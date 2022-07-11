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Новости За рубежом
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арбитраж (185) Керченский пролив (414) суд (24707)

Арбитраж подтвердил юрисдикцию в иске Украины против России по захвату моряков в Керченском проливе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

корабль,море,рф,азовское

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС), подтвердил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России из-за захвата моряков и судов в Керченском проливе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ППТС, обнародованное в понедельник.

В решении суда, вынесенном еще 27 июня, указывается, что под юрисдикцию суда попадают "военные действия" с момента, когда 25 ноября 2018 Россия захватила украинские суда с моряками. Когда именно эти военные действия заканчиваются, арбитраж определит позже.

Арбитраж отверг все возражения России – прежде всего-то, что оспариваемые Украиной действия выходят за пределы его юрисдикции, а также якобы невыполнение Украиной статьи 283 Конвенции о морском праве, которая предусматривает "обмен взглядами" между сторонами для улаживания спора.

Теперь у России есть шесть месяцев на то, чтобы предоставить свою письменную позицию арбитражу.

Читайте также: Международный арбитраж отверг замечания РФ и поддержал позицию Украины по делу о захвате Россией украинских судов в Керченском проливе
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Топ комментарии
+18
ОПа в шоці, за цю "провокацію" мали Пороха посадити)
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11.07.2022 22:23
+17
Зникли новини про жертв.Зникли новини про фільтраційні табори.Зникли новини про знущання.Зникли новини про злочини.
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11.07.2022 22:23
+16
Вітаємо, в ефірі Єдині новини
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11.07.2022 22:30
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російський мільярдер Фрідман домовлявся з Офісом президента про набуття українського громадянства, щоб врятувати від санкцій свої активи. Мабуть, домовився.
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11.07.2022 22:18 Ответить
купить телеканали ахмєтова для зелі ?
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11.07.2022 22:22 Ответить
Зникли новини про жертв.Зникли новини про фільтраційні табори.Зникли новини про знущання.Зникли новини про злочини.
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11.07.2022 22:23 Ответить
Нарід повинен заспокоїтися, і не заважати плісняві домовитися з ******.
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11.07.2022 22:28 Ответить
Вітаємо, в ефірі Єдині новини
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11.07.2022 22:30 Ответить
Най буде! Інших потреб в держави не має! Як облизувати вельмішановне ЧМО, та просувати ₚашку
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11.07.2022 22:31 Ответить
маларосія священная наша дєржава...
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11.07.2022 22:33 Ответить
165 мільйонів на "гаварітє па-рускі"... А біженцям хай ЄС допомагає... ******** - тварюки...
А ви збирайте й далі, на броніки і шоломи...
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11.07.2022 22:33 Ответить
Які бридкі ці пропагандони. "Хуже скабеевой і соловйова". І це все за бюджетні гроші. Навіть януковощ так не зміг. ***** і його команда всі свої ресурси кинули на знищення України.
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11.07.2022 22:43 Ответить
новини може й зникли, але жертви, табори знущання і злочини не зникли. Шила в мішку не сховати.
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11.07.2022 22:46 Ответить
Жах .. Альфа банк під санкціями ,і в ЕС , і в США . Наше Zeчмо замість того , що б націоналізувати банк , дАгАвАриваетсяпосредине , дозволяє банку далі працювати , і в той час просить у всього світу грошей .. Zе и коломойша в долі з Фрідманом .
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11.07.2022 23:31 Ответить
Медіагрупа Україна, яка належить Рінату Ахмєтову сьогодні, 11.07.2022, повідомила про запуск пакету Українських телеканалів у Польщі.

В Україні з медіабізнесу вийшов - у Польщі зайшов.
===
Мастер-класс от рината как поиметь зеленое лошье
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11.07.2022 22:22 Ответить
ОПа в шоці, за цю "провокацію" мали Пороха посадити)
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11.07.2022 22:23 Ответить
саме так і планували в оп але потім всралися та знищили документи які їх компроментують, які охороняв спецназ, перевезли кількома мікроавтобусами до територіального відділення у Хмельницькому. «Ввечері 24 лютого працівники режимно-секретного підрозділу Державного бюро розслідувань одержали усний наказ Сухачова - відібрати і знищити номенклатурні справи за 2019-2021 роки...
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11.07.2022 22:30 Ответить
Отож вони на днях ті документи тупо знищували...
Була новина, зелені як звичайно відбрехувалися, потім завели справу по факту знищення справ...
Клоуни, що з них взяти....
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11.07.2022 22:30 Ответить
Бариґа атправіл бедних мальчикав, чтоб ввєстиі ваєннає палажєніє і узурпіравать власть!
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11.07.2022 22:26 Ответить
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11.07.2022 22:28 Ответить
Як некрасіво вийшло: зелених виродків знову паімєлі.
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11.07.2022 22:35 Ответить
Super Gut

Навпаки, дуже красиво і влучно зебілів паімєлі.
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11.07.2022 23:07 Ответить
Досі пам'ятаю як Галина Янченко на Еспресо начитувала методичку Слуг Народа і звинувачала минулу владу в цій справі про моряків. Зелені вородки тоді шукали будь яку нагоду очорнити усі дії попередньої команди, незважаючи навіть на те, що це йшло всупереч інтересів України.
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11.07.2022 23:14 Ответить
Тоді пригадую до розмови долучили Іванну Клімпуш-Цинцадзе, так у той аж очі на лоб полізли коли почула як Янченко почала накидувати. Просто пздць який показовий був тоді етер. Оце б потрібно було зберегти той шмат програми і кожен раз тикити його в морду Янченко, як тільки вона знов десь вилізе про шось розповідати.
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11.07.2022 23:22 Ответить
Это очень хорошо. "Приятно" удивляет темп рассмотрения. Наверное, решение стоит ждать не раньше развала недоимперии
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11.07.2022 23:59 Ответить
 
 