ВСУ нанесли удар по позициям российских ЗРК и пункту управления войсками на оккупированной Херсонщине, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины в понедельник утром нанесли удар по вероятному району стартовых позиций зенитно-ракетных комплексов С-300 российских оккупантов в районе Олешковских песков в оккупированной части Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в фейсбуке Оперативного командования.

Кроме того, минувшей ночью был атакован пункт управления войсками российских оккупантов в занятом ими Таврическом Херсонской области.

"Окончательные потери противника разведываются и уточняются", — говорится в сообщении.

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В командовании отметили, что удар был нанесен в ответ на обстрел Николаева и сельхозугодий Николаевщины российскими оккупантами рано утром в понедельник.

"На Николаевщине в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады занялось поле с урожаем и лесополоса. Пострадавших нет. На рассвете обстреляны пригород и промышленная инфраструктура областного центра. Пять ракет выпущены, вероятно, из зенитно-ракетной системы С-300. Потерь и пострадавших нет", – сообщается в сводке.

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