власникам карабасам- барабасам для самопихатості посеред своїх шльондр?
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11.07.2022 22:09 Ответить
кацапы идите на *** - футбол нужен украинцам в том числе и солдатам ЗСУ
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12.07.2022 05:10 Ответить
иди ***** кацап епанный - футбол это сейчас не шоу - а отдушина и необходимость отвлечься хоть на пару часов от войны
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12.07.2022 05:09 Ответить
І цей теж зрадник!
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11.07.2022 20:27 Ответить
Прилет на стадион не волнует никого?
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11.07.2022 20:29 Ответить
Никого. Разве что Дарвина, если бы он был жив. И то - чисто с научной точки зрения.
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11.07.2022 23:46 Ответить
тебя кацап должно волновать только очко твоего путлера которое скоро будут дырявить
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12.07.2022 05:11 Ответить
це тупо
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11.07.2022 20:36 Ответить
Не забудьте еще праздничное мероприятие устраить на каждом стадионе с концертами... час назад в Одесе были взрывы, а потом сирена...
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11.07.2022 20:37 Ответить
..."час назад в Одесе были взрывы, а потом сирена"...
Нічого неочікуваного коли мер москаль.
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12.07.2022 00:00 Ответить
Критикувати владу, насичену кацапською агентурою - під час війни "не на часі", а футбольчики-шашлички - значить "на часі"?
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11.07.2022 20:39 Ответить
так ты и сам кацап
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12.07.2022 05:12 Ответить
Члени Кабміну втратили глузд...
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11.07.2022 20:41 Ответить
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11.07.2022 20:43 Ответить
Чому би й ні. Життя триває.
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11.07.2022 20:44 Ответить
Спортсмени не призивні , чи вони не мають військових звань ? Чому вони досі не в ЗСУ ??
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11.07.2022 20:46 Ответить
А ти чому досі не в ЗСУ?
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11.07.2022 20:53 Ответить
Спроси у Кпшевого
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11.07.2022 20:55 Ответить
Кошевой и Пикалов. Потом остальные!
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11.07.2022 20:59 Ответить
і Сивоху рвотним..
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11.07.2022 21:44 Ответить
Довбойоби,***
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11.07.2022 21:06 Ответить
И на этот ********** деньги есть?
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11.07.2022 21:21 Ответить
или ***** кацап а что людям только зомбомарафон смотреть что бы совсем крыща поехала
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12.07.2022 05:16 Ответить
А шо, так тоже можно было?
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11.07.2022 23:24 Ответить
А чому саме футбол?Не баскет чи не волейбол ,чи шашки і т.д. ? Воно ******* ці зелені . Я б ще зрозумів - чемпіонат з кульової стрільби ...
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11.07.2022 23:40 Ответить
дауны кацапские футбол нужен украинцам - хотя бы по тв
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12.07.2022 05:14 Ответить
В країні війна ! Ви суки ! Який в сраці футбол !
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12.07.2022 00:47 Ответить
А хіба спортсмени готуються і виховуються суспільством не для того, щоб в разі потреби захищати свою країну?
То ми воюємо чи ні?
Мо', ну його нафіг, давайте всі спортом займатись?
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12.07.2022 01:02 Ответить
ты не воюешь - ты пистишь!
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12.07.2022 05:15 Ответить
 
 