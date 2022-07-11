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Восемь иностранных судов зашли в украинские порты за агропродукцией, - ВМС ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,судно

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. Для обеспечения перевозок привлечены подразделения ВМС ВСУ.

Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины помогают в экспорте украинской агропродукции.

По обращению Министерства инфраструктуры Украины Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.

Читайте также: Экспорта зерна через канал "Дунай-Черное море" недостаточно для предотвращения мирового голода, - ООН

Стоит отметить, что использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины, чем и пользовались оккупанты, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

Ранее, из-за блокады гражданского судоходства, мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Отметим, что из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН по борьбе с мировым кризисом. Частично возобновив экспорт агропродукции речным путем, Украина тем самым помогает в решении мирового кризиса – голода.

Читайте также: Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос экспорта украинского зерна

К сожалению, большинство портов нашей страны до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы, враг пытается манипулировать информацией о якобы жестах "доброй воли" для деблокирования экспорта украинского сырья морскими путями. В то же время, подразделения России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским судам в Черном море. В качестве примера недавно враг нанес ракетный удар по бункеровщику Millennial Spirit (под флагом Молдовы), после чего он затонул.

Несмотря на агрессию России, наша страна продолжает делать все возможное для решения проблемы голода в мире", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+28
валютні надходження, скоріш за все, підуть в офшори приватним зернтрейдерам, які нічєго країні нє далжни.
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11.07.2022 22:24
+26
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11.07.2022 22:21
+9
Валюта піде не народу, а тим, хто наживався на нашій землі....а народу дістанеться просто підвищення цін, будуть розказувати про світовий рівень цін! Як в тій пісні "И опять нас обманут, ничего не дадут"
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11.07.2022 22:39
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Це добре! Будуть валютні надходження!
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11.07.2022 22:15 Ответить
валютні надходження, скоріш за все, підуть в офшори приватним зернтрейдерам, які нічєго країні нє далжни.
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11.07.2022 22:24 Ответить
Основні агровиробники у нас експортують самі без посередників.
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11.07.2022 23:33 Ответить
"Основні агровиробники у нас" теж не офшорники, що не сплачують податків.

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12.07.2022 00:50 Ответить
Валютні надходження за це зерно були 50% перед посівною, 30% під час посівної.
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12.07.2022 03:23 Ответить
ты идиот это их деньги что хотят то сними и делают - если такие законы в стране которые устраивают людей
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12.07.2022 04:57 Ответить
И земля их, и дети их на передовой
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12.07.2022 11:50 Ответить
Це зовсім не ті обсяги перевантажень що здійснювалися через чорноморські порти. Відсотків може 10 від довоєнного обсягу морських портів.
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11.07.2022 22:26 Ответить
Валюта піде не народу, а тим, хто наживався на нашій землі....а народу дістанеться просто підвищення цін, будуть розказувати про світовий рівень цін! Як в тій пісні "И опять нас обманут, ничего не дадут"
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11.07.2022 22:39 Ответить
Народ - широке поняття. Фермер на крузаку вважається народом?
В агробізнесі щось стає рентабельним на площах від 500 га. Середнім вважається земельний банк в десятки тисяч гектарів. Тому якщо ви уявляєте, що в цій сфері має заробляти експортні доляри одинока жінка з розсадою на балконі і сапкою на чотирьох сотках - то це, нажаль, є неможливим через специфіку цього бізнесу.
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11.07.2022 23:41 Ответить
"щось стає рентабельним на площах від 500 га. Середнім вважається земельний банк в десятки тисяч гектарів" - Фигню не городи, тролль олигарховый! Бедная Польша, почти целиком состоящая из маленьких семейных ферм, и как им удается экспортировать сельхоз продукцию в разы дешевле, чем нам втюхивают наши же олигархи? https://latifundist.com/spetsproekt/335-effektivnye-fermery-ili-neeffektivnye-agroholdingi
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12.07.2022 01:04 Ответить
Вибачте, не знаю як вас звати. А ви звернули увагу в статті на даний абзац:
Фермерские хозяйства специализируются на выращивании более прибыльных культур (овощи и фрукты). За последние годы приобретает все большее значение выращивание органической, более дорогой продукции. В то же время агропредприятия выращивают низкомаржинальные товарные культуры.

Ми ж в контексті експорту агропродукції зерновозами з портів України говоримо - тобто про соняшник, кукурудзу і у меншій мірі пшеницю, жито і т.д. Саме тому мова про 500 га і більше.

Зрозуміло, що якщо порівнювати агросектори у вакуумі, то виноробу з долини Рони, котрий виготовляє яке-небудь Шотоньоф-дю-Пап, для вирощування винограду сорту Гренаш не потрібно 30 тисяч гектарів. Там увесь апеласьон, певно, менший. І питома дохідність буде значно вища, ніж у соняшника.

Так само своя специфіка і площі у польських яблук. Ці речі можна порівнювати, але не так прямолінійно.

І до речі, олігархи останніх років три переходять на модель сервісу - коли агрохолдинг будує елеватори, і консультує по підвищенню урожайності, а вирощуванням збіжжя для наповнення цього елеватору займаються більш дрібні місцеві фермери. Це взаємовигідний процес.

