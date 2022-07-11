Арбитраж подтвердил юрисдикцию в иске Украины против России по захвату моряков в Керченском проливе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС), подтвердил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России из-за захвата моряков и судов в Керченском проливе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ППТС, обнародованное в понедельник.
В решении суда, вынесенном еще 27 июня, указывается, что под юрисдикцию суда попадают "военные действия" с момента, когда 25 ноября 2018 Россия захватила украинские суда с моряками. Когда именно эти военные действия заканчиваются, арбитраж определит позже.
Арбитраж отверг все возражения России – прежде всего-то, что оспариваемые Украиной действия выходят за пределы его юрисдикции, а также якобы невыполнение Украиной статьи 283 Конвенции о морском праве, которая предусматривает "обмен взглядами" между сторонами для улаживания спора.
Теперь у России есть шесть месяцев на то, чтобы предоставить свою письменную позицию арбитражу.
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А ви збирайте й далі, на броніки і шоломи...
В Україні з медіабізнесу вийшов - у Польщі зайшов.
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Мастер-класс от рината как поиметь зеленое лошье
Була новина, зелені як звичайно відбрехувалися, потім завели справу по факту знищення справ...
Клоуни, що з них взяти....
Навпаки, дуже красиво і влучно зебілів паімєлі.