В "Дії" в течение месяца появится до 10 новых услуг и документов
Новости Цензор.НЕТ Технологии
В приложении "Дія" готово к запуску около 10 новых услуг и документов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Встретились с командой на еженедельной встрече по "Дії". Сейчас у нас готовы к запуску около 10 новых услуг и документов в "Дії". В течение месяца они появятся в вашем приложении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что электронное пенсионное удостоверение и вид на жительство уже появились на этой неделе в бета-тесте. На очереди – тестирование военных облигаций и первых услуг Нотариата.
"Вскоре восстанавливаем в приложении "шеринг техпаспорта". Вы снова сможете в несколько кликов пошерить документ с близким человеком, который пользуется вашим авто. Напомню, что запустили эту услугу на Diia Summit в феврале, но из-за войны были вынуждены временно остановить ее работу", - сказано в сообщении.
Как очередной шаг к международной интеграции "Дії" цифровые документы в приложении вскоре будут переведены на английский.
Параллельно продолжается работа над топ-проектами, требующими большого количества интеграций и ресурсов команды. "Но именно они революционны. Расскажу о них позже", - заметил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Не вийде накліпати не те що мільйон, тисячу чи навіть десяток не існуючих людей. При цифровій системі такі аномалії будуть просто неймовірно помітні. І навіть самий елементарний алгоритм вже не кажучи за ші, що буде аналізувати для оптимізації відкриті дані буде бачити аномалію.
Ну не вийде обманути якомусь меру, депутати чи ще комусь сказавши що у нього є район де живе тисяча людей. Тому що цю тисячу можна буде в ту саму секунду просити вийти в онлайн та посвітити фейсом доказавши що вони реальні.
Вже не кажучи за те що дані швидше за все, як тепер люди зрозуміли що це правильно, будуть у відкритому доступі і їх зможе аналізувати будь-хто.
Також дивіться будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від конкурентів.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
До чого це я? Держава по природі своїй не терпить конкурентів які хочуть стригти її баранів поза її бюджет-общак.
Тому не переживайте. Цифровізація точно призведе до того що створювати мертві душі стане невигідно бо за них прийдеться платити податки.
"ботів чув" - не тільки чув, а ще й прикладався до боротьби із ними. Тільки ось на мій погляд з ботами жоден із великих сайтів не бореться і боротись не планує, бо йому вони вигідні і за них їм ще й заносять. Знаю лиш невеличкі сайти нашого сегменту інтернету де реально проти ботів адміни і як наслідок легко їх вичищали.
Трохи із досвіду - на ютубі бота визначити не важко. Бот пише цілодобово, кожну хвилину, і все під різними відео довжина яких на порядок більше чим час до появи нового коментаря. Але на ютубі не має базової можливості перегляду всіх коментарів, перегляду списку айпі з якого заходив та інше. Но все це можна зробити за допомогою сторонніх засобів та аналізу, і інших таких страшних слів як бігдата і т.п.. Як наслідок отримати інструмент який покаже весь список "нікнейма" коментарів із прямими посиланнями на ці коментарі під тисячами відео які за останню добу залишив бот що видав себе за людину...
Звичайно можна як в фб робити ботів-особистостей. Це тих в яких є безліч фото реальної людини, імітація друзів та взаємодія з ними, взаємні лайки та коментарі під фото і постами, пости та інше. Але це все на порядок дорожче і ресурсно затратно. І це що головне не премінимо до цифрового демографічного реєстру. Знову ж таки дивіться вище абзац ↑ про платити податки. За них прийдеться платити податки тим хто їх ввів в систему. Це зараз можна сказати що в тебе є в живих тисяча пенсіонерів, а при цифровому реєстрі так не вийде, там єдина база даних із зв'язками, їм спочатку прийдеться народитись та заплатити податки. Якщо на місце пенсіонерів запропонуєте віртуальних дітей, то у них повинні бути батьки які платять податки, і ці діти виростуть та теж будуть зобов'язані платити податки. Тобто кінці у воду з віртуальними душами зробити не вийде ніяк.
Якщо б з повістками навели порядок. Ввели коефіцієнт. Ввели чітку шкалу щоб кожен розумів чого призивають саме його, або який шанс що в найближчий час підійде його черга та чому - то проблеми би не було.
Тоді зразу і в законах виправили б всю ту дич...
і якщо не знаєш, то знай,
паспорт зараз треба мати з собою....
і настане ..здець волевиявленню
але дорога на ростов відома...
а отримувати "дозволи" без погляду в очко чиновникам, слабо зробити????
Так в чому проблеми?
І завжди можна зробити майдан.
А якщо ще й відмінять таємницю голосування то вибори в Дії стануть благом та дозволять на практиці реалізувати відповідальність кожного за свій вибір як наслідок українці практично зразу ще й в популізм перестануть вірити. Це ж супер я вважаю.
Там в росії сказати адресу маєтка судді це кримінальна стаття. У нас же навпаки кожен повинен подавати декларацію щоб доказати що він нічого не вкрав та не отримував інших доходів крім офіційних.
В росії можна за бюджетні кошти купити відомче житло, обставити його золотом, і потім передати собі у власність. І ніхто не має права подивитись скільки було затрачено в такий спосіб грошей та інші деталі, а якщо попробує то це тюрма.
Мінцифри випадково розшифровується не як цифрові міна?
Таке щастя хай краще собі заберуть.
Ви що за те щоб не знати хто це такий купив землю та почав будівництво? Чи не знати за те чия машина чуть не зробила дтп? Чи ви може проти того щоб знати що хтось порушув закон і проти нього є судова справа?