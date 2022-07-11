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Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Неизвестные избили в городе Судак на юго-востоке оккупированного Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z.

Об этом сообщил представитель оккупантов, так называемый "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков в комментарии РИА Новости и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", – рассказал Крючков.

По его словам, на российского военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной, нападавших якобы было трое.

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"Парень написал заявление в полицию. Этим уже занимается МВД. Нападающих разыскивают. Реакция будет очень жесткой", - сказал Крючков.

Ранее в понедельник вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев со ссылкой на подписчика сообщил, что "российских военных", проходящих лечение в санатории, избили в Судаке в воскресенье около 21:30.
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Топ комментарии
+64
Пусть скажет спасибо что не убили... Пока...
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11.07.2022 23:22
+61
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11.07.2022 23:35
+38
Це тільки початок ...
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11.07.2022 23:23
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Пусть скажет спасибо что не убили... Пока...
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11.07.2022 23:22 Ответить
Z? Nu i gut.
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11.07.2022 23:23 Ответить
Це тільки початок ...
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11.07.2022 23:23 Ответить
"Я ненавижу "русский мир" - мальчик из Славянска реагирует на убийство оккупантами мирного жителя.

https://twitter.com/qwrerty30/status/1546446431585816577
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11.07.2022 23:28 Ответить
Хороший хлопець. ЛЮДИН
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11.07.2022 23:47 Ответить
"Хлопець написав заяву в поліцію" Не долікували курву.
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11.07.2022 23:25 Ответить
орков нужно кончать на месте без жалости...
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11.07.2022 23:25 Ответить
мы еще ни чего не начинали.................
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11.07.2022 23:25 Ответить
Хамил Украм наверное...
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11.07.2022 23:25 Ответить
нет захотел отсосать у украинцев
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12.07.2022 04:10 Ответить
Россияне жалуются на массовое уничтожение сортиров с буквой "Z"

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11.07.2022 23:26 Ответить
пуцінферштеєр Джейк Салліван з деякими новинами:
каже, що США мають розвідувальні дані про те, що Іран готується надати Росії БПЛА для використання в Україні та готується навчати росіян, як ними користуватися https://twitter.com/NatashaBertrand/status/1546590787101663234
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11.07.2022 23:27 Ответить
Ето еще цветочки. Скоро етих тварей будут выискивать и судить как преступников и террористов, как когда то немецких фашистов
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11.07.2022 23:27 Ответить
Ходив, бухав, орав "я Киев брал, я кровь мешками проливал, а ви суки пачемуу не на фронте." Ну і все таке наостоіпеніла крисчанам війна, купа панаехавшего всякого жебрацького наброду котре жаждет уважухи. Так що Крим не принадлежит народу Криму
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11.07.2022 23:30 Ответить
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11.07.2022 23:35 Ответить
Біндєри маладци , всьо вєрно дєлают .
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11.07.2022 23:39 Ответить
Нізачет... тема трусіков не разкрита))
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12.07.2022 10:17 Ответить
Якщо знайдуть (упізнає побитий) то показово покарають як за вбивство. Тоді кожен з них себе спитає чи варто було залишати тварюку живою?...
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11.07.2022 23:36 Ответить
странные какие-то пацаны... даже примитивной бритвы нету, я уже не говорю про ножики...
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11.07.2022 23:38 Ответить
Одразу видно що десь поблизу Одеси людина мешкає
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11.07.2022 23:43 Ответить
ніт, не вгадав )
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12.07.2022 00:52 Ответить
Ласкаво просимо до Реальності!© Матриця
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11.07.2022 23:41 Ответить
"Это мы еще даже не начинали" ))
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11.07.2022 23:56 Ответить
Не @ уй шастать кацапам по украінській землі Криму
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12.07.2022 00:01 Ответить
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12.07.2022 00:43 Ответить
Эх, Судак-Судак, где то там моя маленькая дача скучает за мной. До 24 февраля думал, что уже и не увижу ее никогда. А теперь уверен, что деоккупируем Крым! Все буде Україна! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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12.07.2022 00:54 Ответить
Еще и москвич-пирожок стоит там на украинских крымских номерах 😂.
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12.07.2022 00:57 Ответить
Ой, не долічишся ти в тому санаторії, кацапура.

Забери заяву, бо точно - кінець тобі.
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12.07.2022 01:14 Ответить
Ху*во шо не вбили...
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12.07.2022 01:24 Ответить
Нєфігшастать!
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12.07.2022 04:32 Ответить
Теперь вместо пендюлей в клинике им наделают полезных уколов.
Вылечат по полной.
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12.07.2022 04:40 Ответить
Вчера побили, сегодня ногу сломают, а завтра зарежут. Тенденция однако.
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12.07.2022 07:36 Ответить
Дать ***** и обоссать ,вот правильные действия
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12.07.2022 08:30 Ответить
..надо было ноги переломать, или позвонки выравнять куском арматуры
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12.07.2022 09:48 Ответить
своя своих не познаша!
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12.07.2022 10:51 Ответить
Не забывайте про букву V.
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12.07.2022 12:56 Ответить
Vaгинальные ********
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12.07.2022 13:09 Ответить
 
 