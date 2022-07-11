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В Харьковской области коллаборанты исчезают после общения с российскими спецслужбами или становятся мишенями партизан, - поселковый совет Боровой

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

борова

На Харьковщине лица, которые согласились сотрудничать с захватчиками, пропадают после общения с российскими спецслужбами. Другие становятся мишенью партизан, как "гауляйтер" Великобурлукской громады.

Об этом сообщает в Телеграме пресс-служба Боровского поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.

"В управлении громадой оккупационные власти опираются на местных коллаборантов. Однако в последнее время с пособниками оккупантов начали происходить странные вещи: некоторые из них после общения с российскими спецслужбами пропадали в неизвестном направлении. Родные бьют тревогу и не знают, где искать", — говорится в сообщении.

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Аналогичные случаи, отмечают в поселковом совете, наблюдаются и на других захваченных территориях.

"Кроме того, в Украине участились случаи ликвидации предателей неизвестными партизанами. К примеру, вчера в собственном автомобиле был подорван гауляйтер Великобурлукской громады Евгений Юнако", — добавляют в поселковом совете.

"По данным аэроразведки, количество вражеских войск в громаде постоянно изменяется. Многие из них в Боровой, Подлимане, Песках-Радьковских и в лесной зоне вблизи этих населенных пунктов. В последнее время места скопления вражеской техники и живой силы противника все чаще подвергаются поражению огнем. Продолжается транзит российской военной техники через территорию громады, отмечают в громаде", — отмечают в громаде.
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Мені більше подобається коли їх кацапи знищують.
Бо це справжня винагорода для Іуди.
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11.07.2022 21:50 Ответить
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11.07.2022 21:50 Ответить
все, что прямо, или косвенно, соприкасается с "руцким миром" портится, ломается, пропадает или исчезает..... и кто этого еще до сих пор не понял, тот полный дебил.......
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11.07.2022 21:53 Ответить
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11.07.2022 21:55 Ответить
По состоянию здоровья!
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11.07.2022 21:59 Ответить
что за них переживать, они давно на неоккупированной части Украины работают наводчиками.
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11.07.2022 22:32 Ответить
То , что их утилизируют на оккупированных территориях , это хорошо. А то , что они себя вольготно чувствуют в Харькове, это ооочень плохо . Тут власть не дорабатывает конкретно
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12.07.2022 05:06 Ответить
 
 