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12.07.2022 02:27 Ответить
ты не ровняй польшу с тупым населением Украины которые верят зомбящику зеленского и голосуют за зеленое гавно
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12.07.2022 05:00 Ответить
че ты перед ботами кацапскими распинаетесь - вы что совсем тупые?
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12.07.2022 04:59 Ответить
не писди кацап а почему валюта должна пойти тебе бездельнику?
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12.07.2022 04:58 Ответить
Как бы свинособаки не пальнули по кораблям. Им похер, что они иностранные
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11.07.2022 22:17 Ответить
ну то може оон тоді нарешті рашку викине.
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11.07.2022 22:42 Ответить
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11.07.2022 22:21 Ответить
Це де?
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11.07.2022 22:23 Ответить
ЕС
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11.07.2022 22:57 Ответить
Литва?
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12.07.2022 10:39 Ответить
Вільнюс
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12.07.2022 12:27 Ответить
Вангую, рашисти завалять якесь з цих суден!
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11.07.2022 22:33 Ответить
не писти кацап тупой - скорее тебя завалят как бесполезного бота
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12.07.2022 05:02 Ответить
Прекрасно! Только бы не просить хлебушка у дяди Сэма в следующем году.
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11.07.2022 22:34 Ответить
якщо аграрії не залишать запаси в своїх сховищай,
вивезуть все до зернинки накуй...
хочуть купувати по 90 баксів а продавати по 300-400
бо 300-400 це світова ціна.
аграрії в дупі бо самі не можуть продавати нікому крім трейдерів.
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11.07.2022 22:42 Ответить
Вивезти все чисто фізично зараз неможливо так що нам загрожує падіння цін на агропродукцію всередині країни і збитки агровиробників. До слова великі, а часто і середні аграрії є самі одночасно виробником і трейдером.
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11.07.2022 23:29 Ответить
ты идиот новый урожай на подходе тем более миллионы людей выехало - так что хлеба и жрачки хватит
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12.07.2022 05:03 Ответить
вивозять законтрактоване зерно ще минулого року.
В цьому році контрактувать будуть ще меньше , тому скоріше за все , воно на внутрішньому ринку подешевшає.
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12.07.2022 08:37 Ответить
"мільйони тон українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН", а оон не хоче навіть рашки вигнати. Неприйнятно.
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11.07.2022 22:43 Ответить
кто такая оон? откуда она кого может выгнать? что ты несешь тупой тролль?
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12.07.2022 05:04 Ответить
Зрада...
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11.07.2022 22:50 Ответить
писда кацапам твоим
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12.07.2022 05:05 Ответить
Это хорошо, но судно, показанное на фото, этим каналом не пройдёт.
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11.07.2022 23:02 Ответить
Пройдет
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12.07.2022 00:43 Ответить
Если не соображаешь, что за судно на фото, не пиши куйни и не позорься здесь.
"...Ведь сразу после ГСХ против течения Дуная в Килийском рукаве расположены еще 11 перекатов, которые запрещено углублять по той же Конвенции Эспо без согласования с румынской стороной и из-за которых сегодня проходная осадка по Дунаю составляет всего 4 м."
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12.07.2022 06:57 Ответить
А у этого судна осадка в грузу 5,9 м. Поэтому оно ходит в грузу через Сулину.
https://www.fleetmon.com/vessels/zeko-y_8027573_43437/
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12.07.2022 07:05 Ответить
Я , наприклад, ніхріна не зрозумів
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11.07.2022 23:14 Ответить
а не пидарок кацапок ли ты часом ?
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12.07.2022 05:06 Ответить
Якась брехня ! Якщо в порт Рені чи Ізмаїл зайшли судна з Дунаю під флагом Румунії, то це не означа,. що вони перевозитиму зерно із Південного чи Миколаєва.
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12.07.2022 08:16 Ответить
А по Дунаю и Черновоському каналу в Констанцу возять зерно з України вже 2 місяця.
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12.07.2022 08:20 Ответить
Очень сомнительно то, что отсутствие радаров орков на Змеином делает возможным свободный проход судов. Здесь логичнее предположить наличие каких-либо договоренностей между ОП и кацапией. Вопрос только в том, какие это договоренности и не идет ли речь о том, чтобы остановиться на херсонском направлении.
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12.07.2022 09:28 Ответить
Корабли НАТО (РумьІния, Болгария и Турция) сопровождать судна из зерном.
Черное море международное море.
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12.07.2022 11:29 Ответить
A мне интересною. Если каZZапстан потопит какое-то судно с пшеницей. Мож будет у%бать по, например, эссэн или оркск, к х%ям собачим потопить?
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12.07.2022 11:43 Ответить
Андрей Ермак подтвердил переговоры украинской стороны в Стамбуле: "Там состоится расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ, на которой должны обсуждаться вопросы функционирования морских коридоров для экспорта зерна".

⁉️ А вы заметили, что как только речь идёт о "консультациях" с участием россии, Ермак тут как тут? А как только с западниками по военно-технической помощи Украине - забивается под плинтус? Недаром дядюшка Сэм дал команду тщательно проверить утверждения Спартц энд компани в отношении этого бывшего помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.
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12.07.2022 19:18 Ответить
 
 