США столкнулось с проблемами при организации надзора за расходованием средств, которые передаются на помощь Украине – Спартц

Член Конгресса США Виктория Спартц заявила о наличии проблем, с которыми столкнулись США при попытке помочь Украине в условиях войны с РФ, отметив, что часть из них касается надзора за выделяемыми средствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Спартц "Украинской правде".

"Ситуация очень сложная, и в США, как у страны, пытающейся помочь вашей стране, были некоторые волнующие нас моменты. Я шесть или семь раз была в Украине и попыталась решить их на неофициальном уровне, не поднимая шума. Но, к сожалению, в Украине каждый указывает на другого – мол, это не я, а вот тот виноват... Украинцы говорят, что американцы с нами плохо обращаются... Некоторые вещи я не хотела показывать в открытом доступе, чтобы не было спекуляций, чтобы оставить их для решения за кулисами", – сказала Спартц.

По ее словам, некоторые вопросы важно решать за закрытыми дверями, "чтобы Россия не могла использовать ее в своей пропаганде".

В то же время, конгрессвумен сообщила, "что и республиканцы, и демократы очень обеспокоены: как мы будем делать надзор, если будем тратить такие большие деньги в Украине?".

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"То есть проблема, о которой я говорю, существует на двухпартийном уровне! И вам нужно ее решать!... Проблемы в Украине будут большие, если Украина сейчас не сможет с нами договориться. Если Конгресс не почувствует, что мы можем вам доверять. Это ведь не во мне вопрос. Украинцы не понимают, что у Конгресса есть ответственность делать надзор, oversight о том, куда и на что тратят американские деньги. Нас для этого выбирают наши избиратели", — отметила Спартц.