Восемь иностранных судов зашли в украинские порты за агропродукцией, - ВМС ВСУ

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. Для обеспечения перевозок привлечены подразделения ВМС ВСУ.

Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины помогают в экспорте украинской агропродукции.

По обращению Министерства инфраструктуры Украины Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.

Читайте также: Экспорта зерна через канал "Дунай-Черное море" недостаточно для предотвращения мирового голода, - ООН

Стоит отметить, что использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины, чем и пользовались оккупанты, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

Ранее, из-за блокады гражданского судоходства, мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Отметим, что из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН по борьбе с мировым кризисом. Частично возобновив экспорт агропродукции речным путем, Украина тем самым помогает в решении мирового кризиса – голода.

Читайте также: Эрдоган обсудил с Зеленским вопрос экспорта украинского зерна

К сожалению, большинство портов нашей страны до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы, враг пытается манипулировать информацией о якобы жестах "доброй воли" для деблокирования экспорта украинского сырья морскими путями. В то же время, подразделения России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским судам в Черном море. В качестве примера недавно враг нанес ракетный удар по бункеровщику Millennial Spirit (под флагом Молдовы), после чего он затонул.

Несмотря на агрессию России, наша страна продолжает делать все возможное для решения проблемы голода в мире", - говорится в сообщении.