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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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Седьмой пакет санкций ЕС против России будет готов в ближайшие недели, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Европейский Союз планирует представить новый, седьмой пакет санкций против России в связи с ее полномасштабным вторжением в Украину "в ближайшие недели".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседников издания, в седьмой пакет санкций могут войти ограничения на импорт золота, меры по устранению предыдущих санкций и расширение санкционных списков.

Механизмы ограничения цен на нефть обсуждаются, но в ближайшее время ЕС вряд ли введет такие санкции.

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Некоторые страны-члены ЕС настаивали на включении российского газа в санкции, но среди подавляющего большинства стран такого желания нет.

Напомним, Евросоюз уже принял шесть пакетов санкций против России из-за того, что она сознательно нарушила международное право, когда начала вторжение в Украину.

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интересная инфа в карте войны "Еврокомиссар по внутренним делам: У нас есть признаки контрабанды западного оружия, поставляемого в Украину", то о чём столько говорили местечковые, таки свершилось! сказали вслух.
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11.07.2022 20:38 Ответить
Чудной ты ? Ты хоть знаешь значение слова контрабанда? Насмешил! Поменьше по помойкпм шляйся
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11.07.2022 20:46 Ответить
Туда и наших окучивателей боневтика нужно включить
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11.07.2022 20:41 Ответить
Мрази
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11.07.2022 21:28 Ответить
Бажання вводити санкції поти газу неамє? Нічого ***** сам відключить газ
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11.07.2022 21:41 Ответить
 
 