Восемь иностранных судов зашли в украинские порты за агропродукцией, - ВМС ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. Для обеспечения перевозок привлечены подразделения ВМС ВСУ.
Об этом сообщает в фейсбуке пресс-служба ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы Украины помогают в экспорте украинской агропродукции.
По обращению Министерства инфраструктуры Украины Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины.
Стоит отметить, что использование указанного канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины, чем и пользовались оккупанты, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.
Ранее, из-за блокады гражданского судоходства, мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.
Отметим, что из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН по борьбе с мировым кризисом. Частично возобновив экспорт агропродукции речным путем, Украина тем самым помогает в решении мирового кризиса – голода.
К сожалению, большинство портов нашей страны до сих пор остаются закрытыми, а некоторые из них оккупированы, враг пытается манипулировать информацией о якобы жестах "доброй воли" для деблокирования экспорта украинского сырья морскими путями. В то же время, подразделения России продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры и гражданским судам в Черном море. В качестве примера недавно враг нанес ракетный удар по бункеровщику Millennial Spirit (под флагом Молдовы), после чего он затонул.
Несмотря на агрессию России, наша страна продолжает делать все возможное для решения проблемы голода в мире", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
В агробізнесі щось стає рентабельним на площах від 500 га. Середнім вважається земельний банк в десятки тисяч гектарів. Тому якщо ви уявляєте, що в цій сфері має заробляти експортні доляри одинока жінка з розсадою на балконі і сапкою на чотирьох сотках - то це, нажаль, є неможливим через специфіку цього бізнесу.
Фермерские хозяйства специализируются на выращивании более прибыльных культур (овощи и фрукты). За последние годы приобретает все большее значение выращивание органической, более дорогой продукции. В то же время агропредприятия выращивают низкомаржинальные товарные культуры.
Ми ж в контексті експорту агропродукції зерновозами з портів України говоримо - тобто про соняшник, кукурудзу і у меншій мірі пшеницю, жито і т.д. Саме тому мова про 500 га і більше.
Зрозуміло, що якщо порівнювати агросектори у вакуумі, то виноробу з долини Рони, котрий виготовляє яке-небудь Шотоньоф-дю-Пап, для вирощування винограду сорту Гренаш не потрібно 30 тисяч гектарів. Там увесь апеласьон, певно, менший. І питома дохідність буде значно вища, ніж у соняшника.
Так само своя специфіка і площі у польських яблук. Ці речі можна порівнювати, але не так прямолінійно.
І до речі, олігархи останніх років три переходять на модель сервісу - коли агрохолдинг будує елеватори, і консультує по підвищенню урожайності, а вирощуванням збіжжя для наповнення цього елеватору займаються більш дрібні місцеві фермери. Це взаємовигідний процес.
вивезуть все до зернинки накуй...
хочуть купувати по 90 баксів а продавати по 300-400
бо 300-400 це світова ціна.
аграрії в дупі бо самі не можуть продавати нікому крім трейдерів.
В цьому році контрактувать будуть ще меньше , тому скоріше за все , воно на внутрішньому ринку подешевшає.
"...Ведь сразу после ГСХ против течения Дуная в Килийском рукаве расположены еще 11 перекатов, которые запрещено углублять по той же Конвенции Эспо без согласования с румынской стороной и из-за которых сегодня проходная осадка по Дунаю составляет всего 4 м."
https://www.fleetmon.com/vessels/zeko-y_8027573_43437/
пидароккацапок ли ты часом ?
Черное море международное море.
⁉️ А вы заметили, что как только речь идёт о "консультациях" с участием россии, Ермак тут как тут? А как только с западниками по военно-технической помощи Украине - забивается под плинтус? Недаром дядюшка Сэм дал команду тщательно проверить утверждения Спартц энд компани в отношении этого бывшего помощника депутата от Партии регионов Эльбруса Тадеева.