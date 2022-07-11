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обстрел (20439) Херсонщина (3582)

ВСУ нанесли удар по позициям российских ЗРК и пункту управления войсками на оккупированной Херсонщине, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зрк,с300

Вооруженные силы Украины в понедельник утром нанесли удар по вероятному району стартовых позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 российских оккупантов в районе Олешковских песков в оккупированной части Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке Оперативного командования.

Кроме того, минувшей ночью был атакован пункт управления войсками российских оккупантов в занятом ими Таврическом Херсонской области.

"Окончательные потери противника разведываются и уточняются", — говорится в сообщении.

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В командовании отметили, что удар был нанесен в ответ на обстрел Николаева и сельхозугодий Николаевщины российскими оккупантами рано утром в понедельник.

"На Николаевщине в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады занялось поле с урожаем и лесополоса. Пострадавших нет. На рассвете обстреляны пригород и промышленная инфраструктура областного центра. Пять ракет выпущены, вероятно, из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет", – сообщается в сводке.

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Топ комментарии
+20
Склад Новая Каховка горит, прямо сейчас, неимоверно красиво! После прилетов химарса.
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11.07.2022 22:34
+20
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11.07.2022 22:39
+15
#НоваКаховка 22:20 ВИБУХИ!! ТРИВОГА!! ДЕТОНАЦІЯ СНАРЯДІВ!! НАШІ ОРКІВ *******!!!
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11.07.2022 22:38
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Чудово!
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11.07.2022 22:27 Ответить
По перше це просто гучно та красиво.
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11.07.2022 23:01 Ответить
Вже з с-300 обстрілюють?!
Цікаво, як вони наводять на ціль?
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11.07.2022 22:31 Ответить
Що саме тут незрозуміло?

Збройні сили України в понеділок уранці завдали удару по ймовірному району стартових позицій зенітно-ракетних комплексів С-300 російських окупантів у районі Олешківських пісків в окупованій частині Херсонської області. Джерело: https://censor.net/ua/n3353529
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11.07.2022 22:33 Ответить
Водночас у командуванні зазначили, що удару було завдано у відповідь на обстріл Миколаєва та сільгоспугідь Миколаївщини російськими окупантами рано-вранці в понеділок.

"На Миколаївщині внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади зайнялося поле з урожаєм та лісосмуга. Потерпілих немає. На світанку обстріляно передмістя та промислову інфраструктуру обласного центру. П'ять ракет випущені, ймовірно, із зенітно-ракетної системи С-300. Втрат та постраждалих немає", - повідомляється у зведенні. Джерело: https://censor.net/ua/n3353529

Це не про удар ЗСУ, а обстріл рашистів.
Я так розумію, що стріляли з С-300
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11.07.2022 22:35 Ответить
Незрозуміло, як вони ракетами класу "земля-повітря" б'ють по наземним цілям! Як наводять ракети С-300 на наземну ціль.
Чи тобі все тут зрозуміло? Закінчував факультет ракетобудування?
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11.07.2022 22:42 Ответить
Приблизно так само як присобачили брімстоуни для розстрілювання танків
Тут згадують про прихований великодній сюрприз С300
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11.07.2022 23:01 Ответить
У С-300 є можливість удару по координатам на дальність до 120км і на 30-40км по радіоконтрастним цілям типу групи танків. Але вони дуже неточні в такому випадку
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11.07.2022 23:26 Ответить
Навмання, скоріш за все. З С-300, тому що іх дофіга, а других ракет дефіцит
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11.07.2022 22:34 Ответить
Тоді супер.
Бо ЗРК, ще можна якось використовувати проти кораблів: наведення по РЛС, це дозволя, але по суші стріляти, це вже марнотратство.
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11.07.2022 22:37 Ответить
а еще, 60 лет назад, умные люди спутники придумали......
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11.07.2022 22:40 Ответить
Ракети С-300, мають радіокомандне наведення, полуактивне наведення, радіокомандне+полуактивне, командно-інерційне+полуактивне самонаведення.
І все.
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11.07.2022 22:50 Ответить
Там є можливість така- стрільба по координатах, чи по цілях, що мають вихід радіосигналів, типу систем ППО. Або щось по типу великих металевих ангарів.
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11.07.2022 22:57 Ответить
цивильный гармин изолентой приматывают, поэтому круговое отклонение - один лапоть по карте.
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11.07.2022 23:53 Ответить
Склад Новая Каховка горит, прямо сейчас, неимоверно красиво! После прилетов химарса.
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11.07.2022 22:34 Ответить
нам нравится смотреть на это вашими глазами
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11.07.2022 22:43 Ответить
короче..., работы еще непочатый край.....
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11.07.2022 22:36 Ответить
#НоваКаховка 22:20 ВИБУХИ!! ТРИВОГА!! ДЕТОНАЦІЯ СНАРЯДІВ!! НАШІ ОРКІВ *******!!!
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11.07.2022 22:38 Ответить
https://twitter.com/novakakhovka_ua/status/1546579365512757254
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11.07.2022 22:40 Ответить
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11.07.2022 22:44 Ответить
Охохохо, красота
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11.07.2022 22:48 Ответить
Вот такой фестиваль бавовны начался несколько минут назад в Новой Каховке.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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11.07.2022 22:59 Ответить
У рашистов новое болезнь - химарсофобия
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11.07.2022 22:39 Ответить
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11.07.2022 22:39 Ответить
udari po c300 ta c400 oznachae shto u parashi nema PRO....im nechem otvetitj
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11.07.2022 22:42 Ответить
А ракети від РСЗВ взагалі збиваються як в принципі?
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11.07.2022 22:51 Ответить
nu eti na 70km - dovolna bolshie raketi - bojevaja chast tam 90kg.....rusnja govorila shto sobjut vse k tomu zhe karlik govoril shto himars ce vse analog sovetskoi tehniki...uraganov itd

orki dazhe samaljot C50 v Belorusj pritashili - shtob s kriviznoi zemlji borotsa.... a nepamaglo
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11.07.2022 23:02 Ответить
"А мы ещё и не начинали" (с.) Не успел посрать: https://www.youtube.com/shorts/NvSH58u7y_k
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11.07.2022 22:49 Ответить
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11.07.2022 22:51 Ответить
ці ...дараси скоро з рогаток будуть стріляти...
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11.07.2022 23:21 Ответить
Орки , скоро під вашими ногами земля горітиме , якщо не здрисните
з нашої краіни вчасно 😠
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12.07.2022 00:27 Ответить
Нехай горить земля під ногами у кацапів! Амінь!
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12.07.2022 04:41 Ответить
А підсмажені трупи москалів завтра з'їздять здичавілі місцеві пси))))
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12.07.2022 21:37 Ответить
 
 