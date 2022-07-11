ВСУ нанесли удар по позициям российских ЗРК и пункту управления войсками на оккупированной Херсонщине, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины в понедельник утром нанесли удар по вероятному району стартовых позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 российских оккупантов в районе Олешковских песков в оккупированной части Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке Оперативного командования.
Кроме того, минувшей ночью был атакован пункт управления войсками российских оккупантов в занятом ими Таврическом Херсонской области.
"Окончательные потери противника разведываются и уточняются", — говорится в сообщении.
В командовании отметили, что удар был нанесен в ответ на обстрел Николаева и сельхозугодий Николаевщины российскими оккупантами рано утром в понедельник.
"На Николаевщине в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады занялось поле с урожаем и лесополоса. Пострадавших нет. На рассвете обстреляны пригород и промышленная инфраструктура областного центра. Пять ракет выпущены, вероятно, из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет", – сообщается в сводке.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво, як вони наводять на ціль?
Збройні сили України в понеділок уранці завдали удару по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетних комплексів С-300 російських окупантів у районі Олешківських пісків в окупованій частині Херсонської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3353529
"На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає. На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. П'ять ракет випущені, ймовірно, із зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає", - повідомляється у зведенні. Джерело: https://censor.net/ua/n3353529
Це не про удар ЗСУ, а обстріл рашистів.
Я так розумію, що стріляли з С-300
Чи тобі все тут зрозуміло? Закінчував факультет ракетобудування?
Тут згадують про прихований великодній сюрприз С300
Бо ЗРК, ще можна якось використовувати проти кораблів: наведення по РЛС, це дозволя, але по суші стріляти, це вже марнотратство.
І все.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
orki dazhe samaljot C50 v Belorusj pritashili - shtob s kriviznoi zemlji borotsa.... a nepamaglo
з нашої краіни вчасно 😠