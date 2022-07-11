Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z

Неизвестные избили в городе Судак на юго-востоке оккупированного Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z.

Об этом сообщил представитель оккупантов, так называемый "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков в комментарии РИА Новости и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", – рассказал Крючков.

По его словам, на российского военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной, нападавших якобы было трое.

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"Парень написал заявление в полицию. Этим уже занимается МВД. Нападающих разыскивают. Реакция будет очень жесткой", - сказал Крючков.

Ранее в понедельник вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев со ссылкой на подписчика сообщил, что "российских военных", проходящих лечение в санатории, избили в Судаке в воскресенье около 21:30.